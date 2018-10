Beef cows sell to £1,234 at Ballymena Mart

An entry of 317 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 196p for a Blue 630kg at £1,234, Friesian cows to 130p for 740kg at £962, beef heifers to 210p for 580kg at £1,218.

Beef bullocks to 214p for 670kg at £1,433.

Friesian bullocks to 149p for 560kg at £834.

Beef cows sold to: Local farmer Belgian Blue 630kg, £1,234 (196), P and P Scott, Templepatrick Belgian Blue 860kg, £1,668 (194), H Crawford, Moneyrea Limousin 880kg, £1,707 (194), Cecil Warwick, Moorfields Blonde 630kg, £1,146 (182), Robert Clyde, Templepatrick Limousin 680kg, £1,210 (178), local farmer Charolais 580kg, £1,026 (177), local farmer Parthenais 730kg, £1,241 (170), Iain Colville Aberdeen Angus 860kg, £1,462 (170), H Crawford, Moneyrea Belgian Blue 730kg, £1,233 (169), W R McIntyre, Cloughmills Friesian 490kg, £803 (164), James Graham, Crumlin Belgian Blue 690kg, £1,124 (163), local farmer Aberdeen Angus 680kg, £1,108 (163), S W Johnston, Lisburn Limousin 640kg, £1,024 (160), J McMordie, Moorfields Stabiliser 730kg, £1,153 (158), J Irvine, Carrickfergus Limousin 600kg, £948 (158), James Graham, Crumlin Simmental 650kg, £1,007 (155), J Strange, Ballyclare Blonde 730kg, £1,131 (155), J J and S Delargy, Cushendall Limousin 630kg, £963 (153), John Saunderson, Glenwherry Limousin 570kg, £866 (152), S W Johnston, Limousin 630kg, £957 (152), Colin McDonnell, Martinstown Limousin 790kg, £1,200 (152), local farmer Limousin 660kg, £996 (151), S W Johnston Limousin 680kg, £1,020 (150) and J Campbell, Carnlough Limousin 680kg, £1,020 (150).

Friesian cows sold to: W R McIntyre, Cloughmills 740kg, £962 (130), R J Gage, Clough 690kg, £883 (128), Robert Armstrong, Lisburn 570kg, £695 (122), R Smyth 690kg, £828 (120), Ballybracken farms, Ballynure 550kg, £654 (119), R I McLaughlin, Cloughmills 690kg, £821 (119), Andrew Abraham, Antrim 740kg, £880 (119), R Waide, Cloughmills 640kg, £755 (118), H Crawford, Moneyrea 750kg, £877 (117), Roger Lyttle, Larne 700kg, £798 (114), R Simpson, Ballymena 750kg, £847 (113), Robert Clyde, Templepatrick 640kg, £716 (112), W and H J Nicholl, Ahoghill 570kg, £621 (109), Mrs M Wilkin, Islandmagee 600kg, £648 (108), W R McIntyre, Cloughmills 650kg, £695 (107), Hugh Hall, Ballyclare 660kg, £706 (107), Damien Duggan, Magherafelt 660kg, £706 (107), Ballybracken farms 540kg, £572 (106), Hugh Hall, Ballyclare 620kg, £644 (104), 640kg, £646 (101), R Smyth 580kg, £585 (101).

Beef heifers sold to: J F Savage, Ballywalter Limousin 580kg, £1,218 (210), Limousin 540kg, £1,134 (210), John Wilson, Larne Limousin 580kg, £1,194 (206), J F Savage Limousin 530kg, £1,086 (205), J and J Rea, Kilwaughter Blonde 600kg, £1,230 (205), J F Savage Limousin 500kg, £1,020 (204), Limousin 530kg, £1,075 (203), Limousin 510kg, £1,030 (202), Limousin 490kg, £989 (202), R McIntyre, Glarryford Charolais 580kg, £1,160 (200), J F Savage, Limousin 570kg, £1,140 (200), John Wilson, Larne Limousin 540kg, £1,080 (200), J F Savage Limousin 520kg, £1,029 (198), J and J Rea, Kilwaughter Charolais 650kg, £1,274 (196), Charolais 630kg, £1,228 (195), Charolais 700kg, £1,358 (194), R McIntyre, Glarryford Charolais 640kg, £1,216 (190), E McClintock, Moorfields Belgian Blue 610kg, £1,159 (190).

Beef bullocks sold to: P Graffin, Portglenone Belgian Blue 670kg, £1,433 (214), J McKeever, Ahoghill Parthenais 560kg, £1,164 (208), Parthenais 580kg, £1,171 (202), Parthenais 680kg, £1,373 (202), M Farquhar, Ballymena Aberdeen Angus 770kg, £1,540 (200), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 650kg, £1,280 (197), Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 570kg, £1,117 (196), M Farquhar, Hereford 680kg, £1,305 (192), J McKinley, Bushmills Aberdeen Angus 620kg, £1,190 (192), R Thompson, Mosside Charolais 760kg, £1,459 (192), T McCullough, Broughshane Limousin 490kg, £940 (192), H Crawford, Moneyrea Shorthorn beef 640kg, £1,222 (191), J McKeever, Ahoghill Parthenais 600kg, £1,140 (190), R Thompson Limousin 760kg, £1,444 (190), T McCullough, Broughshane Limousin 500kg, £950 (190).

Friesian bullocks sold to: J Hutchinson, Ballyclare 560kg, £834 (149), 550kg, £814 (148), S Herbinson, Ballymena 660kg, £897 (136), J and S McElnay, Bushmills 480kg, £652 (136), E McClintock, Ballymena 640kg, £844 (132), J and S McElnay, 490kg, £637 (130), 480kg, £624 (130).

26 dairy cattle sold well to £3,050 for an 18 month old Friesian/Holstein bull from William Black, Aghadowey.

Calved heifers sold to £2,050 received by W Johnston, Glenavy.

Ruling prices: W Johnston, Glenavy £2,050, D S Dickey, Randalstown £2,020, W Johnston £1,820, £1,720, D S Dickey £1,700, Thomas Carlisle, Dundrod £1,700, W G Johnston £1,670, T J Gordon, Ballyclare £1,650, J McCann, Lurgan Shorthorn £1,630, D W Graham, Clough £1,620, John Hunter, Crumlin £1,520, W G Johnston, Ligoniel £1,510, T and J Mackey, Ballynure £1,490, Oswald Nicholl, Randalstown £1,480, T and J Mackey £1,470, Blair Jamison £1,420.

In the suckler ring £2,000 was paid for a Limousin bull from M J Lucas, Antrim, cows with calves to £1,680 and in calf heifers to £1,400.

Ruling prices: D and W Hume, Randalstown Limousin cow and heifer calf £1,680, R Savage, Drumahoe Limousin £1,400, M Ramsey, Ballyclare Limousin cow and heifer calf £1,280, M Stewart, Coleraine Limousin cow and bull calf £1,230, J W Kelso, Antrim Belgian Blue cow and bull calf £1,180, Mrs M Simmons, Antrim Limousin cow £1,110, J W Kelso, Antrim Limousin cow and bull calf £1,110, Simon Moore, Aldergrove Limousin cow and bull calf £1,080, A Baxter, Ballyclare Belgian Blue cow and bull calf £1,060, J W Kelso, Antrim Aberdeen Angus cow and heifer calf £1,000.

164 lots in the calf ring sold to £500 for a five month old Fleckvieh bull, while a month old Charolais bull fetched £490, heifer calves to £430 for a three month old Belgian Blue.

Beef bred bull calves sold to: Ganaway farms, Millisle Fleckvieh bull £500, F G and T McMullan, Broughshane Charolais £490, Ganaway farms, Millisle Here £430, local farmer Limousin £400, Ganaway farms Here £395, W A Woodside, Islandmagee Limousin £395, A Baxter, Ballyclare Belgian Blue £390, TJ Johnston, Glenavy Limousin £385, G B Patton, Carrowdore Limousin £375, R Owens, Stoneyford Aberdeen Angus £370, local farmer Fleckvieh £370, T J and I Bell, Ballyclare Belgian Blue £360, R L A and D Irvine, Dundrod Belgian Blue £340, W A Woodside, Islandmagee Limousin £340, FG and T McMullan, Broughshane Aberdeen Angus £335, TJ Johnston, Glenavy Limousin £330.

Heifer calves sold to: Ganaway Farms, Millisle Belgian Blue £430, Hereford £410, R L A and D Irvine, Dundrod Belgian Blue £380, Ganaway Farms, Hereford £370, D Montgomery, Glenwherry Limousin £350, Andrew Dunn, Greenisland Shorthorn £340, R L A and D Irvine, Dundrod Belgian Blue £330, T J Johnston, Glenavy (2) Limousin £320, local farmer Aberdeen Angus £310.

Friesian calves sold to: R L A and D Irvine, Dundrod £125, John Patterson, Crumlin £125, G B Patton, Carrowdore £120, £95, R L A and D Irvine, Dundrod £90, S J and R J McLean, Straid £90, F G and T McMullan, Broughshane £80, William Lusk, Ballyclare (3) £80 and John Patterson, Crumlin (3) £80.

260 weanlings resulted in a steady trade.

Bullocks sold to £650 over for a Charolais 420kg at £1,070 offered by T J McLornan, Nutts Corner.

Heifers sold to £580 over for a Limousin 550kg at £1,130 presented by T Elkin, Belfast.

Bulls/bullocks 0-300kgs

S Magorrian, Downpatrick Charolais 270kg, £835 (309), Seamus Mullan, Armoy Limousin 230kg, £660 (287), local farmer Limousin 210kg, £600 (285), S Magorrian Charolais 280kg, £800 (285), Sean Graham, Portglenone Limousin 300kg, £825 (275), K Magorrian, Downpatrick Charolais 220kg, £600 (272), Charolais 250kg, £680 (272), Charolais 260kg £700 (269), Charolais 280kg, £740 (264), J S Dunn, Straid (3) Limousin 190kg, £500 (263), Sean Graham Limousin 240kg, £625 (260), K Magorrian Charolais 290kg, £750 (258), Charolais 210kg, £540 (257), Sean Graham Limousin 180kg, £450 (250).

301-350kgs

S Magorrian, Downpatrick Charolais 310kg, £880 (283), Ian Graham, Ballyclare Charolais 320kg, £850 (265), J S Dunn, Straid Limousin 310kg, £790 (254), S Magorrian Limousin 310kg, £770 (248), Sean Graham Limousin 340kg, £800 (235), Ian Graham, Charolais 330kg, £765 (231), local farmer Charolais 340kg, £780 (229), C Magill, Larne Saler 340kg, £750 (220), T J McLornan, Nutts Corner Limousin 340kg, £750 (220), Sean Graham Limousin 320kg, £690 (215), J McQuiston, Ballymoney Charolais 340kg, £705 (207), M J Lucas, Antrim Limousin 340kg, £705 (207), P Warnock, Kircubbin (2) Belgian Blue 320kg, £660 (206), J and C J Hooks, Carrowdore Belgian Blue 340kg, £695 (204), Belgian Blue 350kg, £715 (204).

351kg and over

T J McLornan, Nutts Corner Charolais 420kg, £1,070 (254), Charolais 360kg, £910 (252), Ian Graham, Ballyclare Charolais 390kg, £975 (250), T J McLornan Limousin 360kg, £900 (250), John McCabe, Nutts Corner Limousin 370kg, £920 (248), Ian Graham Charolais 380kg, £930 (244), J McQuiston, Ballymoney British Blue 420kg, £1,020 (242), Ian Graham Charolais 400kg, £960 (240), Matt Gingles, Kilwaughter Aberdeen Angus 380kg, £890 (234), local farmer Aberdeen Angus 400kg, £935 (233), Matt Gingles Charolais 390kg, £850 (218), Ian Graham, Charolais 410kg, £885 (215), J and C J Hooks Belgian Blue 400kg, £860 (215), James A McQuiston, Ballymoney British Blue 470kg, £1,005 (213), J and C J Hooks, Carrowdore Belgian Blue 400kg, £825 (206), Belgian Blue 400kg, £820 (205).

Heifers 0-300kgs

S Magorrian, Downpatrick Charolais 240kg, £635 (264), Charolais 270kg, £690 (255), Charolais 290kg, £675 (232), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 290kg, £640 (220), K Magorrian, Downpatrick Charolais 290kg, £630 (217), Charolais 300kg, £640 (213), Charolais 280kg, £590 (210), A Beggs, Kilwaughter Simmental 270kg, £565 (209), C Magill, Larne Charolais 300kg, £600 (200).

301-350kgs

T J McLornan, Nutts Corner Charolais 350kg, £890 (254), P Quinn, Stoneyford Limousin 340kg, £800 (235), Matt Gingles, Kilwaughter Limousin 330kg, £730 (221), Paul McMullan, Dundrod Limousin 330kg, £725 (219), L and E Armstrong, Derryadd Limousin 330kg, £710 (215), Limousin 350kg, £690 (197), Limousin 310kg, £610 (196), James Barr, Ballyclare Limousin 320kg, £620 (193), J and C J Hooks Belgian Blue 350kg, £665 (190), Shorthorn Bellingham, Ballymoney Limousin 340kg, £640 (188).

351kg and over

Local farmer Limousin 400kg, £910 (227), F Hughes, Bellaghy Limousin 410kg, £920 (224), local farmer Charolais 400kg, £895 (223), F Hughes Limousin 420kg, £930 (221), Limousin 400kg, £880 (220), Simon Loughery, Limavady Charolais 420kg, £920 (219), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 380kg, £820 (215), local farmer Charolais 390kg, £830 (212), Simon Loughery, Belgian Blue 410kg, £870 (212), Simmental 440kg, £920 (209), J A Ross, Islandmagee Limousin 490kg, £,1020 (208), T B Elkin, Belfast Limousin 550kg, £1,130 (205), local farmer Charolais 380kg, £780 (205), local farmer Charolais 450kg, £920 (204), L and E Armstrong, Derryadd Limousin 360kg, £730 (202), Simon Moore, Aldergrove Limousin 480kg, £970 (202).

An entry of 600 suckled calves in Ballymena at the opening sale of the season resulted in a terrific trade.

First prize bullock from McAfee Brothers 430kg, £1,000, first prize Charolais heifer, McAfee Brothers 410kg, £1,400, first prize Limousin bullock Steven O’Kane, first prize Limousin heifer McAfee Brothers, first prize Blonde heifer William Hope, first prize Blue bullock, Robert Workman.

Bullocks to 300kg

R McGinley, Ballymoney Charolais 240kg, £860 (258), V Hamilton, Ballymena Charolais 220kg, £770 (350), R McGinley, Ballymoney Charolais 230g, £780 (339), J Mills, Kilwaughter Charolais 240kg, £800 (333), S Douglas, Limavady Charolais 270kg, £890 (329), V Hamilton, Ballymena Charolais 220kg, £720 (327), H McLaughlin, Aughafatten Shorthorn beef 260kg, £850 (326), V Hamilton, Ballymena 270kg, £875 (324), J Frew, Parkgate Limousin 220kg, £710 (322), E J Hopes, Ballywalter Limousin 270kg, £860 (318), R McGinley, Ballymena Charolais 220kg, £700 (318), R McGinley, Ballymena Charolais 260kg, £820 (315), C Hamilton, Cushendun Charolais 270kg, £850 (314), S Douglas, Limavady Charolais 290kg, £910 (313), A C W Farming Ltd, Broughshane Charolais 260kg, £800 (307), E McLarnon, Carnlough Charolais 270kg, £830 (307).

Bullocks 301kg to 350kg

R Workman, Kilwaughter Belgian Blue 340kg, £1,020 (300), P and J O’Kane, Carnlough Limousin 340kg, £1,020 (300), S Douglas, Limavady Charolais 310kg, £910 (293), T A and P Paul Charolais 320kg, £920 (287), S Douglas, Limavady Charolais 320kg, £920 (287), O’Kane Farm Ltd, Dunloy Charolais 330kg, £940 (284), S Douglas, Limavady Charolais 320kg, £910 (284), T A and P Paul, Dunloy Charolais 310kg, £880 (283), S Douglas, Limavady Charolais 310kg, £880 (283), J Mills, Kilwaughter Charolais 340kg, £960 (282), D and F Kinney, Cushendall Charolais 320kg, £900 (281), A C W Farming Ltd, Broughshane Charolais 310kg, £870 (280), R McCullough, Milebush Limousin 310kg, £870 (280), S Douglas, Limavady Charolais 330kg, £920 (278), J Mills, Kilwaughter Charolais 320kg, £890 (278), J H McArthur, Limavady Charolais 340kg, £940 (276).

Bullocks 351kg and over

A and D McAfee, Bushmills 390kg, £1,300 (333), A and D McAfee, Bushmills 430kg, £1,400 (325), A and D McAfee, Bushmills Charolais 420kg, £1,320 (314), O’Kane Farm Ltd, Ballymena 400kg, £1,180 (295), R Workman, Kilwaughter Charolais 410kg, £1,150 (280), Charolais 380kg, £1,045 (275), E J Hopes, Ballywalter Limousin 390kg, £1,040 (266), A V Magill, Carnlough Charolais 410kg, £1,090 (265), A V Magill, Carnlough Charolais 380kg, £1,010 (265), A Stevenson, Armoy Charolais 400kg, £1,606 (265), D and F Kinney, Cushendall Charolais 380kg, £1,005 (264), E Sherrard, Coleraine Limousin 390kg, £1,030 (264), S Douglas, Limavady Charolais 360kg, £950 (263), S Douglas, Limavady Charolais 360kg, £950 (263), S Douglas, Limavady Charolais 360kg, £950 (263).

Heifers 0 to 300kg

D Robinson, Glenarm Limousin 280kg, £1,900 (678), S Douglas, Limavady Charolais 260kg, £895 (344), E J Hopes, Ballywalter Limousin 210kg, £720 (342), S Douglas, Limavady Charolais 240kg, £810 (337), V Hamilton, Cushendun Charolais 230kg, £755 (328), W Hopes, Ballywalter Blonde 250kg, £800 (320), S Douglas, Limavady Charolais 300kg, £950 (316), E J Hopes, Ballywalter Blonde 290kg, £890 (306), A Burleigh, Glenarm Charolais 290kg, £880 (303), S Douglas, Limavady Charolais 280kg, £840 (300), S Douglas, Limavady Charolais 230kg, £690 (300), H McLaughlin, Aughafatten Limousin 230kg, £685 (297), J H McArthur, Limavady Charolais 300kg, £890 (296), R McGinley, Ballymoney Charolais 250kg, £730 (292), S Douglas, Limavady Charolais 280kg, £805 (287).

Heifers 301kg to 350kg

B McAllister, Ballymena Limousin 350kg, £1,100 (314), S Douglas, Limavady Charolais 320kg, £1,000 (312), J Sawyers, Aughnacloy Charolais 340kg, £1,000 (294), S Quigg, Garvagh Charolais 310kg, £900 (290), C Magill, Larne Charolais 320kg, £900 (281), D Robinson, Glenarm Limousin 310kg, £860 (277), S Quigg, Garvagh Charolais 320kg, £880 (275), J H McArthur, Limavady Charolais 310kg, £850 (274), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 350kg, £950 (271), P and J O’Kane, Carnlough Charolais 340kg, £900 (264), A and D McAfee, Bushmills Charolais 350kg, £915 (261), C Fleck, Clough Belgian Blue 330kg, £860 (260), J H McArthur, Limavady Charolais 350kg, £900 (257), J Newell, Ballymoney Charolais 320kg, £820 (256).

Heifers 351kg and over

A and D Workman, Bushmills Charolais 410kg, £1,400 (341), O’Kane Farm Ltd, Dunloy Limousin 400kg, £1,320 (330), R Workman, Kilwaughter Limousin 3660kg, £1,140 (316), A and D McAfee, Bushmills Charolais 380kg £1190 (313), AandD McAfee, Bushmills Charolais 370kg £1150 (310), R Workman, Kilwaughter Charolais 360kg, £1,110 (308), J Sawyers, Aughnacloy Charolais 360kg, £1,010 (280), D Robinson, Glenarm Limousin 370kg, £1,030 (278), C Magill, Larne Charolais 430kg, £1,160 (269), A and D McAfee, Bushmills Charolais 410kg, £1,100 (268), R Workman, Kilwaughter Charolais 400kg, £1,060 (265), S Quigg, Garvagh Simmental 380kg, £990 (260), A and D McAfee, Bushmills Charolais 400kg, £1,000 (250), E J Hopes, Ballywalter Limousin 360kg, £900 (250), O’Kane Farm Ltd, Dunloy Charolais 370kg, £915 (247), J Wilson, Ballyclare Limousin 360kg, £890 (247).

An entry of 340 cattle in Ballymena resulted in a great trade. Bullocks sold to £720 over for a Charolais 540kg at £1,260 offered by J McMurran, Ballycarry.

Heifers sold to £720 over for a Charolais 640kg at £1,360 presented by R Mawhinney, Mallusk.

Bullocks up to 500kg

M Workman, Kilwaughter Limousin 450kg, £1,140 (253), R Workman, Kilwaughter Limousin £1,170 (238), S Taylor, Belfast Simmental 410kg, £975 (237), R Workman, Kilwaughter Charolais 500kg, £1,180 (236), S Taylor, Belfast Charolais 460kg, £1,040 (226), S Taylor, Belfast Charolais 450kg, £1,010 (224), R Workman, Kilwaughter Belgian Blue 490kg, £1,090 (222), R Workman, Kilwaughter Charolais 500kg, £1,110 (222), S Taylor, Belfast Simmental 460kg, £1,010 (219), S Taylor, Belfast Charolais 480kg, £1,050 (218), S Taylor, Belfast Simmental 480kg, £1,040 (216), R A Harkness, Crumlin Charolais 470kg, £1,015 (216).

Bullocks 501kg and over

M Workman, Kilwaughter Charolais 520kg, £1,230 (236), J McMurran, Ballycarry Charolais 540kg, £1,260 (233), J McMurran, Ballycarry Charolais 540kg, £1,250 (231), R Workman, Kilwaughter Limousin 510kg, £1,170 (229), R Workman, Kilwaughter Charolais 550kg, £1,260 (229), J McMurran, Ballycarry Limousin 590kg, £1,340 (227), R Workman, Kilwaughter Charolais 520kg, £1,175 (226), J McMurran, Ballycarry Charolais 520kg, £1,170 (225), C Tinsdale, Carnlough Charolais 560kg, £1,255 (224), R Workman, Kilwaughter Charolais 540kg, £1,200 (222), M Workman, Kilwaughter Charolais 530kg, £1,170 (220), J McMurran, Ballycarry Charolais 540kg, £1,190 (220), J McMurran, Ballycarry Charolais 570kg, £1,255 (220), P J McCashin, Downpatrick Charolais 570kg, £1,250 (219), R Workman, Kilwaughter Charolais 540kg, £1,160 (214), P J McCashin, Downpatrick Charolais 570kg, £1,220 (214).

Heifers up to 500kg

S Loughery, Limavady Limousin 500kg, £111 (222), T McConnell, Templepatrick Charolais 470kg, £1,010 (214), S Loughery Limavady Aberdeen Angus 490kg, £1,050 (214), S Loughery, Limavady Charolais 450kg, £950 (211), S Loughery, Limavady Limousin 440kg, £920 (209), J Graham, Crumlin, Limousin 470kg, £980 (208), T McConnell, Templepatrick Limousin 440kg, £915 (208), S Loughery, Limavady Limousin 460kg, £955 (207), J Graham, Cruimlin Charolais 470kg, £970 (206), T McConnell, Templepatrick Limousin 430kg, £880 (204), T McConnell, Templepatrick Limousin 490kg, £1,000 (204), S Loughery, Limavady Charolais 400kg, £810 (202), S Loughery, Limavady Limousin 450kg, £910 (202), J Graham, Crumlin Limousin 450kg, £910 (202), J Graham, Limavady Charolais 470kg, £950 (202), S Loughery, Limavady Simmental 470kg, £935 (198).

Heifers 501kg and over

S Loughery, Limavady Limousin 500kg, £1,110 (222), T McConnell, Templepatrick Charolais 470kg, £1,010 (214), S Loughery, Limavady Aberdeen Angus 490kg, £1,050 (214), S Loughery, Limavady Charolais 450kg, £950 (211), S Loughery, Limavady Limousin 440kg, £920 (209), J Graham, Crumlin Limousin 470kg, £980 (208), T McConnell, Templepatrick Limousin 440kg, £915 (208), S Loughery, Limavady Limousin 460kg, £955 (207), J Graham, Crumlin Charolais 470kg, £970 (206), T McConnell, Templepatrick Limousin 430kg, £880 (204), T McConnell, Templepatrick Limousin 490kg, £1,000 (204), S Loughery, Limavady Charolais 400kg, £810 (202), S Loughery, Limavady Limousin 450kg, £910 (2002), J Graham, Crumlin Limousin 45kg, £910 (202), J Graham, Crumlin Charolais 470kg, £950 (202), S Loughery, Limavady Simmental 470kg, £935 (198).

An entry of 2,020 sheep in Ballymena resulted in a lesser trade.

Fat lambs sold to 370p for a pen of 18kg at £66.50 from Margaret McAllister, Glenarm and to a top prices per head of £82 for a pen of heavy lambs from John McDevitt, Limavady.

Fat ewes to £90.

Fat lambs (2,020)

Top prices per kg: Margaret McAllister, Glenarm 21 Texel 18kg, £66.50 (369), Johnathon Fenton, Glarryford 17 Texel 19.5kg, £71.50 (366), J and A Wright, Carnlough 16 Suffolk 20kg, £73 (365), J Gingles, Kilwaughter 10 Texel 18.5kg, £67 (362), J A Gillan, Clough 5 Suffolk 20.5kg, £73.50 (358), H Mulvenna, Glenarm 1 crossbred 20kg, £71 (355), Michael McAllister, Glenarm 12 Texel 21kg, £74.50 (354), J Boyd, Larne 21 Texel 21kg, £74 (352), S Mulvenna, Glenarm 10 Texel 20.5kg, £72 (351), G Irwin, Ballyclare 1 Texel 21kg, £73.50 (350), Robert Magee, Kilwaughter 1 Suffolk 20.5kg, £71 (346), A Magee Snr, Kilwaughter 11 Suffolk 20.5kg, £71 (346), S Agnew, Ballyclare 11 Charolais 20kg, £69 (345), N and J McKee, Larne 15 Cheviot 21kg, £72 (342), McGookin Farming, Ballyclare 11 Lleyn 21kg, £72 (342), J McFetridge, Glenarm 15 Texel 21kg, £72 (342).

Top prices per head: John McDevitt, Limavady 18 Texel 27.5kg, £82, Simpson and Calvin, Ballymoney 4 Texel 24.5kg, £81, 3 Texel 24.5kg, £81, Sandra Hunter, Bushmills 19 Suffolk 26kg, £81, J Alexander, Randalstown 60 Suffolk 26.5kg, £81, William Rea, Straid 20 Texel 26kg, £81, R Boyle, Larne 11 Texel 26.5kg, £81, Norman McBurney, Moorfields 60 Charollais 25.5kg, £80.50, J Anderson, Bushmills 11 Texel 25kg, £80.50, J and J Rea, Kilwaughter 9 Charollais 26.5kg, £80.50, Patrick Higgins, Martinstown 2 Dorset 26.5kg, £80, J Gardiner, Ballymena 4 mule 27.5kg, £80, William Magee, Kilwaughter 12 Texel 25kg, £80, Steven Kerr, Kilwaughter 27 mule 25.5kg, £80, Jonathan Moon, Cullybackey 1 Suffolk 40kg, £80, W Fleck, Broughshane 11 Texel 25.5kg, £80.

Fat ewes (270)

(First quality)

Texel - £75-£90

Suffolk - £68-£80

Crossbred - £60-£75