Beef heifers sell to £1,276 at Ballymena Mart

An entry of 300 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a super trade. Beef cows sold to 193p for a Blue 670kg at £1293, Fr cows to 140p for 730kg at £1022, 940kg at £1316, beef heifers to 228p for 560kg at £1276, beef bullocks to 227p for 690kg at £1566 and Friesian bullocks 158p for 490kg at £774.

Beef cows sold to: D Barker, Stoneyford BB 670kg £1293 (193), Desmond Fulton, Ballymoney Lim 610kg £1159 (190), Stephen Hall, Monkstown Lim 790kg £1445 (183), D Winter, Randalstown BB 690kg £1179 (171), Mrs H Minford, Nutts Corner Blonde 630kg £1071 (170), D Barker BB 630kg £1058 (168), T McMaster, Ballycarry (2) Lim 760kg £1269 (167), W Craig, Larne Lim 580kg £968 (167), J McCloskey, Dungiven Lim 560kg £924 (165), Lim 570kg £940 (165), David Boyd, Knockagh Sal 670kg £1098 (164), P McConnell, Ligoniel Lim 630kg £1033 (164), A & J McCann, Cargan Lim 580kg £933 (161), O McGuinness, Greysteele, Sim 690kg £1104 (160), Stephen Hall, SHB 680kg £1088 (160), T McMaster, Sal 700kg £1113 (159), O McGuiness, Greysteele Char 600kg £942 (157), T McMaster Char 750kg £1177 (157), Desmond Fulton Lim 590kg £926 (157), O McGuinness BB 540kg £842 (156), Lim 700kg £1092 (156), Lim 640kg £998 (156), J McCloskey Lim 530kg £816 (154).

Friesian cows sold to: Local farmer 730kg £1022 (140), E & RJ Bredin, Cullion 940kg £1316 (140), Paul Watson, Cullybackey 760kg £1056 (139), Brian Lyttle, Moorfields 630kg £863 (137), John Caldwell, Antrim 680kg £911 (134), WJ Thompson, Glenwherry 790kg £1050 (133, Brian Lyttle, 590kg £767 (130), R & C Steede, Cullybackey 670kg £871 (130), TR Lilburn, Dromore 730kg £941 (129), E & RJ Bredin 670kg £864 (129), D McIlwaine, Larne 810kg £1036 (128), TR Lilburn 760kg £972 (128), David Clark, Antrim 610kg £780 (128), Tommy Henry, Stranocum 720kg £921 (128), Paul Watson, Cullybackey 760kg £965 (127), WJ Thompson, Glenwherry 700kg £882 (126), Mrs M Wilkin, Islandmagee 620kg £768 (124), E & RJ Bredin 700kg £868 (124), P McGowan, Toomebridge 670kg £824 (123), RA Gordon, Cloughmills 580kg £707 (122), WJ Thompson 710kg £866 (122), J McKendry, Cullybackey 670kg £810 (121), WJ & FC Patterson, Broughshane 660kg £792 (120), D Scott, Coleraine 590kg £708 (120).

Beef heifers sold to: E Gregg, Ahoghill, BB 560kg £1276 (228), Linton Bros, Cloughmills Char 670kg £1460 (218), E Logan, Ahoghill Lim 550kg £1193 (217), Stephen Hall, Monkstown Lim 590kg £1280 (217), Linton Bros Char 650kg £1397 (215), E Logan, Lim 550kg £1171 (213), Lim 550kg £1155 (210), Hazel Forsythe, Ballynure Lim 670kg £1400 (209), Linton Bros Char 660kg £1379 (209), R McIntyre, Glarryford Char 590kg £1227 (208), Linton Bros Char 610kg £1256 (206), E Logan Lim 560kg £1136 (203), Linton Bros Lim 640kg £1267 (198), R Waide, Cloughmills AA 500kg £990 (198), AA 460kg £901 (196), AA 520kg £1003 (193), AA 500kg £965 (193), Linton Bros Char 700kg £1351 (193), Lim 580kg £1113 (192), W Fleck, Broughshane St 510kg £974 (191), Linton Bros Char 650kg £1222 (188), Robert Hood, Broughshane Sim 540kg £1009 (187), Lim 500kg £920 (184), R McIntyre, Glarryford Char 580kg £1055 (182).

Beef bullocks sold to: J McKeever, Ahoghill Par 690kg £1566 (227), K McClenaghan, Antrim Lim 700kg £1575 (225), J McKeever Par 620kg £1370 (221), Par 650kg £1436 (221), Par 610kg £1342 (220), John Blair, Cullybackey Char 650kg £1430 (220), Robert McCullough, Ballymoney Lim 650kg £1423 (219), G McLernon, Toomebridge Lim 600kg £1308 (218), John Blair Char 630kg £1373 (218), A McDonald, Portglenone Lim 620kg £1351 (218), Robert McCullough, Lim 670kg £1447 (216), Geoffrey Arthur, Broughshane AA 500kg £1075 (215), W Hunter, Stewartstown Lim 740kg £1583 (214), K McClenaghan, Antrim Char 640kg £1363 (213), D Gilliland, Antrim Lim 720kg £1526 (212), P Graffin, Portglenone Lim 640kg £1350 (211), R Waide, Cloughmills AA 590kg £1239 (210), AA 500kg £1050 (210), G McKeown, Aughfatten Lim 600kg £1248 (208), Tom Moorhead, Aughafatten Char 630kg £1310 (208), W Hunter, Stewartstown Lim 690kg £1435 (208), Char 760kg £1565 (206), Al Gault, Newtownabbey Lim 760kg £1565 (206), S Dougan, Castledawson Lim 450kg £927 (206).

Friesian bullocks sold to: R Waide, Cloughmills 490kg £774 (158), Robert Hood, Broughshane 620kg £961 (155), H Simms, Carrick 540kg £826 (153), 520kg £795 (153), S Fullerton, Bushmills 610kg £927 (152), D Winter, Randalstown 600kg £912 (152), H Simms 550kg £825 (150), Robert Hood 570kg £832 (146), D & A Erwin, Ballymena 900kg £1287 (143), S Fullerton, Bushmills 710kg £994 (140).

An excellent entry of 61 dairy cattle sold well to a top of £2180 for a calved heifer from Drogal farm, Aghalee while TJ Morrison, Inch, Downpatrick sold two young bulls for £1900 and £1850.

Ruling prices: Droghal farm, Aghalee £2180, A Hoey, Glenwherry £1960, Droghal farm £1900, Brian Mawhinney, Doagh £1860, David Wallace, Antrim £1780, Blair Jamison, Broughshane £1760, P Tinsley, Dromore £1720, £1710, Richard Barr, Dervock £1660, A Hoey, £1660, Bolton Bros, Maghera £1650, S Dunlop, Crumlin £1620, A Hoey, Glenwherry £1520, David Wallace, Antrim £1500, J King, Ballymena £1460, Brian Mawhinney, Doagh £1450, David Wallace £1450, P Tinsley, Dromore £1450, McCloskey farms, Ballymoney £1380, P Tinsley £1380, Denis Minford, Crumlin £1360, McCloskey farms £1350, £1340, Thomas Carlisle, Dundrod £1320.

69 lots in the suckler ring included a dispersal for HA Wilson, Newtowncrommelin who sold cows with calves to £2620 for a Lim with Char bull calf and in calf cows to £2020 for a Char. Ruling prices:-

HA Wilson, Newtowncrommelin Lim £2620, Char £2580, Sim £2500, Sim £2200, Sim £2120, Sim £2050, Char £2020, Lim £2000, Lim £1950, Lim £1900, (2) Lim £1850, Char £1820, Lim £1800, Char £1700, Sim £1700.

258 lots in ring 3 sold to £550 for a partly reared BB heifer, young heifer calves to £345 for a Char. Bull calves to £525 for an Angus, younger lots to £445 for a BB.

Beef bred bull calves sold to: Leslie Wilson, Doagh AA £525, Alex Connor, Ballyclare AA £505, BB £480, A Bell, Nutts Corner BB £445, N & J Coleman, Doagh Char £400, James Graham, Raloo Sim £385, A Bell, Nutts Corner BB (2) £385, WTH Logan, Broughshane AA £345, N Alexander, Gracehill Lim £345, WTH Logan AA £340, A Bell, Nutts Corner BB £340, JA Thompson, Randalstown AA £330, WTH Logan AA £325, N Allen, Shanksbridge Sim £325, J Lynn, Cullybackey BB £325.

Heifer calves sold to: H Alcorn, Limavady BB £550, Leslie Wilson, Doagh BB £510, AA £480, A Bell, Nutts Corner Hol £455, Hol £450, Hol £440, Hol £435, S McNaughton, Loughgiel Fr £430, A Bell, Hol £405, Hol £400, Leslie Wilson Sim £390, S McNaughton Fr £390, Alex Connor, Ballyclare BB £380, Leslie Wilson Sim £370, Sim £365, H Alcorn, Limavady Sim £360.

Friesian bull calves sold to: Ian Henry, Cookstown (3) £265, Andrew Abraham, Antrim £265, Ian Henry (2) £220, H Alcorn, Limavady (5) £210, A Magee Snr, Kilwaughter £180, Alex Magee, Larne (2) £180, A Magee Snr, Kilwaughter £175, Alex Magee £175.

A great entry of 500 weanlings resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £675 over for a Lim 430kg at £1115 presented by A Hunter, Carnlough. Heifers sold to £545 over for a pair of Char 380kg at £925 offered by Robert Millar, Gleno.

Bulls/bullocks 0-300kgs

S Scullion, Glenarm Char 250kg £880 (352), H Crawford, Carnalbana Char 270kg £840 (311), N Alexander, Glenarm Lim 190kg £575 (302), S Scullion Char 300kg £890 (296), Char 300kg £870 (290), J McBride, Martinstown Lim 270kg £750 (277), S McCloskey, Kilrea Lim 300kg £830 (276), P Delargy, Cushendall Blonde 290kg £800 (275), TJ Magee, Ballyclare (4) Char 230kg £630 (273), Eileen Hamilton, Moorfields Blonde 290kg £785 (270), George Barr, Larne Lim 290kg £780 (269), S Taylor, Ligoniel Char 290kg £765 (263), F Warwick, Moorfields AA 240kg £630 (262).

301-350kgs

S Scullion, Glenarm Char 310kg £860 (277), Charles McDonnell, Armoy Sim 310kg £850 (274), Matt Gingles, Kilwaughter Lim 330kg £890 (269), H Crawford, Carnalbana Char 310kg £820 (264), Robert McKeown Au 330kg £860 (260), Stephen Marshall, Ballymena Lim 310kg £800 (258), Lim 350kg £890 (254), T McFerran, Ballyhalbert Lim 310kg £785 (253), James Wightman, Bangor Lim 340kg £860 (252), J McBride, Martinstown (2) Lim 310kg £780 (251), S Taylor, Ligoniel Char 340kg £850 (250), Martin Barr, Larne Lim 310kg £775 (250), local farmer SHB 330kg £825 (250), Wm Jones Snr, Templepatrick Sim 330kg £820 (248), P Delargy, Cushendall Blonde 330kg £815 (247).

351kg and over

B McAllister, Glenarm Lim 360kg £950 (263), T McKillop, Glenarm Lim 380kg £1000 (263), G McKeown, Aughafatten Lim 360kg £940 (261), Aidan Hunter, Carnlough Lim 430kg £1115 (259), G McKeown, Aughfatten Char 370kg £950 (256), T McKillop, Glenarm (2) Lim 380kg £970 (255), Stephen Marshall, Ballymena Lim 370kg £920 (248), G McKeown, Aughafatten Char 370kg £920 (248), Charles McDonnell, Armoy Sim 360kg £890 (247), A McErlean, Portglenone Sim 360kg £885 (245), P Delargy, Cushendall Lim 360kg £880 (244), Robert Evans, Randalstown Lim 440kg £1070 (243), A McErlean, Portglenone Char 360kg £870 (241), B McAllister, Glenarm Lim 390kg £940 (241), R McCullough, Milebush Lim 380kg £910 (239).

Heifers 0-300kgs

JJ Mawhinney, Kells Blonde 190kg £535 (281), B Hunter, Doagh Lim 190kg £500 (263), S McAllister, Glenarm Char 280kg £735 (262), Char 300kg £780 (260), Michael McDonnell, Glenravel Lim 200kg £510 (255), A Abbott, Lisburn Lim 290kg £725 (250), W McBride, Ballycastle Char 300kg £750 (250), C McCammond, Larne Blonde 210kg £525 (250), Mrs S Gowdy, Carrickfergus (2) Lim 260kg £640 (246), Geoffrey Rea, Glenwherry (2) Lim 190kg £460 (242), W Allen, Shanksbridge Sim 240kg £580 (241), S Taylor, Ligoniel Char 290kg £700 (241), C McCammond, Larne Blonde 230kg £555 (241), Georgina McClintock, Glenwherry Lim 250kg £600 (240).

301-350kgs

R Millar, Gleno Sal 340kg £860 (252), T McFerran, Ballyhalbert Lim 350kg £880 (251), P McConnell, Ligoniel (2) Char 340kg £8840 (247), John Beggs, Whitehead Lim 310kg £760 (245), T McFerran, Ballyhalbert Lim 340kg £830 (244), S McAllister, Glenarm Char 340kg £820 (241), Char 320kg £770 (240), Char 350kg £840 (240),T McFerran, Ballyhalbert Lim 330kg £790 (239), local farmer Lim 310kg £740 (238), B McAllister, Glenarm Lim 340kg £810 (238), P McConnell, Ligoniel (2) Char 330kg £785 (237), Char 330kg £780 (236).

351kg and over

R Millar, Gleno (2) Char 380kg £925 (243), R McCullough, Milebush Lim 360kg £845 (234), B McAllister, Glenarm Lim 380kg £890 (234), T McFerran, Ballyhalbert Lim 400kg £930 (232), Lim 360kg £830 (230), John Beggs, Whitehead Lim 400kg £920 (230), Lim 370kg £850 (229), R McCullough, Milebush Lim 370kg £845 (238), T McFerran Lim 370kg £840 (227), Patrick McCann, Portglenone Lim 370kg £840 (227), A Heron, Broughshane Lim 470kg £1060 (225), John Beggs, Whitehead Lim 370kg £830 (224), B McAllister, Glenarm Lim 380kg £850 (223), S Adams, Broughshane Lim 380kg £850 (223), Ian Davidson, Larne Lim 420kg £910 (216).

A good entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in another great trade. Ewes and lambs sold to £208, springing hoggets to £160, store lambs to £84 and pet lambs to £52.

In lambs sold to: I Montgomery, Glenwherry 10 Suff ewes £160, 10 Suff ewes £155, 10 Suff ewes £150, 10 Suff ewes £145, V Cousley, Magherafelt 4 CB ewes £138, I Montgomery 8 Mule ewes £135, V Cousley 5 CB ewes £130, WJ Donaghy, Rasharkin 8 Tex ewes £127, I Montgomery 6 Mule ewes £124, 5 Mule ewes £122, Archie Bartlett, Stranocum 1 Dor ewe £122, I Montgomery 3 Mule ewes £118, WJ Donaghy 8 Tex ewes £118, John Houston, Broughshane 11 Tex ewes £117, Kenneth McCord, Antrim 7 Suff ewes £116, W Johnston, Templepatrick 8 Suff ewes £110.

Ewes and lambs sold to: Archie Bartlett, Stranocum 2 Dor ewes & 4 lambs £208, James Sheppard, Raloo 1 CB ewe & 2 lambs £202, 2 Tex ewes & 4 lambs £200, Barry Spence, Antrim 4 Suff ewes & 8 lambs £200, 3 Suff ewes & 6 lambs £196, James Sheppard 1 Tex ewe & 2 lambs £195, J Mills, Kilwaughter 1 Tex ewe & 2 lambs £192, Wm Crawford, Newtownstewart 4 Tex ewes & 8 lambs £192, 2 Suff ewes & 4 lambs £192, R McNabney, Broughshane 2 Tex ewes & 4 lambs £191, H Carson, Dundrod 1 Tex ewe & 2 lambs £188, R Deeny, Limavady 3 Tex ewes & 6 lambs £188, A Adams, Broughshane 2 Tex ewes & 4 lambs £184, Wm Crawford, 4 Tex ewes & 8 lambs

£184, 3 Suff ewes & 6 lambs £182, Wilson Carson, Cloughmills 1 Suff ewes & 2 lambs £178.

An entry of 230 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £800 over for a Lim 690kg at £1490 offered by K Brown, Upper Ballinderry. Heifers sold to £750 over for a Lim 720kg at £1470 presented by B McKenna, Bellaghy.

Bulls/bullocks 0-500kgs

WH Knox, Ballynure Lim 450kg £1100 (244), S Taylor, Ligoniel Char 440kg £1065 (242), RL Mawhinney, Castledawson Char 440kg £1030 (234), N Smyth, Randalstown Char 470kg £1100 (234), M McCamphill, Dunloy Sim 450kg £1050 (233), RL Mawhinney, Char 440kg £1020 (231), RJ Graham, Glenariffe (2) Lim 380kg £880 (231), J & S Bailey, Ballycastle Lim 480kg £1100 (229), J Smyth, Randalstown Char 500kg £1140 (228), WH Knox, Ballynure Lim 500kg £1130 (226), T Lowry, Cullybackey Sim 330kg £745 (225), DA McDonald, Cullybackey Lim 480kg £1080 (225), T Lowry, Cullybackey Sim 310kg £695 (224), S Taylor, Ligoniel Char 490kg £1085 (221), M McCamphill, Dunloy Sim 500kg £1100 (220).

501kg and over

WH Knox, Ballynure Lim 520kg £1215 (233), J & S Bailey, Ballycastle Lim 510kg £1170 (229), Lim 520kg £1190 (228), DAT Warwick, Antrim Char 540kg £1220 (225), DA McDonald, Cullybackey Lim 560kg £1245 (222), DAT Warwick Char 530kg £1175 (221), K Brown, Upper Ballinderry Lim 520kg £1140 (219), DAT Warwick Lim 550kg £1205 (219), K Brown Char 640kg £1400 (218), Lim 640kg £1395 (218), N Smyth, Randalstown Char 540kg £1175 (217), J Gardiner, Ballymena Lim 550kg £1190 (216), K Brown, Upper Ballinderry Char 620kg £1340 (216), Lim 690kg £1490 (215), Blonde 580kg £1250 (215), J Smyth Char 550kg £1175 (213).

Heifers 0-500kgs

RL Mawhinney, Castledawson Lim 390kg £900 (230), Robert Shaw, Larne Lim 500kg £1130 (226), Austin Shaw Lim 490kg £1080 (220), Par 480kg £1035 (215), Lim 490kg £1050 (214), Robert Shaw Char 480kg £1020 (212), Andrew Russell, Templepatrick Char 380kg £800 (210), Austin Shaw Lim 500kg £1005 (201), R Henry, Kilwaughter Char 490kg £975 (199), N Smyth, Randalstown Char 480kg £945 (196), R & S McMullan, Broughshane Blonde 460kg £890 (193), Andrew Russell, Templepatrick Lim 360kg £690 (191), Char 350kg £670 (191), Austin Shaw, Larne Char 500kg £950 (190).

501kg and over

Bernard McKenna, Bellaghy Lim 530kg £1195 (225), Lim 590kg £1310 (222), Austin Shaw, Larne Char 520kg £1130 (217), Martin McGarry, Broughshane Lim 550kg £1165 (211), Bernard McKenna Lim 630kg £1330 (211), Austin Shaw Lim 580kg £1205 (207), S Taylor, Ligoniel Char 560kg £1160 (207),.Bernard McKenna, Lim 720kg £1470 (204), Austin Shaw Blonde 550kg £1120 (203), Bernard McKenna Lim 660kg £1340 (203), Martin McGarry, Broughshane Lim 540kg £1070 (198), Austin Shaw Char 580kg £1140 (196), Lim 550kg £1075 (195), Wm Weir, Milebush Char 540kg £1055 (195), Austin Shaw Char 560kg £1085 (193).

An entry of 1347 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat hoggets sold to 508p per kg for a pen of 12 Texels 23kg at £117 offered by Ian Montgomery, Glenwherry and to a top per head of £118.50 for a pen of heavy hoggets from Denis Boyd, Straid. Lambs sold to £118.50 for 7 Char 22kg from T McConnell, Templepatrick. Fat ewes sold to £104.

Fat hoggets (904)

Top prices per kg: I Montgomery, Glenwherry 12 Tex 23kg £117 (508), Geoffrey Wilson, Antrim 21 Tex 24kg £115.50 (481), J McAuley, Ballyclare 1 Tex 23kg £110 (478), McKinney Bros, Maghera 2 Tex 25kg £118 (472), W McIlwaine, Ballyclare 4 Tex 23kg £108 (469), JC O’Boyle, Randalstown 4 Tex 23.5kg £110 (468), I Montgomery, 7 Tex 24kg £112 (466), Carmel Graham, Glenariffe 1 Dor 25kg £116.50 (466), G Wilson, Glenarm 7 BF 21.5kg £100 (465), S Thompson, Glenarm 21 Suff 23.5kg £109 (463), R McConaghy, Bushmills 18 Tex 23kg £105 (456), C McKillop, Loughgiel 14 BF 23kg £105 (456), John Houston, Broughshane 7 Tex 26kg £118 (453), A & E Wylie, Martinstown 15 Suff 26kg £117 (450), Desmond Morrow, Glenarm 2 Tex 26kg £116.50 (448), Ivan Stevenson, Broughshane 6 Tex 25.5kg £114 (447).

Top prices per head: Denis Boyd, Straid 5 Tex 29kg £118.50, WJ & D Wallace, Ballymena 13 Tex 29kg £118.50, John Houston, Broughshane 7 Tex 26kg £118, James Thompson, Glenwherry 2 Tex 26.5kg £118, J McKinley, Bushmills 26 Tex 28kg £118, Norman McAuley Ballyclare 5 Tex 26.5kg £118, R McCann, Ballynure 23 Tex 28kg £118, McKinney Bros, Maghera 2 Tex 25kg £118, Wm Rea, Straid 3 Tex 28.5kg £118, 9 Tex 31kg £118, Andrew Hunter, Glenarm 2 BF 33kg £117.80, J McKenna, Maghera 8 Tex 28.5kg £117, I Montgomery, Glenwherry 12 Tex 23kg £117, A & E Wylie, Martinstown 15 Suff 26kg £117, Desmond Morrow, Glenarm 2 Tex 26kg £116.50, Carmel Graham, Glenariffe 1 Dor 25kg £116.50.

Spring lambs (67)

T McConnell, Templepatrick 7 Char 22kg £118.50 (538), Paul Butler, Rathkenny 36 Dor 21.5kg £110 (511), N & J McKee, Cairncastle 2 Dor 16.5kg £80 (484), I Frew, Cullybackey 10 Dor 22kg £106.50 (484), Wm Marshall, Portglenone 3 Char 23kg £110 (478), AJ Graham, Glenwherry 4 Dor 22kg £104 (472), S & E Watson, Cullybackey 2 Zwa 21kg £98 (466).

Fat ewes (372)

Suffolk - £77-£103

Texel - £88-£102

Crossbred - £77-£104

Blackface - £57-£72