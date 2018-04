Beef heifers sell to £1,496 for 680kg at Ballymena Mart

250 beef cattle in Ballymena resulted in a great trade.

Beef cows sold to 190p for 710kg at £1,349, Friesian cows to 140p for 610kg at £854, beef heifers to 220p for 680kg at £1,496, beef bullocks to 219p for 680kg at £1,489 and Friesian bullocks to 175p for 760kg at £1,330.

Beef cows sold to: J W Harbinson, Limavady Limousin 710kg, £1,349 (190), T Jackson, Broughshane Limousin 670kg, £1,259 (188), J F Savage and Partners, Ballywalter Limousin 630kg, £1,165 (185), Limousin 700kg, £1,288 (184), T J McLornan, Nutts Corner Limousin 630kg, £1,127 (179), John Beggs, Whitehead Limousin 640kg, £1,139 (178), T Jackson, Broughshane Limousin 640kg, £1,139 (178), Richard McGinley, Ballymoney Limousin 650kg, £1,157 (178), S McKendry, Kilrea Charolais 790kg, £1,406 (178), A McIlveen, Kells Simmental 730kg, £1,248 (171), N McKeague, Ballycastle Charolais 710kg, £1,214 (171), D Winter, Randalstown Belgian Blue 730kg, £1,241 (170), S McKendry, Kilrea Charolais 640kg, £1,088 (170), J McNeill, Moorfields Simmental 650kg, £1,092 (168), R McCullough, Milebush Limousin 610kg, £1,012 (166), Robert McDowell, Gleno Charolais 770kg, £1,278 (166), David Robinson, Crumlin Limousin 580kg, £957 (165), local farmer, Limousin 800kg, £1,320 (165), M Johnston, Toomebridge Limousin 630kg, £1,033 (164), Brian Orr, Ballynure Limousin 600kg, £984 (164), T J McLornan, Nutts Corner Limousin 710kg, £1,150 (162), Brian Orr, Aberdeen Angus 660kg, £1,069 (162) and Robert Woodside, Ballyclare Shorthorn beef 740kg, £1,198 (162).

Friesian cows sold to: R J Marks, Portglenone 610kg, £854 (140), Ian Millar, Ballymena 660kg, £924 (140), Eric Thom, Desertmartin 540kg, £745 (138), James Campbell, Bushmills 730kg, £992 (136), R J Marks 560kg, £756 (135), D McAuley, Toomebridge 690kg, £924 (134), D McClure, Ballymoney 700kg, £938 (134), D Maybin, Broughshane 700kg, £917 (131), John Graham, Glenwherry 590kg, £767 (130), W S Kennedy, Ballyclare 770kg, £993 (129), D and D Robinson, Carnalbana 680kg, £727 (129), George Forsythe, Cloughmills 660kg, £838 (127), local farmer 610kg, £768 (126), H H Reid, Glarryford 530kg, £667 (126), local farmer 650kg, £812 (125), S Wilson, Ballymena 710kg, £887 (125), D McClure, Ballymoney 670kg, £837 (125), local farmer 700kg, £868 (124), G and B Taylor, Ballymoney 750kg, £922 (123), Alan W Pinkerton, Ballymoney 680kg, £829 (122), F O’Boyle, Randalstown 600kg, £726 (121), local farmer 630kg, £756 (120) and W R Hamilton, Broughshane 610kg, £732 (120).

Beef heifers sold to: J F Savage and Partners, Ballywalter Limousin 680kg, £1,496 (220), Limousin 640kg, £1,401 (219), Limousin 650kg, £1,410 (217), Limousin 560kg, £1,209 (216), Limousin 590kg, £1,274 (216), Limousin 550kg, £1,171 (213), Limousin 520kg, £1,102 (212), Limousin 510kg, £1,081 (212), Linton Brothers, Cloughmills Limousin 580kg, £1,229 (212), Limousin 660kg, £1,386 (210), Charolais 580kg, £1,218 (210), J F Savage and Partners, Limousin 570kg, £1,197 (210), Limousin 610kg, £1,281 (210), Linton Brothers, Charolais 640kg, £1,331 (208), J F Savage and Partners, Limousin 670kg, £1,393 (208), Limousin 580kg, £1,200 (207), Linton Brothers, Charolais 720kg, £1,483 (206), Charolais 630kg, £1,297 (206), J F Savage and Partners, Limousin 590kg, £1,203 (204), R J Marks, Portglenone Charolais 650kg, £1,313 (202), D Gilliland, Ballymena Charolais 630kg, £1,266 (201), Robert McDowell, Gleno Charolais 430kg, £860 (200), N Hamill, Aughfatten Limousin 590kg, £1,174 (199) and Linton Brothers, Limousin 660kg, £1,306 (198).

Beef bullocks sold to: I McMullan, Carnlough Blonde d’Aquitaine 680kg, £1,489 (219), J F Savage, Ballywalter Aberdeen Angus 670kg, £1,460 (218), I McMullan, Blonde d’Aquitaine 660kg, £1,425 (216), Blonde d’Aquitaine 670kg, £1,433 (214), J F Savage, Aberdeen Angus 690kgBlonde d’Aquitaine £1,469 (213), W Hunter, Stewartstown Charolais 720kg, £1,533 (213), I McMullan, Blonde d’Aquitaine 590kg, £1,250 (212), Blonde d’Aquitaine 660kg, £1,386 (210), W Hunter, Stewartstown Limousin 730kg, £1,525 (209), P and S Kelly, Kells Simmental 720kg, £1,440 (200), Simmental 680kg, £1,346 (198), R Millar, Gleno Saler 660kg, £1,287 (195), P Graffin, Portglenone Limousin 680kg, £1,319 (194), W Adams, Ballymena Limousin 650kg, £1,261 (194), D Winter, Randalstown Aberdeen Angus 720kg, £1,396 (194), P Graffin, Portglenone Limousin 640kg, £1,235 (193), R Millar, Larne Saler 700kg, £1,351 (193), H K M Walls, Magherafelt Hereford 740kg, £1,376 (186), J Walker, Ballymoney Montbeliarde 800kg, £1,472 (184) and L Duggan, Magherafelt Belgian Blue 650kg, £1,170 (180).

Friesian bullocks sold to: L Duggan, Magherafelt 760kg, £1,330 (175), H Marks, Portglenone 600kg, £918 (153), Joseph Adams, Ballymena 510kg, £719 (141), James Campbell, Bushmills 580kg, £812 (140) and P and S Kelly, Kells 590kg, £802 (136).

Dairy cows sold to a top of £1,770, leading prices as follows: M and S Connolly and Sons, Loughgiel £1,770, T and J Mackey, Ballynure £1,660, M and S Connolly and Sons, £1,570, £1,550, G Wallace, Broughshane £1,540, Brian Mawhinney, Doagh £1,520, M and S Connolly and Sons £1,490, S Dunlop, Dundrod £1,470, T and J Mackey, £1,460, G Clarke, Ballyronan £1,310, Bolton Brothers, Maghera £1,300, R Hessin Moneymore, £1,300, £1,280, M and S Connolly and Sons £1,250, R Hessin £1,160, T and J Mackey £1,120, R Hessin £1,040, £1,000.

Suckler cows sold to a top of £1,770 for a Charolais cow and heifer calf. Ruling prices: Mike Frazer, Templepatrick Charolais heifer and bull calf £1,770, V and M Steele, Glarryford Hereford £1,190, Derek Millan, Ballymoney Blonde d’Aquitaine cow and bull calf £1,090, William Graham, Liscolman Charolais heifer and heifer calf £1085, V and M Steele, Hereford £1,000, Hugo Armstrong, Coagh Belgian Blue cow and bull calf £1,000, M O’Kane, Bellaghy Limousin cow and heifer calf £980, A Heron, Broughshane Limousin cow £960, M O’Kane, Bellaghy Limousin £940, V and M Steele, Hereford £920, N Hamill, Aughafatten Limousin £900, A Heron, Shorthorn beef £890, Hugo Armstrong Hereford cow and bull calf £880, V and M Steele, Hereford £870, Derek Millan, Ballymoney Blonde d’Aquitaine heifer and heifer calf £845 and B McQuillan, Antrim Aberdeen Angus £820.

A great entry of dropped calves sold to £530 for an Aberdeen Angus bull, £430 for a Simmental heifer and £300 for a Friesian bull.

Bull calves sold to: Aidan Connolly, Loughgiel Aberdeen Angus £530, Aberdeen Angus £450, D McKay, Broughshane Limousin £435, D and M Knowles, Cullybackey Limousin £430, Aidan Connolly, Loughgiel Aberdeen Angus £430, A Park, Ballynure Belgian Blue £425, £395, W Gillespie, Portglenone Limousin £370, David Harkness, Ballymena Belgian Blue £350, G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £340, R Crawford, Raloo Limousin £330, G Patton, Stranocum Aberdeen Angus £330, Aberdeen Angus £320, W Gillespie, Portglenone Simmental £315, G Patton Aberdeen Angus £315 and R Crawford, Raloo Limousin £310.

Heifer calves sold to: J A McKillop, Cushendall Simmental £430, A Park, Ballynure Belgian Blue £380, Belgian Blue £370, D and M Knowles, Cullybackey Limousin £345, Limousin £335, A Park, Belgian Blue £330, (3) Belgian Blue £325, D and M Knowles Limousin £325, Aidan Connolly, Loughgiel (2) Belgian Blue £320, A Park, Belgian Blue £315, W G Johnston, Ligonel Belgian Blue £300, Aidan Connolly, Aberdeen Angus £300 and G Patton, Stanocum, Aberdeen Angus £300.

Friesian bull calves sold to: David Harkness, Ballymena £300, William Hoey, Ballymena (2) £290, S Wilson, Ballymena £250, David Harkness (2) £240, D and M Knowles, Cullybackey £230, (2) £225, David Harkness, (2) £220, William Hoey (2) £210, David Harkness, £200 and S Wilson, Ballymena £200.

Another great entry of 440 weanlings in Ballymena resulted in a super trade.

Bullocks sold to £665 over for a Limousin 390kg at £1,055 offered by J Knox, Broughshane.

Heifers sold to £500 over for three Simmental 400kg at £900 offered L Weatherup, Ballyclare.

Bulls/bullocks 0-300kgs

W A Hagan, Ballyclare Charolais 240kg, £760 (316), Charolais 230kg, £720 (313), W McVey, Carnlough Charolais 280kg, £855 (305), Charolais 300kg, £910 (303), Simon Moore, Aldergrove Limousin 270kg, £810 (300), S McAllister, Glenarm Charolais 300kg, £890 (296), W and M Orr, Ballycastle Limousin 250kg, £730 (292), Alex Magee, Larne Charolais 230kg, £660 (287), A Magee Snr, Kilwaughter (3) Charolais 230kg, £660 (287), Alex Magee, Larne Charolais 230kg, £660 (287), Robert Magee, Kilwaughter Charolais 230kg, £660 (287), A Magee Snr, Charolais 230kg, £660 (287), W McVey, Carnlough Charolais 210kg, £600 (285), Simon Moore, Aldergrove Limousin 280kg, £800 (285).

301-350kgs

W McVey, Carnlough Charolais 340kg, £980 (288), S O’Rawe, Ballycastle Limousin 310kg, £880 (283), W McVey, Charolais 310kg, £880 (283), Simon Moore, Aldergrove (2) Limousin 330kg, £920 (278), Limousin 340kg, £940 (276), P McConnell, Ligoniel Charolais 330kg, £895 (271), W R Geddis, Magheragall Blonde d’Aquitaine 350kg, £940 (268), R J McNeill, Glenarm Charolais 310kg, £830 (267), J and J Anderson, Cullybackey Limousin 330kg, £880 (266), Robert Loughery, Limavady Shorthorn beef 350kg, £925 (264), J Knox, Broughshane Limousin 320kg, £845 (264), Simon Moore, Aldergrove (3) Limousin 330kg, £870 (263), John McAuley, Glenarm Belgian Blue 320kg, £840 (262).

351kg and over

J and J Anderson, Cullybackey Limousin 360kg, £985 (273), W McVey, Carnlough Charolais 360kg, £980 (272), J Knox, Broughshane Limousin 390kg, £1,055 (270), Charolais 380kg, £1,025 (269), S O’Rawe, Ballycastle Limousin 380kg, £1,000 (263), J Knox, Limousin 370kg, £970 (262), J and J Anderson, Limousin 360kg, £935 (259), M Murray, Limousin 390kg, £1,000 (256), J H McArthur, Limavady Charolais 360kg, £915 (254), W R Geddis, Magheragall (3 Blonde d’Aquitaine 380kg, £960 (252)), S O’Rawe, Ballycastle Limousin 370kg, £930 (251), J Knox, Broughshane Limousin 370kg, £930 (251), S Taylor, Ligoniel Charolais 410kg, £1,030 (251) and Simon Moore, Aldergrove Limousin 370kg, £925 (250).

Heifers 0-300kgs

W and M Orr, Ballycastle (2) Charolais 260kg, £690 (265), Matt Gingles, Kilwaughter (3) Limousin 270kg, £700 (259), S McAllister, Glenarm Charolais 280kg, £720 (257), A J Gardiner, Glenwherry (2) Limousin 170kg, £430 (252), James Magill, Larne Charolais 300kg, £735 (245), W Dawson, Stoneyford Limousin 220kg, £530 (240), S McAllister, Glenarm Charolais 290kg, £690 (237), W J Smyth, Aghalee (3) Limousin 220kg £520 (236) and James Magill, Larne (2) Charolais 250kg, £580 (232).

301-350kgs

J Knox, Broughshane Charolais 320kg, £820 (256), R J McNeill, Glenarm 320kg, £795 (248), Matt Gingles, Kilwaughter Charolais 330kg, £800 (242), B and K Stewart, Cairncastle Limousin 310kg, £740 (238), W and M Orr, Ballycastle Limousin 310kg, £730 (235), P McConnell, Ligoniel Charolais 330kg, £775 (234), S Taylor, Ligoniel Charolais 350kg, £810 (231), S O’Rawe, Ballycastle Limousin 350kg, £810 (231), J H McArthur, Limavady Charolais 330kg, £760 (230), Mrs Jean Hoey, Glenarm Charolais 330kg, £755 (228), T J McLornan, Nutts Corner Limousin 350kg, £800 (228), J Knox, Broughshane Charolais 350kg, £800 (228), J H McArthur, Limavady (2) Charolais 310kg, £705 (227) and George Barr, Larne (2) Simmental 310kg, £705 (227).

351kg and over

D McCartney, Kells Limousin 380kg, £875 (230), T J McLornan, Nutts Corner Charolais 370kg, £845 (228), L Weatherup, Ballyclare (3) Simmental 400kg, £900 (225), W A Hagan, Ballyclare Charolais 400kg, £900 (225), M Murray, Limousin 380kg, £855 (225), J H McArthur, Limavady (2) Charolais 380kg, £850 (223), Jeffrey Wray, Carnlough Limousin 360kg, £800 (222), J H McArthur Charolais 370kg, £820 (221), Mrs M Foster, Kells Charolais 400kg, £850 (212), S O’Rawe, Ballycastle Limousin 360kg, £750 (208), J Knox, Broughshane Limousin 360kg, £750 (208), P McIlrath, Glarryford Charolais 370kg, £770 (208) and W Dawson, Stoneyford Limousin 360kg, £740 (205).

Another great entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in another improved trade.

Ewes and lambs sold to £268, springers to £120 and stores to £80.

Leading prices: Ewes and lambs sold to: M Currie, Antrim 2 Texel ewes and 4 lambs £268, 2 Texel ewes and 4 lambs £258, 1 Texel ewe and 2 lambs £250, 1 Texel ewe and 2 lambs £248, 1 Texel ewe and 2 lambs £240, I Montgomery, Glenwherry 3 Mule ewes and 6 lambs £215, W Jones Jnr, Templepatrick 4 Suffolk ewes and 8 lambs £212, William Jones Snr, Templepatrick 1 Suffolk ewe and 2 lambs £208, D Carson, Nutts Corner 1 Texel ewe and 2 lambs £202, I Montgomery 2 Texel ewes and 2 lambs £200, W Jones Snr 4 Texel ewes and 7 lambs £198, I Montgomery 4 Texel ewes and 4 lambs £198, S Rainey, Ballygally 3 Suffolk ewes and 5 lambs £198, S Caldwell, Portglenone 1 Texel ewe and 2 lambs £195, local farmer 4 Texel ewes and 8 lambs £192, J R Loughery, Limavady 1 cross bred ewe and 2 lambs £192.

An entry of 240 store cattle in Ballymena resulted in a terrific trade.

Heifers sold to £740 over for a Limousin 620kg at £1360 presented by R L Mawhinney, Castledawson.

Bullocks sold to £775 over for a Aberdeen Angus 590kg at £1,365 offered by W Holland, Doagh.

Heifers 0-500kgs

W H Knox, Ballynure Limousin 400kg, £955 (238), Limousin 380kg, £890 (234), J Smyth, Randalstown Limousin 490kg, £1,140 (232), J and S Bailey, Ballycastle Limousin 490kg, £1,140 (232), Felix McKendry, Broughshane Belgian Blue 480kg, £1,115 (232), J and S Bailie, Limousin 470kg, £1,090 (231), J Smyth, Limousin 440kg, £1,020 (231), D and J Kennedy, Downpatrick Charolais 380kg, £880 (231), W H Knox, Ballynure Limousin 370kg, £840 (227), William McMullan, Toomebridge Limousin 400kg, £905 (226), J Smyth, Charolais 460kg, £1,040 (226), W and M Orr, Ballycastle Limousin 390kg, £880 (225), I McMullan, Carnlough Blonde d’Aquitaine 470kg, £1,050 (223), W H Knox, Limousin 370kg, £820 (221), D and J Kennedy, Downpatrick Limousin 470kg, £1,035 (220) and J Smyth, Charolais 490kg, £1,070 (218).

501kg and over

J and S Bailey, Ballycastle Limousin 550kg, £1,270 (230), R L Mawhinney, Castledawson Limousin 620kg, £1,360 (219), Limousin 610kg, £1,300 (213), J Gardiner, Ballymena Aberdeen Angus 560kg, £1,100 (196), Felix McKendry, Broughshane Charolais 560kg, £1,100 (196), I McMullan, Carnlough Blonde d’Aquitaine 510kg, £980 (192), K and M Gawn, Kells Simmental 550kg, £1,000 (181), J Gardiner, Ballymena Limousin 610kg, £1,080 (177), J D Getty, Saintfield Hereford 590kg, £1,040 (176), Hereford 570kg, £1,000 (175), Limousin 610kg, £1,060 (173), Ian Crawford, Randalstown Shorthorn beef 520kg, £880 (169), J D Getty, Saintfield Hereford 640kg, £1,075 (168), Hereford 650kg, £1,080 (166), Hereford 700kg, £1,140 (162) and R and S McMullan, Broughshane Aberdeen Angus 560kg, £910 (162).

Bulls/bullocks 0-500kgs

T Steele, Rasharkin Charolais 410kg, £1,045 (254), Gary Crowe, Ballyclare Limousin 300kg, £745 (248), A Smyth, Ballymoney Limousin 460kg, £1,125 (244), Hamill Brothers, Broughshane Limousin 480kg, £1,170 (243), T Steele Charolais 440kg, £1,070 (243), J and S Bailey, Ballycastle Limousin 480kg, £1,165 (242), M McCamphill, Dunloy Simmental 490kg, £1,175 (239), T Steele, Charolais 450kg, £1,070 (237), Hamill Brothers, Limousin 480kg, £1,140 (237), Charolais 470kg, £1,105 (235), Roy McIntyre, Rathkenny Limousin 400kg, £930 (232), Gary Crowe, Ballyclare Saler 330kg, £765 (231), Limousin 340kg, £785 (230), T Steele, Limousin 440kg, £1,010 (229), Gary Crowe, Saler 280kg, £640 (228) and Andrew Russell, Templepatrick Charolais 350kg, £800 (228).

501kg and over

A McNeilly, Muckamore Limousin 530kg, £1,245 (234), Limousin 510kg, £1,190 (233), W Holland, Doagh Aberdeen Angus 590kg, £1,365 (231), D Hanna, Ballymoney Charolais 510kg, £1,140 (223), J C McMillan, Portglenone Aberdeen Angus 530kg, £1,180 (222), J McErlean, Portglenone Simmental 550kg, £1,200 (218), John Blair, Cullybackey Charolais 550kg, £1,200 (218), R J Sloan, Kilrea Charolais 540kg, £1,165 (215), Felix McKendry, Broughshane Charolais 590kg, £1,265 (214), D and J Kennedy, Downpatrick Limousin 600kg, £1,285 (214), Hamill Brothers, Broughshane Limousin 560kg, £1,185 (211), Charolais 550kg, £1,160 (210), R and T Smyth, Randalstown Limousin 510kg, £1,070 (209), John Blair, Cullybackey Charolais 570kg, £1,190 (208), R McSorley, Islandmagee Charolais 590kg, £1,220 (206) and Roy McIntyre, Rathkenny Aberdeen Angus 520kg, £1,070 (205).

An entry of 880 sheep in Ballymena resulted in another great trade.

Fat lambs sold to £6 per kg for three pens, 22kg at £132, 22.5kg at £135 and 622kg at £132, hoggets sold to 533p for 6 Texels 22.5kg at £120 and fat ewes sold to £121.

Lambs (163)

J Cruickshank, Glarryford 5 Dorset 22kg, £132 (600), J and J Rea, Kilwaughter 4 Charollais 22.5kg, £135 (600), T and J Mackey, Ballyclare 6 Texel 22kg, £132 (600), Paul Butler, Rathkenny 31 Suffolk 20kg, £116 (580), T Jackson, Broughshane 10 Suffolk 21kg, £119 (566), M Park, Ballymena 2 Texel 23kg, £130 (565), George Wright, Ballymoney 1 Dorset 17kg, £96 (564), Kim Steele Nicholson, Antrim 5 Suffolk 24kg, £135 (562), T Wright, Ballymoney 5 Dorset 21kg, £117 (557), W Marshall, Portglenone 1 Suffolk 23kg, £128 (556), J Mackey, Ballynure 1 Suffolk 23kg, £128 (556), P Deeney, Limavady 1 Dorset 22kg, £122 (554), G J Coulter, Cookstown 26 Texel 23.5kg, £130 (553), Gareth Hayes, Ballymena 17 Charollais 20kg, £106 (530), Hamilton Alexander, Glenarm 5 Texel 19.5kg, £102 (523) and I Frew, Cullybackey 4 Dorset 20.5kg, £107 (522).

Hoggets (402)

I Montgomery, Glenwherry 6 Texel 22.5kg, £120 (533), J McElheron, Stranocum 32 Texel 24.5kg, £118 (481), Mrs S White, Cloughmills 15 Texel 23kg, £108.50 (471), W S McConnell, Ballyclare 27 Texel 25.5kg, £120 (470), W J Donaghy, Rasharkin 5 Texel 29kg, £132 (455), J McElheron, Stranocum 18 Crossbred 25kg, £113 (452), Alan Totten, Ballymena 2 Suffolk 29kg, £128 (441), Parkmore Farms, Ballymena 1 Texel 23kg, £100 (434), G S Taggart, Dundrod 14 Texel 23kg, £100 (434), Samuel Heaney, Ballyclare 1 Suffolk 23kg, £100 (434), Steven McCann, Randalstown 10 Texel 21.5kg, £93 (432), B Jamieson, Armoy 12 Texel 22kg, £95 (431), June Loughridge, Armoy 4 Blackface 25.5kg, £110 (431), J S Hamilton, Ballymena 6 Texel 29kg, £125 (431), David McClintock, Broughshane 6 Texel 21kg, £90 (428) and T A Smyth, Randalstown 5 Texel 23.5kg, £100 (425).

Fat ewes (315)

First quality

Suffolk - £90-£119

Texel - £90-£121

Crossbred - £70-£90

Blackface - £40-£68