Beef steers peak at £1,490 at Dungannon Mart

A larger entry of stock saw prices holding firm despite all the uncertainty of falling beef prices with steers peaking at £1,490, 775kg Hereford (193.00).

While heifers topped at £1,210, 615kg Limousin (197.00).

Dropped calves peaked at £350 Belgian Blue bull and heifer calves to £365 Aberdeen Angus.

Weanlings prices peaked at £975, 435kg Charolais steer (223.00) and weanling heifers to £610, 300kg Charolais (201.00).

STEERS (70)

Steer prices remain buoyant with a top price paid of £1,490, 775kg Hereford (193.00) presented by D Starrett, £1,370, 600kg Aberdeen Angus (199.00), £1,370, 700kg Charolais (196.00), £1,295, 650kg Hereford (199.00), £1,245, 610kg Belgian Blue (204.00); J Todd £1,240, 605kg Charolais (205.00), £1,185, 585kg Simmental (203.00), £1,175, 555kg Charolais (212.00); W Neville £1,235, 695kg Limousin (208.00); W Barnes £1,150, 570kg Charolais (202.00), £1,140, 540kg Charolais (211.00), £1,140, 570kg Charolais (200.00), £1,110, 530kg Charolais (209.00), £1,070, 535kg Charolais (200.00); G Lyttle £1,020, 480kg Simmental (213.00), £790, 340kg Simmental (232.00); J Hewitt £985, 465kg Limousin (212.00), £820, 380kg Limousin (216.00); J Hogg £970, 385kg Limousin (252.00), £760, 300kg Blonde d’Aquitaine (253.00); E Hetherington £950, 385kg Charolais (247.00), £910, 445kg Limousin (205.00), £870, 425kg Hereford (205.00), £830, 400kg Limousin (208.00), £805, 390kg Limousin (206.00); Riverview Farms £940, 410kg Limousin (229.00), £860, 335kg Charolais (257.00), £850, 400kg Limousin (213.00); J Cooke £940, 455kg Limousin (207.00) and B Skeffington £930, 455kg Simmental (204.00).

HEIFERS (85)

An excellent trade for all classes of heifers saw a top prices paid of £1,210, 615kg Limousin (197.00) presented by I Hewitt; J Todd £1,200, 580kg Simmental (207.00), £1,125, 545kg Charolais (206.00); J and P Corrigan £1,140, 505kg Charolais (226.00), £1,065, 490kg Charolais (217.00); G Litter £1,140, 540kg Charolais (211.00), £1,120, 570kg Charolais (197.00), £1,090, 560kg Charolais (195.00), £1,020, 490kg Charolais (208.00), £970, 460kg Charolais (211.00); D Colhoun £1,050, 505kg Limousin (208.00); P Toner £980, 450kg Charolais (218.00), £865, 425kg Charolais (204.00); Riverview Farms £935, 440kg Charolais (213.00), £915, 405kg Charolais (226.00), £910, 410kg Charolais (222.00), £840, 390kg Charolais (215.00); P Barrett £855, 425kg Charolais (201.00), £850, 415kg Limousin (205.00), £835, 395kg Charolais (211.00), £745, 365kg Charolais (204.00) and J Frizelle £740, 365kg Limousin (203.00).

DROPPED CALVES

Dropped calf prices where well improved one the week with male calves selling to £350 Belgian Blue bull presented by D Jackson, £340 Belgian Blue bull, £300 Belgian Blue bull; R McGuigan £320 x 6 Aberdeen Angus bulls; J and G Faulkner £305 Belgian Blue bull; G Hazlett £290 Aberdeen Angus bull; N Willis £255 Limousin bull, £245 Limousin bull; S Magennis £210 Limousin bull; A Irwin £205 Belgian Blue bull; Friesian bulls sold from £50 to £160; heifer calves topped at £365 Aberdeen Angus heifer presented by M McCann, £270 Aberdeen Angus heifer; D Jackson £345 Belgian Blue heifer, £320 Belgian Blue heifer, £290 Belgian Blue heifer; J McCann £290 Shiorthorn beef heifer; I Marshall £260 Belgian Blue heifer; J and G Faulkner £235 Belgian Blue heifer, £230 Belgian Blue heifer; P Woods £220 Shorthorn heifer, £205 Shorthorn heifer and D Bloomfield £200 Aberdeen Angus heifer, £200 Shorthorn heifer.

WEANLINGS

Weanling trade peaked at £975, 440kg Charolais steer (223.00) presented by P J Cully, £855, 390kg Charolais (218.00); P Fox £970, 470kg Limousin (206.00), £905, 405kg Limousin (222.00); G Litter £840, 410kg Charolais (204.00), £835, 360kg Limousin (231.00), £805, 395kg Charolais (205.00), £750, 360kg Charolais (207.00), £740, 350kg Charolais (210.00); W Murphy £825, 385kg Limousin (214.00); A Bowden £720, 310kg Charolais (233.00); J Molloy £635, 255kg Limousin (249.00), £500, 175kg Limousin (284.00); P O’Neill £585, 230kg Blonde d’Aquitaine (251.00); N Hammond £495 x 2 235kg Speckle Park (210.00).

Meanwhile weanling heifers sold to £310, 305kg Charolais (201.00) presented by J Conway; P O’Neill £540, 250kg Blonde d’Aquitaine (214.00), £540, 270kg Blonde d’Aquitaine (200.00), £525, 240kg Blonde d’Aquitaine (217.00); N Hammond £505, 210kg Charolais (240.00).