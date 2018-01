Belgian Blue sells for £1,345 at Dungannon Mart

A larger entry of stock saw prices top at £1,345 for a 660kg Belgian Blue steer (204.00).

Heifers peaked at £1,145, 535kg Limousin (214.00), dropped calves prices cleared to £320 Limousin bull and heifer calves topped at £310 also for a Limousin.

Suckled cows and calves peaked at £1,465 Aberdeen Angus cow and a Limousin bull calf at foot.

Weanlings prices peaked at £940, 450kg Limousin steer (210.00).

Weanling heifers sold to £860, 375kg Limousin (230.00).

STEERS (88)

Steer prices remain steady to peak at £1,345, 660kg Belgian Blue (204.00) presented by R Jones, £1,060, 530kg Belgian Blue (200.00); S McCann £1,315, 635kg Limousin (207.00), £1,265, 605kg Limousin (209.00), £1,210 560kg Charolais (216.00), £1,150, 525kg Limousin (219.00); J Bell £1,300, 640kg Limousin (203.00); R Rodgers £1,275, 615kg Aberdeen Angus (207.00); N Badger £1,230, 590kg Belgian Blue (209.00); J Taylor £1,140, 550kg Belgian Blue (207.00), £840, 405kg Aberdeen Angus (207.00), £830, 400kg Aberdeen Angus (208.00); A Bowden £1,115, 545kg Blonde d'Aquitaine (205.00), £1,070, 490kg Charolais (218.00), £1,070, 535kg Blonde d'Aquitaine (200.00), £1,000, 470kg Charolais (213.00), £920, 440kg Blonde d'Aquitaine (209.00); S Whittle £1,035, 500kg Limousin (207.00), £995, 460kg Charolais (216.00); Riverview Farms £930, 340kg Limousin (275.00), £920, 380kg Charolais (242.00), £880, 345kg Charolais (255.00), £800, 335kg Limousin (239.00); an Armagh farmer £890, 380kg Charolais (234.00), £890, 350kg Charolais (254.00), £840, 360kg Simmental (233.00); V Patterson £865, 420kg Belgian Blue (206.00); R Rodgers £855, 410kg Limousin (209.00); J Hogg £850, 385kg Charolais (221.00); D M K Trading £780, 375kg Aberdeen Angus (208.00).

HEIFERS (35)

Heifer trade peaked at £1,145, 535kg Limousin (214.00) presented by P Quinn, £1,105, 540kg Limousin (205.00); B Hamill £1,125, 590kg Limousin (191.00), £1,100, 560kg Charolais (196.00), £1,015, 515kg Charolais (197.00), £980, 495kg Charolais (198.00); S Stevenson £1,085, 535kg Limousin (203.00), £1,000, 520kg Limousin (192.00); J Kelly £1,035, 510kg Limousin (203.00); A Allen £1,010, 520kg Aberdeen Angus (194.00); J and J Livestock £960, 475kg Limousin (202.00); R Rodgers £910, 465kg Limousin (196.00).

DROPPED CALVES (140)

A great entry of dropped calves met a brisk trade to peak at £310 Charolais presented by R Fields; J Ewing £295 Limousin bull, £230 Belgian Blue bull, £210 Limousin bull; J and G Faulkner £290 Belgian Blue bull, £285 Belgian Blue bull, £270 Belgian Blue bull; M Smith £290 Limousin bull, £285 Fleckvieh bull; A Fox £285 Aberdeen Angus bull, £270 Aberdeen Angus bull, £260 Aberdeen Angus bull, £250 Aberdeen Angus bull; J Vance £275 Aberdeen Angus bull; H Irwin £275 Belgian Blue bull, £240 Belgian Blue bull, £215 Belgian Blue bull; O Robinson £275 Fleckvieh bull; B O’Neill £260 Aberdeen Angus bull; P Carberry £250 Fleckvieh bull; M Gilkinson £250 Hereford bull; C Dixon £250 Limousin bull; W Allen £235 Fleckvieh bull, £215 Simmental bull; R Crawford £235 Hereford bull; R McVeigh £225 Hereford bull; V McReynolds £215 Hereford bull; meanwhile heifer calves peaked at £310 Limousin heifer presented by R Graham; J Mullan £300 Aberdeen Angus heifer; M Smith £300 x 2 Limousin heifers, £270 Limousin heifer; P Fullen £285 Limousin heifer; H Irwin £275 Belgian Blue heifer, £205 Belgian Blue heifer; P McKearney £270 Hereford heifer, £255 Aberdeen Angus heifer; W Allen £265 Limousin heifer, £240 Limousin heifer, £200 Shorthorn heifer; R McGuigan £250 Belgian Blue heifer; J Ewing £245 Belgian Blue heifer, £210 Limousin heifer; A Fox £235 Aberdeen Angus heifer, £225 Hereford heifer; R McVeigh £215 Belgian Blue heifer; V McReynolds £205 Hereford heifer.

Suckled cows and calves sold to a height of £1,465 Aberdeen Angus cow with a Limousin bull calf at foot presented by a Loughgall farmer, £1,360 Limousin cow with a Limousin heifer calf at foot.

WEANLINGS (90)

A good selection of weanlings saw prices peak at £940, 450kg Limousin steer (210.00) presented by G O’Connor; R Lester £900, 360kg Limousin (248.00), £880, 340kg Limousin (257.00); S Carberry £860, 370kg Limousin (232.00), £825, 325kg Limousin (252.00), £815, 345kg Limousin (236.00), £815, 355kg Limousin (230.00); G Mitchell £845, 345kg Charolais (244.00), £660, 285kg Charolais (232.00); J Tanney £840, 310kg Charolais (270.00), £790, 310kg Charolais (256.00), £735, 300kg Charolais (245.00); P McElhone £735, 310kg Shorthorn (236.00); M Nugent £690, 290kg Charolais (238.00), £655, 290kg Charolais (227.00); M Givan £640, 260kg Limousin (244.00).

Weanling heifers topped at £860 375kg Limousin (230.00) presented by G O’Connor; P McElhone £755, 350kg Charolais (215.00), £735, 345kg Charolais (212.00), £720 x 2 285kg Simmentals (253.00); S Carberry £735, 285kg Limousin (255.00), £730, 325kg Limousin (225.00), £655, 285kg Limousin (228.00), £640 x 2 265kg Limousin (239.00).