Breeding bulls sell to £3,100 at Ballymena Mart

An entry of 220 beef cattle in Ballymena resulted in an improved trade.

Beef cows sold to 183p for a Blue 660kg at £1207, Friesin cows to 131p for 740kg at £969, beef heifers to 218p for Limousin 570kg at £1242, beef bullocks to 218p for a Belgian Blue 660kg at £1438 and Friesian bullocks to 162p for 740kg at £1198.

Beef cows sold to: W H Harkness, Crumlin BB 660kg £1207 (183), Alastair Ferguson, Coagh Char 840kg £1520 (181), Ian Davidson, Larne Lim 670kg £1185 (177), WG Bonar, Randalstown Lim 440kg £734 (167), H Marquess, Muckamore Char 600kg £1002 (167), P McEldowney, Swatragh Lim 720kg £1202 (167), R Henry, Kilwaughter Lim 680kg £1128 (166), Mark O’Kane, Carnlough BB 640kg £1043 (163), R H Sinamon, Pomeroy Char 890kg £1441 (162), H Marquess Char 770kg £1216 (158), A V Magill, Carnlough Char 710kg £1114 (157), R H Sinamon Char 900kg £1404 (156), Alastair Ferguson, Lim 780kg £1193 (153), A Mawhinney, Bellaghy Sim 530kg £805 (152), Mark O’Kane, Carnlough Lim 630kg £957 (152), P McEldowney, Swatragh Lim 740kg £1110 (150), W G Bonar, Randalstown Lim 430kg £636 (148), B McAllister, Kells Char 830kg £1220 (147), local farmer Lim 590kg £867 (147), B McAllister Char 800kg £1176 (147), J Dunlop, Ballymoney Char 960kg £1411 (147), W G Bonar Lim 440kg £642 (146), Charles McDonnell, Armoy FKV 750kg £1095 (146), S R Thompson, Comber Here 820kg £1197 (146).

Friesian cows sold to: Liam McConway, Toomebridge 740kg £969 (131), R A Hill, Islandmagee 610kg £793 (130), M Gordon, Clough 580kg £742 (128), J and M Wilson, Broughshane 670kg £777 (116), Brian Lyttle, Moorfields 710kg £816 (115), F O’Boyle, Randalstown 670kg £757 (113), H Carson, Dundrod 850kg £918 (108), J and M Wilson 550kg £594 (108), James Nelson, Kilwaughter 730kg £788 (108), Brian Lyttle 730kg £773 (106), James Nelson, Kilwaughter 750kg £787 (105), H Carson, Dundrod 810kg £842 (104), Brian Lyttle 630kg £648 (103), R J Gage, Clough 640kg £659 (103), Hatrick Brothers, Tobermore 800kg £816 (102), R A Hill 580kg £580 (100), S Cassidy, Magherafelt 640kg £640 (100), H Carson, Dundrod 630kg £617 (98), local farmer 620kg £601 (97), C A Orr, Cloughmills 700kg £679 (97), 680kg £652 (96), R Baird, Carrickfergus 590kg £554 (94), James Nelson, Kilwaughter 600kg £564 (94), Harold Johnston, Ahoghill 700kg £658 (94).

Beef heifers sold to: W and M Orr, Ballycastle Lim 570kg £1242 (218), Lim 630kg £1291 (205), Gareth Hayes, Ballymena Char 560kg £1142 (204), Matt Workman, Kilwaughter Char 540kg £1074 (199), P McConnell, Ligoniel Sim 620kg £1227 (198), D Devlin, Randalstown AA 500kg £985 (197), I Beggs, Whitehead Lim 680kg £1326 (195), B McAllister, Kells Char 750kg £1462 (195), WJ Wilson, Rasharkin AA 530kg £1028 (194), Oliver Duffin, Cargan Lim 630kg £1209 (192), Charles McDonnell, Armoy Sim 740kg £1420 (192), B Alexander, Ahoghill BB 580kg £1102 (190), Gareth Hayes, Ballymena Sim 660kg £1247 (189), Nigel McCue, Ballymena Sim 670kg £1259 (188), I Beggs, Whitehead Lim 650kg £1222 (188), Gareth Hayes, Ballymena Lim 590kg £1103 (187), Sim 640kg £1184 (185), R Kennedy, Ballyclare BB 630kg £1165 (185), D Devlin Here 560kg £1030 (184), Brendan O’Neill, Bellaghy Char 730kg £1343 (184), D Devlin BB 490kg £891 (182), Charles McDonnell, Armoy Sim 710kg £1292 (182), Edward Little, Ballymena Here 610kg £1110 (182), D Hanna, Ballymoney Char 660kg £1194 (181).

Beef bullocks sold to: W Ward and Sons, Crumlin BB 660kg £1438 (218), W J Wilson, Rasharkin AA 600kg £1260 (210), W J Wilson AA 640kg £1318 (206), Matthew Magill, Glenarm Lim 670kg £1366 (204), S Mulvenna, Ballygally Char 650kg £1300 (200), David McLoughlin, Clough Lim 790kg £1548 (196), Char 730kg £1430 (196), Brendan O’Neill, Bellaghy Char 750kg £1470 (196), Oliver Duffin, Cargan AA 570kg £1088 (191), S J Duncan, Crumlin BB 620kg £1178 (190), Matthew Magill, Glenarm Sim 640kg £1216 (190), Brendan O’Neill, Bellaghy Char 780kg £1482 (190), David McLaughlin, Clough SHB 740kg £1391 (188), Brendan O’Neill, Bellaghy Lim 730kg £1357 (186), S J Duncan, Crumlin AA 550kg £1017 (185), Mrs Janet Duncan, Crumlin AA 550kg £1006 (183), S Mulvenna, Ballygally Char 850kg £1547 (182), S J Duncan AA 600kg £1092 (182), D Winter, Randalstown AA 660kg £1201 (182), AA 610kg £1110 (182).

Friesian bullocks sold to: D Winter, Randalstown 740kg £1198 (162), A Mawhinney, Bellaghy 610kg £982 (161), 570kg £883 (155), D and S Kennedy, Broughshane 550kg £825 (150), 610kg £915 (150), A Mawhinney 650kg £949 (146), 610kg £890 (146), D and S Kennedy 520kg £743 (143).

Good quality dairy stock continued to command high prices selling to £2060 for a choice calved heifer from Ivan Jackson, Ballynure.

Breeding bulls sold at £3100 and £2100 for 2 young AA from John Lawrence, Magherafelt. Cows with calves sold to £2300 for a ped Lim with bull calf for Matthew Magill, Glenarm while a black Lim cross in calf heifer from the same farm fetched £1450.

Dairy stock sold to: Ivan Jackson, Ballynure £2060, David McNeilly, Randalstown £1800, W G Johnston, Ligoniel £1790, Pat McVey, Magherafelt £1780, £1760, Ivan Jackson £1760, David McNeilly, £1750, Thomas Carlisle, Dundrod £1750, David Wallace, Antrim £1600, W J Bryson, Crumlin £1560, Robert McCluggage, Larne £1530, Thomas Carlisle, Dundrod £1530.

204 lots in ring three continued strong demand to £440 for a 3 month old AA bull, younger bull calves to £420 for a 3 week old Lim. Heifer calves to £390 for a two month old BB, younger lots to £365 for a 3 week old Lim.

Beef bred bull calves sold to: G Patton, Stranocum AA £440, Irwin Gamble, Articlave Lim £420, T Herbinson, Randalstown Char £420, G Patton AA £410, I Stewart, Bushmills BB £400, DS Wharry, Glenarm Sim £400, D Borland, Bushmills AA £400, D S Wharry, Glenarm Sim £395, Sim £390, T Herbinson AA £370, Ivan Cruikshanks, Newtownards AA £370, H Alcorn, Limavady Char £365, Irwin Gamble Lim £360, Alex B Carson, Clough AA £360, G Patton, AA £355, Ivan Jackson, Lim £350, G Patton AA £350.

Heifer calves: James Nelson, Kilwaughter BB £390, G Patton, Stranocum AA £375, Irwin Gamble, Articlave Lim £365, P McConnell, Ligoniel Char £350, DS Wharry, Glenarm Sim £340, Hamilton Alexander, Glenarm Lim £335, D Borland, Bushmills AA £335, H Alcorn, Limavady Char £325, D Borland Here £325, Here £320, G Patton AA £315, Ivan Cruickshanks, Newtownards AA £315, AA £310, Irwin Gamble, Articlave (3) AA £300, H Alcorn (2) Char £300.

Friesian bull calves sold to: W H Magee, Kilwaughter £275, £200, M T Boyd, Kilwaughter £180, Alis Bell, Ballymena £180, W H Magee (2) £180, M T Boyd (2) £170, £165, (4) £160, £150, J and R Sloss, Cookstown £130, Dominic Mawhinney, Bellaghy £130, R L A and D Irvine, Dundrod £100, Alis Bell £100.

An entry of 430 weanlings in Ballymena resulted in a super trade. Bullocks sold to £670 over for a Lim 410kg at £1080 presented by Mrs Marbeth Foster, Kells. Heifer sold to £650 over for a Lim 490kg at £1140 offered by B Moore, Aldergrove.

Bulls/bullocks 0-300kgs

R Shaw, Rasharkin Lim 250kg £740 (296), W McBurney, Moorfields Char 250kg £740 (296), R Shaw Lim 270kg £780 (288), D O’Loan, Aughafatten Lim 280kg £805 (287), James Wilson, Glenarm Blonde d’Aquitaine 250kg £710 (284), J McMordie, Moorfields Char 200kg £565 (282), D O’Loan, Aughafatten Lim 290kg £805 (277), K Smyth, Moorfields Char 250kg £690 (276), Alexander Ross, Newtownards BB 300kg £820 (273), D O’Loan, Aughafatten Lim 300kgs £815 (271), J McMordie (2) Cha 260kg £695 (267), P McConnell, Ligoniel Lim 300kg £800 (266), P McCambridge, Cushendall Blonde d’Aquitaine d’Aquitaine 300kg £800 (266), K Smyth, Moorfields Char 250kg £660 (264).

301-350kgs

J Knox, Broughshane Char 310kg £865 (279), M McNeill, Cushendall Char 320kg £885 (276), Alexander Ross, Newtownards Lim 320kg £875 (273), R J McNeill, Glenarm Char 320kg £875 (273), Alexander Ross Lim 320kg £870 (271), P McConnell, Ligoniel Char 310kg £835 (269), S Taylor, Ligoniel Char 330kg £885 (268), S G Lowry, Glenavy Char 310kg £830 (267), Mrs M Foster, Kells Char 350kg £930 (265), Char 330kg £870 (263), DS Beggs, Ballyclare Lim 330kg £870 (263), W and G Hanna, Ballymoney Char 340kg £890 (261), M McNeill, Cushendall Char 350kg £915 (261), P McConnell Lim 320kg £835 (260), S Taylor Sim 340kg £880 (258), P McConnell Lim 330kg £850 (257).

351kg and over

M McNeill, Cushendall Char 360kg £1000 (277), A S Millar, Antrim Char 370kg £1000 (270), Mrs M Foster, Kells Lim 410kg £1080 (263), AS Millar, Char 370kg £970 (262), S G Lowry, Glenavy Char 360kg £940 (261), Char 370kg £965 (260), R J McNeill, Glenarm Lim 360kg £925 (256), A S Millar Char 390kg £1000 (256), M McNeill, Cushendall Char 360kg £920 (255), A J Wilson, Ballymena Char 360kg £900 (250), A S Millar Char 400kg £1000 (250), H Crawford, Carnalbana Char 400kg £1000 (250), A S Millar Char 430kg £1070 (248), Char 420kg £1045 (248), P McConnell, Ligoniel Char 360kg £895 (248), W and G Hanna, Ballymoney Char 390kg £965 (247).

Heifers 0-300kgs

Raymond Robinson, Broughshane Sim 280kg £810 (289), H Crawford, Carnalbana Char 290kg £800 (275), John McKeown, Ballymoney Char 250kg £670 (268), Char 250kg £660 (264), James Wilson, Glenarm BB 270kg £680 (251), John McAuley, Glenarm BB 300kg £750 (250), A and M E Graham, Carnlough Char 230kg £570 (247), D W and J Q Bristow, Portglenone Char 240kg £590 (245), A and M E Graham, Carnlough Char 270kg £660 (244), R Shaw, Rasharkin Lim 250kg £610 (244), Lim 230kg £555 (241), D S Beggs, Ballyclare (2) Lim 250kg £600 (240), D W and J W Bristow, Portglenone Lim 260kg £620 (238), S G Lowry, Glenavy Char 270kg £640 (237), D S Beggs, Ballyclare Lim 300kg £710 (236).

301-350kgs

M McNeill, Cushendall Char 350kg £920 (262), H Crawford, Carnalbana Char 330kg £865 (262), S Taylor, Ligoniel Char 340kg £890 (261), A and M E Graham, Carnlough Char 340kg £880 (258), H Crawford, Carnalbana Char 340kg £840 (247), D McGarel, Glenarm (2) Char 310kg £760 (245), A Mawhinney, Bellaghy Char 350kg £855 (244), M McNeill, Cushendall Char 350kg £850 (242), Char 340kg £825 (242), Char 350kg £840 (240), SG Lowry Char 320kg £760 (237), Robert Evans, Randalstown Lim 320kg £755 (235), H Crawford, Carnalbana Char 350kg £825 (235), M McNeill, Cushendall Char 310kg £720 (232), John McLaughlin, Claudy Lim 350kg £810 (231).

351kg and over

M McNeill, Cushendall Char 360kg £940 (261), W and G Hanna, Ballymoney Char 370kg £955 (258), M McNeill, Cushendall Char 370kg £950 (256), Char 360kg £915 (254), (2) Char 360kg £900 (250), Char 370kg £925 (250), R Henry, Kilwaughter Char 380kg £940 (247), Donal Kane, Cushendall Char 400kg £950 (237), local farmer Lim 370kg £870 (235), Char 380kg £890 (234), Brian Moore, Aldergrove Lim 490kg £1140 (232), Brian Wharry, Glenarm Lim 360kg £835 (231), Mrs M Foster, Kells Lim 410kg £950 (231), local farmer Lim 360kg £810 (225), Brian Moore, Aldergrove Lim 480kg £1080 (225).

A bigger sale of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharper trade.

Ewes and lambs sold to £222, springers to £175, ewe lambs to £98, store lambs to £89.50, pet lambs to £36.

Springing ewes sold to: Simon Loughery, Limavady 12 Tex £175, 11 CB £165, 11 Tex £164, 7 Suff £162, 11 Mule £162, 9 CB £160, 12 Mule £160, 12 Mule £160, 10 Tex £160, 12 Mule £160, 10 Mule £160, 11 Suff £158, 12 Mule £158, 10 Bor £158, 10 Mule £158, 10 Mule £155.

Ewes and lambs sold to: S Caldwell, Portglenone 3 Tex ewes and 6 lambs £222, 3 Tex ewes and 6 lambs £218, 2 Tex ewes and 4 lambs £215, 3 Tex ewes and 6 lambs £210, D Mulholland, Crumlin 1 CB ewe and 1 lamb £192.

Store lambs sold to: Amanda Bonnar, Glenwherry 2 Tex £89.50, Matt Workman, Kilwaughter 19 Tex £79, Amanda Bonnar 1 Tex £75, TJ and D Kerr, Kircubbin 6 Suff £74.50, Yvonne Gregg, Broughshane 11 Suff £70.

An entry of 150 store cattle in Ballymena resulted in a sharp trade.

Bullocks sold to £630 over for a Char 620kg at £1250 offered by G Kernohan, Randalstown. Heifers sold to £670 over for a Lim 580kg at £1250 presented by Mervyn McConkey, Larne.

Bulls/bullocks 0-500kgs

J S Hamilton, Ballymena Char 420kg £960 (228), Andrew Russell, Templepatrick Lim 400kg £900 (225), R J Linton, Broughshane Lim 440kg £990 (225), J Christie and Son, Ballintoy Lim 480kg £1070 (222), McCready McCartney, Nutts Corner Char 440kg £980 (222), Robert Baxter, Portgleone Lim 480kg £1060 (220), David Fleming, Templepatrick Lim 320kg £700 (218), JS Hamilton Char 400kg £870 (217), Robert Baxter, Portglenone Lim 460kg £990 (215), J S Hamilton Char 500kg £1075 (215), Harry Park, Ballymena Lim 490kg £1050 (214), J S Hamilton Char 490kg £1050 (214), W Allen, Shanksbridge Sim 450kg £950 (211), J Kissack, Ballymena Lim 390kg £820 (210), T McNabney, Broughshane Char 400kg £840 (210), Harry Park, Ballymena BB 410kg £860 (209).

501kg and over

Robert Baxter, Portglenone Lim 510kg £1105 (216), R J Linton, Broughshane Lim 510kg £1100 (215), W Allen, Shanksbridge Sim 510kg £1060 (207), Robert Baxter Lim 530kg £1080 (203), McCready McCartney, Nutts Corner Lim 510kg £1030 (202), A Smyth, Randalstown Char 580kg £1170 (201), George Kernohan, Randalstown Char 620kg £1250 (201), A Ferguson, Ballyclare AA 520kg £1030 (198), J S Hamilton, Ballymena Char 560kg £1105 (197), A Smyth, Randalstown Lim 550kg £1080 (196), W Allen, Shanksbridge SHB 540kg £1055 (195), Rbt Baxter, Lim 560kg £1090 (194), A Smyth Char 580kg £1120 (193), A Ferguson, Ballyclare A 530kg £1000 (188), George Kernohan Char 590kg £1100 (186), Jim Allen, Larne Blonde d’Aquitaine 620kg £1150 (185).

Heifers 0-500kg

J Christie and Son, Ballintoy Char 310kg £720 (232), J McClure, Ballymoney Blonde d’Aquitaine 290kg £635 (219), T McNabney, Broughshane Char 330kg £695 (210), A Warwick, Templepatrick Lim 500kg £1000 (200), David Fleming, Templepatrick Lim 470kg £935 (198), T McNabney, Broughshane Char 360kg £715 (198), Andrew Russell, Templepatrick Char 450kg £890 (197), David Fleming, Templepatrick Lim 470kg £920 (195), S G Hanna, Cullybackey Lim 420kg £820 (195), J and W Christie, Ballycastle Lim 430kg £830 (193), S J Duncan, Crumlin Lim 440kg £845 (192), Sim 370kg £710 (191), W Allen, Shanksbridge Sim 400kg £760 (190), McCready McCartney, Nutts Corner Char 470kg £890 (189), Mervyn McConkey, Larne Lim 500kg £940 (188), J McClure, Ballymoney Char 360kg £675 (187).

501kg and over

Mervyn McConkey, Larne Lim 580kg £1250 (215), A Smyth, Randalstown Char 510kg £1040 (203), Thomas O’Kane, Newtowncrommelin Char 550kg £1100 (200), R J Linton, Broughshane Lim 560kg £1115 (199), Mervyn McConkey, Sim 570kg £1135 (199), McCready McCartney, Nutts Corner Lim 520kg £1030 (198), W Holland, Doagh AA 540kg £1050 (194), A Smyth, Randalstown Char 570kg £1105 (193), Thomas O’Kane, Newtowncrommelin Char 580kg £1100 (189), BB 570kg £1070 (187), A Warwick, Templepatrick AA 510kg £950 (186), A Smyth Char 550kg £1010 (183), J McClure BB 550kg £1000 (181).

An entry of 2010 sheep in Ballymena resulted in a sharper trade.

Fat lambs sold to 463p for a pen of 19 Texels at £88 offered by J S Hamilton, Ballymena and to a top per head of £110 twice for a pen of 32.5kg presented by Robert Boville, Toome.

Fat ewes sold to £100.

Fat hoggets (1765)

Top prices per kg: J S Hamilton, Ballymena 14 Tex 19kg £88 (463), Alastair Kerr, Kilwaughter 2 Tex 20kg £92 (460), R Taylor, Lisburn 9 Tex 20kg £90.80 (454), Joel Lamont, Kells 28 Suff 22.5kg £100 (448), J Mills, Kilwaughter 7 Tex 23kg £103 (447), J Boyd, Larne 16 Tex 19.5kg £86 (441), R Simpson, Broughshane 14 Tex 23kg £101 (439), John Reid, Carnlough 4 CB 21.5kg £94 (437), local farmer 8 Tex 22kg £96 (436), W J and D Wallace, Ballymena 23 Tex 22kg £96 (436), Matt Millar, Carrickfergus 3 Char 20kg £87 (435), H Crawford, Carnalbana 2 Suff 23kg £100 (434), A Dobbs, Carrickfergus 18 Tex 23kg £100 (434), I Montgomery, Glenwherry 5 Tex 24kg £103.50 (431), Rainey Brothers, Ballygally 3 Tex 23.5kg £101 (429), Steven Kerr, Kilwaughter 5 BF 22kg £94.50 (429), Charles McAllister, Broughshane 5 Blu 22kg £94.50 (429), S Craig, Ballycastle 19 Tex 22kg £94.50 (429), Thomas O’Kane, Newtowncrommelin 16 BF 22.5kg £96.50 (428), C Fleming, Nutts Corner 6 Tex 21kg £90 (428), J S Hamilton 2 Tex 14.5kg £62 (427), Charlie McLoughlin, Carnlough 21 Tex 19.5kg £83.20 (426), G McAuley, Ballynashee 9 Suff 22kg £93.80 (426), John Reid, Carnlough 12 BF 23kg £98 (426).

Top prices per head: S Rainey, Ballygally 2 Dor 32.5kg £110, Robert Boville, Toome 26 Tex 31kg £110, W and D Millar, Antrim 2 Tex 32.5kg £109, local farmer 13 Tex 29kg £108, S Jamieson, Broughshane 33 Tex 29kg £107.50, A Dobbs, Carrickfergus 26 Tex 26.5kg £107, J Thompson, Kells 7 Tex 27kg £106, B Gribben, Dunloy 36 Suff 26.5kg £106, G and B Taylor, Ballymoney 17 CB 28kg £105, S Hall 40 Tex 26kg £105, E and S J Hill, Randalstown 21 Cv 28.5kg £105, Andrew Adams, Ballymena 1 BF 29kg £105, S Rainey 3 Tex 26.5kg £105, W J Thompson, Glenwherry 13 Tex 25kg £105, A Johnston, Clough 11 Tex 25.5kg £105, R Boyle, Larne 15 Tex 26.5kg £105, Danny Duffin, Toomebridge 23 Char 25.5kg £105, Colin Newell, Ballymoney 51 Suff 26.5kg £104.50, local farmer 15 Tex 25kg £104, R French, Randalstown 11 Tex 26.5kg £104, N Boyd, Broughshane 17 Tex 25.5kg £104, WL Wilson, Ballyclare 10 Tex 25kg £104, Robert Loughery, Limavady 13 CB 29.5kg £104, local farmer 24 Suff 25kg £103.50.

Fat ewes (245)

First quality

Texel - £80-£100

Suffolk - £80-£100

Crossbred - £68-£80

Blackface - £40-£60