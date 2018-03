Bullocks sell to £1,050 for 430kg at Pomeroy Mart

A large show of stock sold to another excellent trade.

Bullocks sold to £1,050 for 430kg and heifers sold to £1,100 for 500kg.

BULLOCKS

S Kelly £1,050/430kg, £1,000/420kg, P Grimes £1,015/390kg, £935/400kg, B Rafferty £930/370kg, Bernard Ward £920/470kg, £845/450kg, £820/440kg, John Potter £885/330kg, P Grimes £840/320kg, B Keenan £805/330kg, Michael Meenagh £805/370kg, £775/280kg, Kathleen and Damien Gormley £800/320kg, B Rafferty £800/340kg, Gerard Hayden £800/380kg, F Johnston £785/380kg, Bernard Ward £770/440kg, Edward Ferry £770/340kg, G and P Campbell £760/360kg, T Donnelly £745/370kg, Michael Meenagh £740/310kg, B Rafferty £720/300kg, £710/340KG, £650/280kg, E O'Hagan £700/290kg, £690/340kg, T Donnelly £685/330kg, £680/60kg and K and D Gormley £610/240kg.

HEIFERS

S Kelly £1,100/500kg, G and P Campbell £1,060, Patrick Connolly £990/430kg, £930/400kg, £960, £845/370kg, Gerard Haughey £920/410kg, F Moore £920/400kg, G and P Campbell £895/430kg, G Haughey £830/360kg, £800/400kg, £685/390kg, F Moore £820/340kg, £715/310kg, Hannagh Meenagh £815/380kg, Gerard Hayden £745/400kg, Patrick Connolly £705/320kg, B Rafferty £700/340kg, G and P Campbell £7000/290kg, £670/330kg, Kieran Rafferty £680/360kg, £675/300kg, £670/300kg, B Keenan £660/290kg, B Rafferty £655/310kg, F Moore £650/290kg and Gerard Hayden £620/290kg.