Bullocks sell to £1,130 for 520kg at Pomeroy Mart

An impressive turnout of stock last Thursday (April 11) with bullocks selling to £1,130/520kg, heifers selling to £1,060/370kg, selling up to 333ppk - £900/270kg.

BULLOCKS

Elizabeth Dowling £1,130/520kg, Henry Brennan £1,115/470kg, Shane Kelly £1,070/430kg, £1,050/440kg, Olive Dixon £1,060/460kg, Michael Quinn £1,000/390kg, Joseph McKenna £1000/360kg, Joseph McNamee £995/420kg, Henry Bradley £980/410kg, P O’Kane £960/420kg, James Bradley £940/330kg,£945/360kg, Heather Johnston £920/420kg, £885/420kg, £850/410kg, Noel McFarland £820/380kg, £810/390kg, Heather Johnston £800/390kg,Christopher Rafferty £920/550kg, Henry Bradley £920/350kg, Elizabeth Dowling £905/420kg, Samuel McMurray £900/380kg, A Roulston £900/440kg, £895/470kg, Adrian Lewis £885/350kg, £870/360kg, Joseph McNamee £885/360kg, O’Neill £880/320kg, Owen O’Neill £865/470kg, Joseph McNamee £860/420kg, Olive Dixon £860/450kg, Joseph McKenna £835/380kg, J Ferry £830/450kg, Patrick Touhey £820/330kg, Dominic McGurk £810/370kg, A Roulston £805/360kg, G and P Campbell £800/320kg, Dermott McAleer £800/310kg, Patrick Touhey £800/330kg, James Bradley £800/310kg, O Dixon £800/440kg, Philomena O’Kane £780/340kg, Shane Kelly £780/360kg, Jmes Bradley £775/370kg, Dermott McAleer £765/340kg and Kenneth Burrows £760/330kg.

HEIFERS

C Ward £1,060/370kg, Dominic McGurk £1,040/470kg, P O’Kane £1,030/410kg, Charles Quinn £1,010/440kg, Michael Quinn £990/440kg, Olive Dixon £970/440kg, Shane Kelly £970/430kg, Barry Hutton £970/460kg, G and P Campbell £950/420kg, £930/410kg, F Moore £940/420kg, Joseph McNamee £920/410kg, Charles Quinn £900/270kg, O Dixon £890/430kg, F Moore £880/400kg, £850/370kg, £835/370kg, P McElhone £855/370kg, Joseph McNamee £835/360kg, F Moore £830/380kg, Owen O’Neill £820/440kg, G and P Campbell £810/400kg, Michael Quinn £810/330kg, £800/310kg, Kenneth Burrows £800/370kg, P Carberry £800/410kg, G and P Campbell £790/410kg, D McGurk £790/340kg, M Quinn £790/340kg, G and P Campbell £785/320kg, Declan McGee £785/340kg, Brian Rafferty £770/360kg, £770/340kg, Kenneth Burrows £770/320kg, Raymond Lagan £770/310kg, £765/340kg, D McGee £730/320kg and Peter McElhone £720/290kg.