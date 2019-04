Bullocks sell to £1,325 at Newtownstewart

Another excellent entry of stock on offer.

Fat cows selling to £160 per 100kgs.

Bullocks to £1,325 and up to £282 per 100kgs while heifers sold to £1,175 and £290 per 100kgs.

Bullock and bull prices: J O’Hagan, Plumbridge 660kgs, £1,325, 670kgs, £1,305; Maurice Thompson, Ardmore 690kgs, £1,280, 650kgs, £1,270, 620kgs, £1,200, 580kgs, £1,200; R Scott, Newtownstewart 660kgs, £1,220, 610kgs, £1,220 640kgs, £1,220, 620kgs, £1,175, 570kgs, £1,100; Alan Orr, Plumbridge 570kgs, £1,120, 540kgs, £1,060; 415kgs, £965, 430kgs, £955, 330kgs, £820; Patrick Sheerin, Donemana 510kgs, £1,100, 480kgs, £1,050, 490kgs, £1,050; 440kgs, £1,000, 10kgs, £955, 420kgs, £940; V McGarvey, Plumbridge 520kgs, £1,085, Ms D McCaffrey Drumquin 490kgs, £1,070 and £970; 510kgs, £1,035, 520kgs, £1,055, 470kgs, £955, 500kgs, £900; C Muldoon, Castlederg 540kgs, £1,055, 490kgs, £1,050, 460kgs, £950, 440kgs, £905. M McNamee, Crockatore 500kgs, £1,000 and £960, 340kgs, £860 (£253 per 100kgs) 380kgs, £825, 480kgs, £1,000; G Sproule, Castlederg 370kgs, £880, 380kgs, £800 and M Doherty, Strabane 400kgs, £870.

Heifer prices: S Boyd, Strabane 570kgs, £1,120, 580kgs, £1,040; W McHugh, Castlederg 620kgs, £1,110, 420kgs, £850; R J Moubray, Droit 530kgs, £1,090, 460kgs, £1,050, 470kgs, £940; Alan Orr, Plumbridge 430kgs, £940, 400kgs, £880, 460kgs, £990; R Miller, Newtownstewart 520kgs, £1,070, 470kgs, £1,045, 440kgs, £940, 490kgs, £980, 460kgs, £900, 450kgs, £880; J A Moore, Ardstraw 420kgs, £1,025; R Allison, Killymore 440kgs, £1,015, 400kgs, £870, 420kgs, £845, 350kgs, £830, 380kgs, £815, 350kgs, £835; C Muldoon, Castlederg 390kgs, £860; A Moore, Ardstraw 380kgs, £850, 340kgs, £795, 320kgs, £755, 350kgs, £980 (£280 per 100kgs) 430kgs, £950; T O’Neill, Strabane 440kgs, £925 and Raymond Baxter, Drumquin 380kgs, £835, 410kgs, £835, 370kgs, £790, 380kgs, £785, 340kgs, £760, 320kgs, £730.

Cow prices: R H Kee, Douglas Bridge 740kgs, £159; M McNamee, Crockatore 670kgs, £153; D K Houston, Claudy 725kgs, £135, 770kgs, £119, 680kgs, £124, 550kgs, £125. C Hood, Douglas Bridge 655kgs, £149. R Buchanan, Drumquin 650kgs, £137; G Lecky, Castlederg 680kgs, £124, 600kgs, £114 and D O’Brien, Plumbridge 620kgs, £112.

Friesian cows: W B Walker, Omagh 780kgs, £116, 660kgs, £116, 645kgs, £112, 770kgs, £97.