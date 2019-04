Dairy cows and heifers sell to £2,250 at Ballymena Mart

An entry of 340 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a sharper trade.

Beef cows sold to 193p for a Blonde d’Aquitaine 930kg at £1,794, Friesian cows to 130p for 850kg at £1,105, beef heifers to 213p for 560kg at £1,192, beef bullocks to 208p for 580kg at £1206 and Friesian bullocks to 171p for 550kg at £940.

Beef cows sold to: H Crawford, Moneyrea Blonde d’Aquitaine 930kg, £1,794 (193), J F Savage and Partners, Ballywalter Limousin 750kg, £1,305 (174), Walter Hoy, Tempepatrick Limousin 680kg, £1,135 (167), M McKeever Ballymoney Limousin 710kg, £1,157 (163), A A Ferguson, Stewartstown Belgian Blue 630kg, £1,026 (163), Robert Armstrong, Lisburn Limousin 660kg, £1,056 (160), Walter Hoy Limousin 630kg, £982 (156), T F Reid, Glenavy Limousin 510kg, £795 (156), John Beggs, Whitehead Belgian Blue 760kg, £1,178 (155), Walter Hoy Limousin 700kg, £1,085 (155), W Allen, Shanksbridge Simmental 600kg, £924 (154), D D McDowell, Newtownards Shorthorn beef 640kg, £985 (154), I Wallace, Rasharkin Belgian Blue 750kg, £1,140 (152), H Crawford, Moneyrea Belgian Blue 790kg, £1,185 (150), A S Millar, Antrim Limousin 710kg, £1,057 (149), Simmental 740kg, £1,095 (148), Walter Hoy, Limousin 650kg, £949 (146), J P O’Neill, Cushendall Limousin 580kg, £835 (144), Walter Hoy, Templepatrick Belgian Blue 650kg, £936 (144), local farmer Aberdeen Angus 570kg, £820 (144), Edward Kennedy, Ballyclare Limousin 770kg, £1,085 (141), local farmer Limousin 620kg, £874 (141), Ivan Rea, Mallusk, Shorthorn beef 680kg, £952 (140) and T F Reid, Glenavy Limousin 650kg, £910 (140).

Fr cows sold to: Brian Mawhinney, Doagh 850kg, £1,105 (130), James Gaston, Ballinaloob 490kg, £637 (130), 610kg, £750 (123), T and J Mackey, Ballynure 660kg, £792 (120), David Clark, Antrim 700kg, £840 (120), David Wallace, Antrim 570kg, £672 (118), G N McMullan, Carnlough 750kg, £877 (117), James Gaston 660kg, £759 (115), W S Kennedy, Ballyclare 700kg, £798 (114), local farmer 680kg, £761 (112), James Gaston 630kg, £705 (112), Brian Mawhinney, Doagh 760kg, £843 (111), local farmer 610kg, £671 (110), M Wilkin, Islandmagee 740kg, £814 (110), B E Montgomery, Ballymena 540kg, £594 (110), James Stirling, Ballymena 590kg, £637 (108), G N McMullan, Carnlough 620kg, £669 (108), A and W McMaster, Broughshane 690kg, £738 (107), D Parke, Magherafelt 550kg, £588 (107), Andrew Abraham, Antrim 700kg, £742 (106), David Wallace, Antrim 690kg, £724 (105), Dean McAllister, Armoy 860kg, £903 (105), James Gaston, Ballinaloob 670kg, £703 (105) and R Crawford, Glarryford 560kg, £582 (104).

Beef heifers sold to: Thomas McErlean, Bellaghy Parthenais 560kg, £1,192 (213), J F Savage and Partners, Ballywalter Limousin 500kg, £1,055 (211), Alan Bowman, Comber Limousin 560kg, £1,155 (210), J F Savage and Partners Limousin 550kg, £1,155 (210), John Davidson, Moorfields Limousin 580kg, £1,206 (208), J F Savage and Partners Limousin 570kg, £1,185 (208), Limousin 510kg, £1,050 (206), Limousin 650kg, £1,326 (204), S F McKenna, Maghera Limousin 570kg, £1,151 (202), A Dobbs, Carrickfergus Aberdeen Angus 640kg, £1,292 (202), J F Savage and Partners Charolais 600kg, £1,206 (201), V Cousley, Moneymore Charolais 590kg, £1,185 (201), J F Savage and Partners Limousin 530kg, £1,060 (200), A Dobbs, Carrickfergus Limousin 510kg, £1,014 (199), S F McKenna, Maghera Charolais 560kg, £1,108 (198), J F Savage and Partners Limousin 540kg, £1,069 (198), Brian Stirling, Ballymena Limousin 460kg, £910 (198), J F Savage and Partners Limousin 530kg, £1,044 (197), Tom McBride, Toomebridge Aberdeen Angus 600kg, £1,176 (196), Linton Brothers, Cloughmills Charolais 680kg, £1,332 (196), J F Savage and Partners Limousin 560kg, £1092 (195), V Cousley, Moneymore Charolais 550kg, £1,072 (195), Charolais 630kg, £1,228 (195), John Davidson, Moorfields Limousin 570kg, £1,105 (194).

Beef bullocks sold to: Walter Hoy, Templepatrick Limousin 580kg, £1,206 (208), Limousin 520kg, £1,076 (207), G and A McMaster, Broughshane Blonde d’Aquitaine 650kg, £1,326 (204), Limousin 590kg, £1,185 (201), John Blair, Cullybackey Charolais 600kg, £1,206 (201), G and A McMaster, Broughshane Limousin 690kg, £1,380 (200), John Blair, Charolais 650kg, £1,287 (198), J A Campbell, Randalstown Limousin 600kg, £1,176 (196), G and A McMaster, Limousin 640kg, £1,254 (196), C McMaster Charolais 640kg, £1,248 (195), Robert McBride, Randalstown Charolais 660kg, £1,280 (194), A Lagan Aberdeen Angus 660kg, £1,280 (194), David Bingham, Ballyroney Limousin 760kg, £1,474 (194), Robert McCullough, Ballymoney Charolais 630kg, £1,215 (193), C McMaster, Charolais 650kg, £1,248 (192), G and A McMaster Limousin 670kg, £1,286 (192), John Blair, Cullybackey Charolais 680kg, £1,298 (191), G and A McMaster Limousin 640kg, £1,222 (191), John Blair Charolais 620kg, £1,178 (190), G and A McMaster Charolais 640kg, £1,216 (190), J A Campbell, Randalstown Charolais 790kg, £1,493 (189), Thomas McErlain, Bellaghy Limousin 680kg, £1,285 (189), David Bingham, Ballyroney Charolais 820kg, £1,549 (189) and A Lagan, Aberdeen Angus 610kg, £1,146 (188).

Fr bullocks sold to: R J Gage, Clough 550kg, £940 (171), AFBI Vet Research, Stormont 580kg, £887 (153), 490kg, £744 (152), 590kg, £885 (150), 580kg, £870 (150), 520kg, £780 (150), 540kg, £799 (148), 530kg, £784 (148), J and S McElnay, Bushmills 580kg, £858 (148), R J Gage, Clough 640kg, £934 (146), J A Boyd, Kircubbin 480kg, £696 (145), AFBI Vet Research 560kg, £806 (144), 590kg, £849 (144), 640kg, £908 (142), local farmer 800kg, £1,136 (142), D Winter, Randalstown 550kg, £781 (142), A Lamont, Portglenone 450kg, £639 (142), J A Boyd, Kircubbin 580kg, £823 (142), Joe Blair, Glarryford 620kg, £868 (140), AFBI Vet Research 510kg, £714 (140), J and S McElnay 730kg, £1022 (140), D Winter, Randalstown 620kg, £861 (139), H Simms, Carrickfergus 530kg, £731 (138) and AFBI Vet Research 490kg £666 (136).

31 dairy cows and heifers sold well to £2,250 for a choice calved heifer from Barry McStravick, Aghalee.

Ruling prices: Lurgan producer £2,250, Alan McNair, Ballyclare £1,980, D Livingstone, Randalstown £1,900, J and M Wilson, Broughshane £1,820, W Black, Aghadowey £1,800, J and M Wilson £1,780, R and W Burns, Dungannon £1,780, Lurgan producer £1,760, R and W Burns £1,750, J and M Wilson £1,740, W Black £1,720, R and W Burns, £1,700, J Walker, Randalstown £1,660, Barry McStravick £1,500, David Steele, Crumlin £1,480.

37 lots in the suckler ring sold to £1,420 for an Aberdeen Angus heifer with bull calf, in calf heifers to £,1370.

Ruling prices: Brian Mawhinney, Doagh Aberdeen Angus cow and bull calf £1,420, Alexander Ross, Newtownards Limousin £1,370, Simmental £1,350, M E Clarke, Comber (2) Limousin £1,310, P and E Elwood, Crossgar Limousin £1,310, Alexander Ross Simmental £1,300, M E Clarke Limousin £1,300, Alexander Ross (2) Belgian Blue £1,260, M E Clarke Limousin £1,250, Irene Overend, Bellaghy Saler cow and bull calf £1,200, Joe Blair, Glarryford Aberdeen Angus cow and bull calf £1,110, Brian Mawhinney Here cow and bull calf £1,100.

Excellent demand for a large entry of 334 lots in the calf ring.

Top price of £490 was paid for a strong Belgian Blue bull, young calves to £445 for a Charolais bull, heifer calves to £370 for a Belgian Blue.

Beef bred bull calves sold to: Local farmer Belgian Blue £490, Charolais £445, Roy Ferguson, Comber Charolais £445, local farmer Belgian Blue £440, Leslie Wilson, Doagh Aberdeen Angus £440, Aberdeen Angus £435, Alexander Ross, Newtowards Limousin £425, Leslie Wilson Aberdeen Angus £420, C and R Brown, Ballywalter (2) Aberdeen Angus £400, Leslie Wilson (2) Simmental £400, W Gillespie, Portglenone Charolais £385, Raymond Stewart, Ballyclare Limousin £385, Robin Bingham, Nutts Corner Charolais £375, W H Magee, Kilwaughter Limousin £365, D Marcus, Glenarm Limousin £360 and Alexander Ross Limousin £355.

Heifer calves sold to: Andrew Kennedy, Ballynure Belgian Blue £370, Leslie Wilson, Doagh Simmental £370, Samuel Kennedy, Doagh Belgian Blue £350, Andrew Kennedy British Blue £345, B Alexander, Ahoghill Char £340, Samuel Kennedy Belgian Blue £335, Leslie Wilson Simmental £335, B Alexander Char £330, D Montgomery, Glenwherry Belgian Blue £330, J Stewart, Templepatrick Belgian Blue £330, George Hunter, Armoy Belgian Blue £325, J Stewart, Templepatrick Char £310, W Gillespie, Portglenone Belgian Blue £305, Alan White, Mosside Aberdeen Angus £300 and George Hunter, Armoy Limousin £295.

Friesian bull calves sold to: James Campbell, Bushmills £245, J Ferguson, Straid £225, W J and I A Ross, Randalstown £220, J Ferguson £215, £210, J Minnis, Comber £205, D and M Knowles, Cullybackey £205, J Ferguson Snr, Straid £200, £195, (2) £190, £180, David Clark, Antrim £180, D and M Knowles, (4) £175, J Minnis, Comber £175, D and M Knowles £170, Sam Kennedy, Doagh £170, M Nelson, Ballyclare £170, W J and I Ross, Randalstown £170 and D and M Knowles, £170, James Campbell, Bushmills £150.

An entry of 360 weanlings in Ballymena resulted in super trade.

Bullocks sold to £575 over for a Charolais 320kg at £895 presented by Patrick McSparron, Cushendun.

Heifers sold to £710 over for a Belgain Blue 350kg at £1,160 offered by S Hall, Monkstown.

Bulls/bullocks 0-300kgs

J McKinty, Larne Charolais 290kg, £850 (293), A S Millar, Antrim (2) Charolais 290kg, £850 (293), Charolais 290kg, £830 (286), William Dennison, Antrim Charolais 290kg, £780 (269), Eileen Hamilton, Moorfields Limousin 240kg, £630 (262), C McMullan, Loughgiel Limousin 290kg, £760 (262), James Magee, Kilwaughter (2) Charolais 240kg, £620 (258), L McClinton, Glenarm Charolais 270kg, £695 (257), R Montgomery, Kells Saler 280kg, £720 (257), J McKinty, Larne Limousin 280kg, £700 (250), Limousin 300kg, £730 (243), N McMullan, Dunloy Limousin 290kg, £690 (237), W S Kennedy, Ballyclare Aberdeen Angus 290kg, £680 (234) and B Laverty, Armoy Aubrac 250kg, £585 (234).

301-350kgs

Patrick McSparron, Cushendun Charolais 320kg, £895 (279), A S Millar, Antrim Charolais 320kg, £880 (275), Charolais 320kg, £850 (265), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 320kg, £840 (262), M McKeever, Ballymoney (2) Limousin 340kg, £890 (261), C McMullan, Loughgiel Limousin 340kg, £880 (258), local farmer Limousin 330kg, £850 (257), J McKinty, Larne Limousin 350kg, £890 (254), local farmer Limousin 330kg, £830 (251), T J Morton and Sons, Cairncastle Limousin 330kg, £830 (251), Mrs Doreen McClurg, Dundrod Limousin 310kg, £775 (250), Patrick McSparron, Limousin 320kg, £795 (248), D McKillop, Glenarm Shorthorn beef 320kg, £790 (246), R J McNeill, Glenarm Charolais 350kg, £850 (242), Patrick McSparron, Charolais 320kg, £775 (242).

351kg and over

S H Bellingham, Ballymoney Limousin 370kg, £925 (250), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 360kg, £900 (250), T J Morton, Cairncastle Limousin 390kg, £960 (246), local farmer Limousin 380kg, £930 (244), C McMullan, Loughgiel Limousin 370kg, £905 (244), R P McDonnell, Cushendall Charolais 360kg, £860 (238), Charolais 370kg, £880 (237), Bernard McKay, Cushendun Charolais 410kg, £975 (237), Patrick McSparron, Charolais 360kg, £850 (236), S H Bellingham Limousin 410kg, £960 (234), R J McNeill, Glenarm Charolais 430kg, £1,000 (232), local farmer Limousin 430kg, £980 (227), George Mills, Glenarm Limousin 380kg, £860 (226), Bernard McKay, Cushendun Charolais 400kg, £905 (226), Patrick McSparron Limousin 390kg, £880 (225) and Bernard McKay, Charolais 400kg, £900 (225).

Heifers 0-300kgs

C McMullan, Loughgiel Limousin 300kg, £800 (266), Mark Barr, Ballyclare (3) Limousin 220kg, £570 (259), L McClinton, Glenarm Limousin 220kg, £565 (256), Mary Semple, Carnlough Limousin 270kg, £680 (251), E Stirling, Kilwaughter Limousin 240kg, £600 (250), Limousin 190kg, £470 (247), James Wightman, Bangor Limousin 280kg, £675 (241), E Stirling, Limousin 200kg, £465 (232), R Montgomery, Kells Charolais 280kg, £60 (232), L McClinton, Glenarm Limousin 280kg, £645 (230), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 300kg, £690 (230) Eileen Hamilton, Moorfields Limousin 280kg, £640 (228), R Montgomery, Kells Charolais 300kg, £685 (228) and E Stirling, Blonde d’Aquitaine 250kg, £570 (228).

301-350kgs

S Hall, Belgian Blue 350kg, £1,160 (331), Stephen Hall, Monkstown Belgian Blue 340kg, £935 (275), Belgian Blue 340kg, £870 (255), A l Gault, Newtownabbey Limousin 340kg, £865 (254), W and G Hanna, Ballymoney Charolais 310kg, £780 (251), A Birt, Portaferry Simmental 350kg, £860 (245), L McClinton, Glenarm Charolais 310kg, £755 (243), Stewart Anderson, Ballymoney Limousin 320kg, £765 (239), Patrick McSparron, Ballymoney Charolais 310kg, £740 (238), W and G Hanna, Charolais 310kg, £740 (238), S Hall Belgian Blue 350kg £830 (237), A Birt, Limousin 340kg £800 (235), Patrick McSparron, Charolais 320kg, £750 (234), S Hall, Belgian Blue 350kg, £820 (234), Patrick McSparron, Charolais 330kg, £770 (233) and R J McNeill, Glenarm Belgian Blue 340kg, £790 (232).

351kg and over

S Hall, Limousin 360kg, £990 (275), Stephen Hall, Monkstown Belgian Blue 410kg, £1,100 (268), S Hall, Limousin 370kg, £950 (256), A Birt, Portaferry Simmental 360kg, £910 (252), Stephen Hall, Belgian Blue 400kg, £1,000 (250), Belgian Blue 390kg, £970 (248), S Hall, Limousin 390kg, £950 (243), A Birt, Simmental 390kg, £950 (243), S Hall, Limousin 360kg, £870 (241), Stewart Anderson, Ballymoney Limousin 370kg, £880 (237), Stephen Hall, Simmental 380kg, £900 (236), S Hall, Limousin 370kg, £875 (236), A Birt, Simmental 380kg, £885 (232), N and S Wilson, Rathkenny (2) Charolais 370kg, £860 (232) and R J McNeill, Glenarm Charolais 380kg, £880 (231).

A good entry of sheep in Ballymena on Monday (April 8) evening resulted in a terrific trade.

Ewes and lambs sold to £245, store lambs to £86.50 and pet lambs to £47.

Ruling prices: Ian McCluggage, Glarryford 3 crossbred ewes and 6 lambs £245, W Jones Jnr, Templepatrick 2 Suffolk ewes and 4 lambs £230, 2 Char ewes and 4 lambs £225, Eamon McNeill, Glenarm 3 crossbred ewes and 6 lambs £210, I Montgomery, Glenwherry 3 Texel ewes and 6 lambs £208, Joe Adams, Glarryford 4 crossbred ewes and 8 lambs £208, J Stewart, Nutts Corner 1 Texel ewes and 2 lambs £200, 1 crossbred ewe and 3 lambs £200, I Montgomery 3 Texel ewes and 6 lambs £200, D Devlin, Randalstown 1 crossbred ewe and 2 lambs £195, James B Adams, Cullybackey 1 crossbred ewe and 2 lambs £195, S Fry, Kells 2 Texel ewes and 4 lambs £195, T A Smyth, Randalstown 1 Texel ewe and 2 lambs £192, W Jones, 1 Texel ewe and 2 lambs £190, James B Adams, Cullybackey 1 crossbred ewe and 2 lambs £190 and T A Smyth 2 Texel ewes and 3 lambs £190.

A great entry of 300 store cattle in Ballymena on Tuesday (April 9) resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £710 over for a Charolais 520kg at £1,230 offered by P J McKinley, Martinstown.

Heifers sold to £575 over for a Charolais at £1,085 presented by S Taylor, Ligoniel.

Bulls/bullocks 0-500kgs

John Hamilton, Rathkenny Limousin 370kg, £900 (243), D Logan, Randalstown Charolais 470kg, £1,140 (242), J Lavery, Aghalee Charolais 490kg, £1,165 (237), A O’Neill, Cushendall Limousin 350kg, £825 (235), J Lavery, Aghalee Charolais 480kg, £1,130 (235), Samuel Patton, Ballyclare Charolais 470kg, £1,095 (233), J Lavery, Charolais 460kg, £1,070 (232), Robert McNinch, Larne Limousin 470kg, £1,090 (231), W Holland, Doagh Aberdeen Angus 440kg, £1,020 (231), Robert McNinch, Stabiliser 480kg, £1,105 (230), Samuel Patton, Charolais 430kg, £990 (230), Charolais 450kg, £1,035 (230), Sandra Hunter, Bushmills Charolais 430kg, £985 (229), J Bonnar, Broughshane Stabiliser 440kg, £1,005 (228), A Christie, Ballymoney Limousin 460kg, £1,050 (228) and J Lavery, Aghalee Limousin 470kg, £1,065 (226).

501kg and over

P J McKinley, Martinstown Charolais 520kg, £1,230 (236), Brian Taylor, Ligoniel Charolais 550kg, £1,220 (221), H Crawford, Moneyrea Shorthorn beef 570kg, £1,260 (221), J Lavery, Aghalee Limousin 580kg, £1,275 (219), James O’Rawe, Gracehill Charolais 540kg, £1,170 (216), J Lavery, Limousin 510kg, £1,100 (215), A and C Gilbert, Crumlin Limousin 610kg, £1,310 (214), N J Diamond, Bellaghy Limousin 530kg, £1,125 (212), A Christie, Ballymoney Limousin 560kg, £1,170 (208), J Ferguson Snr, Straid Belgian Blue 520kg, £1,085 (208), H Carson, Dundrod Blonde d’Aquitaine 570kg, £1,170 (205), Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 510kg, £1,040 (203), H Crawford Shorthorn beef 570kg, £1,150 (201), local farmer Limousin 560kg, £1,130 (201), A Christie Limousin 580kg, £1,170 (201) and John Davidson, Moorfields Limousin 580kg, £1,165 (200).

Heifers 0-500kgs

William McMullan, Toomebridge Limousin 380kg, £885 (232), W and M Orr, Ballycastle Limousin 390kg, £860 (220), J P O’Neill, Cushendall Limousin 350kg, £755 (215), S Taylor, Ligoniel Charolais 450kg, £965 (214), J Lavery, Aghalee Charolais 450kg, £960 (213), William McMullan, Toomebridge Limousin 380kg, £800 (210), J Smyth, Aghalee Charolais 470kg, £980 (208), A O’Neill, Cushendall Limousin 360kg, £745 (206), J P O’Neill, Cushendall Limousin 340kg, £700 (205), Mrs G Carson, Dundrod Charolais 360kg, £740 (205), W and M Orr, Ballycastle Charolais 390kg, £800 (205), Mrs G Carson Charolais 390kg, £800 (205), H Carson, Dundrod Charolais 390kg, £800 (205),. Mrs J Hutchinson, Ballyclare Charolais 450kg, £915 (203). J Lavery, Aghalee Limousin 460kg, £930 (202), W and M Orr, Charolais 410kg, £820 (200).

501kg and over

S Taylor, Aghalee Charolais 510kg, £1,085 (212), William Calderwood, Dunloy Charolais 510kg, £1,005 (197), J Lavery, Aghalee Limousin 560kg, £1,100 (196), Sandra Hunter, Bushmills Limousin 520kg, £1,020 (196), H Christie, Dunloy Charolais 540kg, £1,055 (195), Bonnar Farms, Ballymena Charolais 520kg, £1,015 (195), J Smyth, Randalstown Charolais 520kg, £1,010 (194), Bonnar Farms, Charolais 520kg, £1,010 (194), H Christie, Dunloy Charolais 570kg, £1,100 (193), Bonnar Farms, Charolais 560kg, £1,080 (192), J Smyth, Randalstown Charolais 540kg, £1,040 (192), Mrs G Carson, Dundrod Charolais 510kg, £980 (192), H Christie, Dunloy Charolais 580kg, £1,110 (191), D Patterson, Crumlin Charolais 560kg, £1,070 (191), H Christie, Charolais 570kg, £1,085 (190) and J Smyth, Randalstown Charolais 510kg, £965 (189).

An entry of 1,948 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Fat hoggets sold to 445p for a pen of 18 Texels 22kg at £98 and to a top per head of £110 twice.

Spring lambs sold to 619p for 21kg Texels at £130.

Fat ewes sold to £126.

Fat hoggets (1507)

(Top prices per kg)

I Montgomery, Glenwherry 18 Texel 22kg, £98 (445), S Craig, Ballycastle 11 Texel 19kg, £84 (442), M Moffett, Broughshane 21 Texel 22.5kg, £98.80 (439), David Boyd, Knockagh 36 Blackface 22kg, £96 (436), James Houston, Randalstown 11 Texel 22.5kg, £98 (435), I Montgomery, Glenwherry 12 Texel 23kg, £100 (434), C Millar, Kilrea 13 Texel 25.5kg, £108.50 (425), Neil Marsden, Islandmagee 3 Texel 20.5kg, £87 (424), Gareth Scroggie, Armagh 12 Blackface 21.5kg, £91 (423), N Boyd, Broughshane 5 Texel 22.5kg, £95 (422), local farmer 39 Suffolk 21kg, £88.50 (421), Rodney McNeill, Glenarm 33 crossbred 23kg, £96 (417), local farmer 6 Texel 23kg, £96 (417), K McAuley, Broughshane 8 Texel 24kg, £100 (416), Chelsea Robinson, Ballygally 5 Dorset 24kg, £100 (416), local farmer 25 Texel 22.5kg, £93 (413), I Montgomery, Glenwherry 12 Blackface 23kg, £95 (413), Paul Butler, Rathkenny 1 crossbred 23kg, £95 (413), James A McQuiston, Ballymoney 2 Texel 19.5kg, £80 (410), B Jamison, Armoy 5 Texel 22kg, £90 (409), Colin Woodside, Carrickfergus 1 Dorset 22kg, £90 (409) and A Beattie, Dunloy 18 Texel 24.5kg, £100 (408).

Top prices per head: G Simms, Gleno 11 Texel 30.5kg, £110, A Montgomery, Glenarm 1 Texel 42kg, £110, G Houston 1 Texel 32kg, £110, C Millar, Kilrea 13 Texel 25.5kg, £108.50, Steven Agnew, Broughshane 4 Hampshire 28.5kg, £108, F Connon, Ballymena 10 Texel 31.5kg, £108, Donal McKay, Martinstown 1 Dorset 43kg, £108, L McAuley, Glenarm 80 Texel 28.5kg, £107, M and E Holmes, Garvagh 56 Texel 30kg, £105.50, Sam Agnew, Ballyclare 1 Texel 28kg, £105.50, Alastair Kerr, Ballymena 4 Suffolk 30kg, £105, J S Hamilton and Son, Ballymena 8 Kerry Hill 26kg, £105, J McHenry, Mosside 2 Suffolk 31kg, £105, Jacqueline McIlrath, Glarryford 4 Texel 26.5kg, £105, Andrew Adams, Ballymena 1 Border Leicester 38kg, £105, Catherine McAuley, Larne 11 Dorset 26.5kg, £105, W Park, Antrim 36 Texel 29.5kg, £105, D Donovan, Coleraine 9 Suffolk 27.5kg, £105, K Topping, Magheramourne 10 Texel 31kg, £105, Simon Loughery, Limavady 2 Texel 36kg, £105 and J McWoodburn, Kells 5 Texel 32kg, £105.

Spring lambs (155)

S Patterson, Carrickfergus 2 Texel 21kg, £130 (619), J Irvine, Carrickfergus 5 Texel 20.5kg, £125 (609), William McCroary, Broughshane 4 Dorset 21kg, £118 (561), R C and J C Watson, Rasharkin 1 Suffolk 22kg, £121 (550), T and J Mackey, Ballynure 6 Dorset 21kg, £110 (523), S McGowan, Ballymoney 5 Texel 23kg, £120 (521), T A Fenton, Rasharkin 4 Charollais 21kg, £109 (519), James McDonnell, Glenarm 18 Texel 21kg, £107 (509), R C and J C Watson, Rasharkin 1 Texel 24kg, £122 (508), Gary Taggart, Doagh 5 Suffolk 22.5kg, £112 (497), I Frew, Cullybackey 5 Dorset 20.5kg, £102 (497), Donal McKay, Martinstown 4 Dorset 23kg, £114 (495), Paul Butler, Rathkenny 46 Suffolk 21kg, £103 (490), J McFetridge, Glenarm 5 Dorset 21kg, £103 (490) and Josephine Wray, Carnlough 3 Hampshire 21kg, £103 (490).

Fat ewes (286)

First quality

Suffolk - £80-£126

Texel - £80-£100

Crossbred - £70-£85

Blackface- £50-£65