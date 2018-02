Downpatrick Mart: Bullocks peak at £1,420 per head

At the Monday night cattle sale on 12th February 2018, there was a good entry of quality cattle.

In the heavy weight category bullocks peaked per head at £1,420 for 682kg (£2.08ppk) with heifers at £1,110.00 for 544kg ( 2.04ppk).

Light weight stores were in strong demand with time of year, selling from £2.04ppk to £2.80ppk

Leading prices in all categories as follows:

Bullocks 500kg plus

Clough farmer 500kg Aberdeen Angus £1,080 (2.16ppk), 578kg Aberdeen Angus £1,245 (2.10ppk), 516kg Aberdeen Angus £1,100 (2.13kg), 546kg Aberdeen Angus £1,140 (2.09ppk), 606kg Aberdeen Angus £1,265 (2.09ppk), 532kg Aberdeen Angus £1,110 (2.09ppk), Ballynoe farmer 682kg Limousin £1,420 (2.08ppk), Loughinisland farmer 522kg Aberdeen Angus £1,060 (2.03ppk), Downpatrick farmer 648kg Limousin £1310 (2.02ppk), 620kg Aberdeen Angus £1,225 (1.97ppk) and 500kg Aberdeen Angus £960 (1.92ppk).

Heifers 500kg plus

Loughinisland farmer 544kg Charolais £1,110 (2.04ppk), 526kg Charolais £1,045 (1.99ppk), 510kg Charolais £1,005 (1.97ppk), 514kg Charolais £990 (1.93ppk), 538kg Charolais £1,020 (1.90ppk), 540kg Charolais £1,000 (1.85ppk), Downpatrick farmer 548kg Charolais £950 (1.73ppk), 558kg Charolais £960 (1.72ppk), 570kg Charolais £980 (1.71ppk), Loughinisland farmer 608kg Charolais £1,000 (1.65ppk) and 540kg Charolais £855 (1.58ppk).

Bullocks 200-499kg

Loughinisland farmer 288kg Charolais £805 (2.80ppk), 290kg Charolais £770 (2.66ppk), Clough farmer 290kg Charolais £740 (2.55ppk), 322kg Charolais £820 (2.55ppk), Ballynoe farmer 230kg Charolais £580 (2.52ppk), Downpatrick farmer 272kg Charolais £670 (2.46ppk), Loughinisland farmer 300kg Aberdeen Angus £710 (2.37ppk), 416kg Aberdeen Angus £970 (2.33ppk), Ardglass farmer 274kg Hereford £695 (2.26ppk), Downpatrick farmer 232kg Blonde d'Aquitaine £520 (2.24ppk), Loughinisland farmer 466kg Aberdeen Angus £1,025 (2.20ppk), Ballynoe farmer 446kg Charolais £960 (2.15ppk), 386kg Aberdeen Angus £830 (2.15ppk), 310kg Aberdeen Angus £665 (2.15ppk), 352kg Aberdeen Angus £740 (2.10ppk) and 354kg Aberdeen Angus £740 (2.09ppk).

Heifers 200-499kg

Ballynahinch farmer 266kg Blonde d'Aquitaine £650 (2.44ppk), Downpatrick farmer 228kg Blonde d'Aquitaine £520 (2.28ppk), Drumreagh farmer 324kg Limousin £735 (2.27ppk), 340kg Limousin £700 (2.06ppk), Ballynoe farmer 316kg Charolais £650 (2.06ppk), Loughinisland farmer 454kg Charolais £930 (2.05ppk), 430kg Charolais £840 (1.95ppk), Downpatrick farmer 328kg Charolais £640 (1.95ppk), Loughinisland farmer 464kg Charolais £900 (1.94ppk) and Downpatrick farmer 226kg Blonde d'Aquitaine £425 (1.88ppk).

At the sheep sale on Saturday 10th February, lambs sold to £99.00 and fat ewes to £108.00.

Lighter weight lambs sold to £3.90ppk

Leading prices in all categories as follows:

FAT LAMBS:

Clough farmer 27kg, £99.00, Newcastle farmer 24kg, £97.00, Tobermoney farmer 29kg, £96.50k, Kilclief farmer 25kg, £95.00, Hillsborough farmer 27kg, £95.00, Killinchy farmer 24kg, £94.00, Annacloy farmer 25kg, £94.00, Legamaddy farmer 24kg, £94.00, Ballygowan farmer 24kg, £93.50, Kilclief farmer 25kg, £92.00, Crossgar farmer 25kg, £92.00, Corbally farmer 24kg, £92.00, Crossgar farmer 24kg, £92.00, Newcastle farmer 23kg, £88.00, Ballykinlar farmer 22kg, £85.50, Ballydonety farmer 22kg, £85.50, Clara farmer 22kg, £80.50, Downpatrick farmer 22kg, £80.00, Saintfield farmer 21kg, £78.00, 21kg £78.00, Crossgar farmer 21kg, £76.50, Clough farmer 20kg, £75.00, Newcastle farmer 24kg, £70.00, Saintfield farmer 17kg, £64.00, Downpatrick farmer 18kg, £63.50 and Annalong farmer 17kg, £58.

FAT EWES:

Downpatrick farmer £108, Hillsborough farmer £102.00, Saintfield farmer £89.50, Downpatrick farmer £85 and Killinchy farmer £84.

BREEDING EWES:

Ballynahinch farmers £132, £130, £126, £118 and £112.