Draperstown Mart (Richard Beattie): Fat cows sell to £1,490.40 for 690kg

Fat cows sell to £1490.40/690kg, weanlings up to £1160, bullocks £1600/800kg, heifers £1440/650kg. Great demand in all sections.

FAT COWS: Peter Quinn £1490.40/690kg, £1254/660kg, Damien Walls £1306.70/730kg, Kathleen Logue £1228.20/690kg, Kathleen Logue £1228.20/690kg, Kevin Lagan £1200.80/790kg, Austin O’Kane £1199.30/670kg, Francis McErlean £1178/620kg, Harold Sinclair £1169.20/740kg, Bridget Quinn £1127.70/630kg, E and L Armstrong £1105.50/670kg, Peter Quinn £1057/700kg, Francis McErlean £1049.80/580kg, Pat McKenna £1038/600kg, Kevin Lagan £1035/690kg, D Boyd £1033.20/630kg, Charles Walls £966/690kg, Kevin Lagan £963.30/570kg, Edward Ferry £950.60/490kg, S Lynch £944.70/670kg, Damien Walls £929.60/560kg, Peter Fox £926.30/590kg, Henry Palmer £917.70/690kg, Patrick Donnelly £913.50/450kg.

WEANLINGS MALE: Damien Walls £950/400kg, £930/370kg, Kevin Walls £870/400kg, David Glasgow £840/360kg, R and S Mawhinney £840/380kg, £815/330kg, £800/360kg, £800/350kg, £795/320kg, £780/335kg, £780/345kg, £770/305kg, £765/335kg, £745/330kg, £740/325kg, Seamus Loughran £790/320kg, Laurance Timoney £780/400kg, Peter Lennon £760/350kg, Francis McErlean £720/325kg, David Glasgow £715/345kg, Patrick Fox £710/350kg, Brendan Hughes £710/345kg, David Glasdow £700/265kg

WEANLINGS FEMALE: Barry McKenna £1160/495kg, £880/385kg, Brian O’Neill and J McSharry £1045/395kg, Bernard McKenna £1000/360kg, £975/430kg, Patrick Nugent £975/500kg, £900/344kg, Hugh O’Hagan £970/395kg, Bernard McKenna £945/315kg, £900/410kg, £900/365kg, Hugh O’Hagan £915/400kg, Patrick Nugent £895/405kg, £880/400kg, £880/370kg, £865/390kg, £860/375kg, £795/340kg, Trevor Lennox £885/355kg, Hugh O’Hagan £875/385kg, £840/420kg, Sean Murphy £845/330kg, £795/305kg, Anthony OBoyle £830/350kg, Brian O’Neill £825/390kg, Trevor Lennox £790/365kg, James Wilson £785/335kg, David Glasgow £700/250k.

BULLOCKS: Kevin Lagan £1600/800kg, £1510/770kg, £1400/685kg, £1390/670kg, £1350/615kg, S Kelly £1365/675kg, £1280/610kg, £1280/600kg. £1280/600KG, £1270/580KG, James Chivers £1345/530kg, £1295/560kg, Peter Quinn £1315/590kg, £1310/655kg, Cecil Bell £1295/540kg, Ciaran Kelly £1285/570kg, £1230/550kg, Hugh and Ryan Bradley £1255/575kg, £1230/555kg, James Chivers £1220/540kg, John J Quinn £1210/555kg, N O’Boyle £1200/600kg, C Spence £1200/605kg, Harold Sinclair £1200/550kg, Nigel McLaughllin £195/525kg, John J Quinn £1190/575kg,£1160/540kg, £1155/525kg, Maurice Diamond £1190/600kg, Ciaran Kelly £1180/525kg, Peter Quinn £1175/555kg, C Spence £1170/585kg, Kevin Lagan £1165/580kg, James Hamill £1160/515kg

HEIFERS:

Cecil Bell £1440/650kg, £1435/640kg, £1320/560kg, Harold Sinclair £1235/595kg, £1170/565kg, £1130/545kg, £1070/545kg, Hugh and Ryan Bradley £1195/580kg,£1165/535KG, £1145/520KG, D McLaughlin £1175/620kg, £1175/625kg, John J Quinn £1160/500kg, £1140/500kg, £1085/475kg, £1060/475kg, £1020/460kg, William Philips £1070/510kg, D McLaughlin £1000/515kg, Declan Lavery £970/435kg, Gary Foster £945/445kg, £935/450kg, Declan Carolan £935/420kg, D Wright £935/395kg, £930/365kg, J J Quinn £920/465kg, D McLaughlin £900/485kg.