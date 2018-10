Draperstown Mart (Richard Beattie): Suckled calves sell for £1,050

A strong trade for calves on Tuesday.

Prices as follows:

MALE CALVES

James Devlin £1,050/520kg, John Canavan £1,050/570kg, G and P Campbell £1,050/410kg, Hugh O'Hagan £1,000/390kg, James Devlin £970/480kg, Paul McAuley £940/470kg, Kennedy Watters £935/420kg, Paul McAuley £915/470kg, Hugh O'Kane £900/410kg, £900/410kg, E Charles £890/360kg, F Kelly /890/380kg, Christopher McBride £890/400kg, F Kelly £885/410kg, Hugh O'Hagan £880/410kg, £870kg, £870/450kg, Kennedy Watters £880/290kg, Ivan Hall £875/300kg, John Canavan £870/450kg, £845/350kg, £860/390kg, Pat McKenna £850/340kg, Ivan Hall £835/290kg, Thomas Workman £830/380kg, Kennedy Watters £830/360kg, Malachy Canavan £820/360kg, McCloskey £815/340kg, M and P Rosborough £805/280kg, Ivan Hall £800/280kg and Pat McKenna £800/280kg.

HEIFER CALVES

F Kelly £910/380kg, G and P Campbell £860/360kg, £820/390kg,£760/370kg, £790/460kg, Richard Charles £770/410kg, Paul McAuley £760/420kg, James Devlin £755/380kg, Hannah Hall £720/370kg, John Duffy £720/380kg, £720/280kg, Richard Charles £700/380kg, G and P Campbell £700/260kg, £685/280kg, £660/240kg, £660/270kg, £650/290kg, £650/230kg, £645/240kg, £640/250kg, £620/230kg, £620/240kg, g, A Conway £670/360kg, Jude McCloskey £670/280kg, K McCloskey £660/360kg, Ivan Hall £640/300kg, £640/310kg, £630/250kg, Hannah Hall £630/270kg and Kennedy Watters £630/270kg.