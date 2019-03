Draperstown (Richard Beattie) Mart: Fat cows sell to £1,394.40 for 790kg

An excellent entry of stock on Friday (March 1) sold to a strong trade.

Bullocks sold to £1,375/810kg, heifers sold to £1,220/610kg, weanlings sold to up to £1,070 and fat cows sold to £1,394.40/790kg.

BULLOCKS

Gary Arthur £1,375/810kg, William Kealey £1,360/710kg, Harold Sinclair £1,345/670kg, William Kealey £1,325/700kg, Robert Cummings £1,350/770kg, John Donnelly £1,320/710kg, £1,281/720kg, Dominic Nugwent £1,290/690kg, Raymond Kelly £1,290/680kg, John and Martin McVeigh £1,285/670kg, Gary Arthur £1,270/700kg, James McDevitt £1,255/670kg,James Booth £1,251.20/680kg, Robert Cummings £1,250/680kg, £1,245/620kg, £1,240/650kg, John and Martin McVeigh £1,250/680kg, £1,245/660kg, £1,230/640kg, £1,220/640kg, John Donnelly £1,232/670kg, James McCracken £1,225/560kg, £1,215/570kg, Hugh Nugent £1,200/590kg, Robert Cummings £1,200/540kg, £1,180/650kg, £1,170/510kg, M Coyle £1,190/570kg, James McCracken £1,185/560kg, £1,185/570kg, Hugh Nugent £1,185/570kg, £1,180/630kg, £1,165/610kg, Edward McKeever £1,180/570kg, Dominic Nugent £1,170/650kg, William Kealey £1,170/590kg, John and Martin McVeigh £1,160/610kg, James McCracken £1,160/530kg, Dominic Nugent £1,160/600kg, Robert Cummings £1,160/570kg, £1,155/570kg, £1,145/540kg, Hugh Nugent £1,155/560kg and James McDevitt £1,150/540kg.

HEIFERS

William Kealey £1,220/610kg, Raymond Kelly £1,160/600kg, Dominic Murphy £1,160/650kg, Gerry O’Hagan £1,140/600kg, George McMillin £1,130/560kg, £1,130/480kg, £1,125/570kg, Dominic Murphy £1,125/560kg, Hugh Nugent £1,110/570kg, Raymond Kelly £1,100/610kg, Shaun McElhinney £1,090/550kg, George McMillin £1,090/550kg, Hugh Nugent £1,080/540kg, £1,060/570kg, £1,060/560kg, £1,050/550kg, £1,045/560kg, M Coyle £1,065/580kg, James Chivers £1,035/390kg, George McMillin £1,030/500kg, £1,005/480kg, £1,000/480kg, Shaun McElhinney £1,030/460kg, Harold Sinlair £1,025/590kg, Hugh Nugent £1,000/510kg and James Chivers £995/430kg.

WEANLINGS MALE

Michael McNamee £1,070/550kg, £975/490kg, Stanley Ferguson £930/410kg, C Kealey £930/400kg, Stanley Ferguson £905/410kg, Michael McNamee £900/470kg, Adrian Hamilton £900/450kg, James Millar £900/420kg, £895/430kg, C Kealey £895/420kg, £880/370kg, £870/370kg, Stanley Ferguson £870/410kg, Joe Canavan £870/460kg, £855/450kg, James Millar £870/420kg, £850/420kg, Adrian Hamilton £850/370kg,£830/340kg, Robert Scullion £850/410kg, C Kealey £845/340kg, Declan McCracken £840/320kg, £840/370kg, Robert Scullion £835/360kg,£815/380kg, Tony Lagan £825/390kg, Adrian Hamilton £820/410kg and Declan McCracken £800/340kg.

WEANLINGS FEMALE

Oliver McKenna £980/410kg, Damien Walls £900/490kg, Stanley Ferguson £890/420kg, James Millar £885/380kg, Patrick Nugent £880/380kg, Damien Walls £875/390kg, £830/440kg, James Miller £850/390kg, Stanley Ferguson £830/430, £825/410kg, Patrick Nugent £805/330kg, Damien Walls £800/320kg, John McBride £795/340kg, Eugene Kelly £795/390kg, Declan McCracken £790/330kg, Damien Walls £760/320kg, Pat McKenna £745/370kg, Patrick Nugent £740/350kg, £725/330kg, Niall Donaghey £725/340kg and Stanley Ferguson £700/300kg.

FAT COWS

D McKay £1,394.40/790kg, £1,296/810kg, £1,258/740kg, £1,137.60/790kg, John Donnelly £1,109.20/590kg, Tony Lagan £1,036.80/720kg, Charles McNabb £1,022.40/710kg, Hugh Savage £1,015/700kg, James and Michael Bradley £1,008/700kg, Michael Quinn £993.60/720kg, M Coyle £987/700kg, John Corbett £972.80/760kg, John McLaughlin £961/620kg, Joseph Heagney £938/670kg, S Moore £924.60/610kg, £891.10/670kg, John Corbett £870.40/640kg, M Coyle £869/550kg, Joseph Heagney £844.80/660kg and Eugene McGuigan £817.60/730kg.