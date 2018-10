Dungannon Mart: 755kg Blonde d'Aquitaine sells for £1,485

A similar entry of stock saw steers sell to £1,485, 755kg Blonde d'Aquitaine (197.00).

Heifers peaked at £1,165, 570kg Charolais (204.00).

Dropped calves peaked at £365 Charolais bull and heifer calves topped at £340 Charolais.

Weanlings sold to £995, 440kg Limousin steer (226.00) and weanling heifers peaked at £825, 335kg Charolais (246.00).

STEERS (115)

Steer prices topped at £1,485, 755kg Blonde d'Aquitaine (197.00) presented by D Coulter; D Kane £1,245, 620kg Charolais (201.00); S and P Goodwin £1,190, 595kg Aberdeen Angus (200.00); E Quinn £1,160, 560kg Charolais (207.00); M McCooey £1,135, 540kg Limousin (210.00), £1,100, 530kg Limousin (208.00), £1,075, 505kg Limousin (213.00), £1,050, 480kg Limousin (219.00), £1,035, 500kg Limousin (207.00); B Hamill £1,110, 540kg Charolais (206.00), £1,090, 520kg Limousin (210.00), £1,075, 495kg Limousin (217.00), £1,070, 520kg Charolais (206.00), £1,065, 495kg Charolais (215.00), £1,050, 480kg Limousin (219.00); S McGlinchey £1,020, 495kg Limousin (206.00); J Halligan £995, 465kg Limousin (214.00), £980, 475kg Charolais (206.00), £950, 450kg Limousin (211.00); G McStay £965, 450kg Limousin (214.00); I Duff £960, 415kg Blonde d'Aquitaine (231.00), £910, 400kg Blonde d'Aquitaine (228.00), £890, 395kg Blonde d'Aquitaine (225.00); W Neville £945, 445kg Limousin (212.00); I Lyttle £910, 425kg Limousin (214.00); E Hetherington £900, 410kg Charolais (220.00), £900, 410kg Limousin (220.00), £900, 415kg Charolais (217.00); E James £870, 400kg Charolais (218.00); P Mullan £810, 375kg Charolais (216.00), £805, 345kg Charolais (233.00), £780, 345kg Charolais (226.00), £775, 350kg Charolais (221.00), £760, 345kg Charolais (220.00).

HEIFERS (85)

Heifer trade topped at £1,165, 570kg Charolais (205.00) presented by P Daly; S and P Goodwin £1,140, 570kg Limousin (200.00); C Hutchinson £1,135, 565kg Limousin (201.00), £1,065, 535kg Limousin (199.00); M Nelson £1,055, 500kg Limousin (211.00), £1,000, 495kg Limousin (202.00); G Hobson £980, 470kg Charolais (209.00); C McFarland £960, 430kg Charolais (223.00), £870, 430kg Limousin (202.00), £870, 405kg Limousin (215.00), £810, 390kg Limousin (208.00), £790, 380kg Limousin (208.00); J Jones £950, 470kg Simmental (202.00), £945, 450kg Charolais (210.00); O Barker £865, 405kg Belgian Blue (214.00); I Lyttle £815, 380kg Limousin (215.00), £800, 400kg Limousin (200.00), £680, 320kg Limousin (213.00); A McDonald £730, 350kg Charolais (209.00), £640, 320kg Charolais (200.00).

DROPPED CALVES (85)

Dropped calves topped at £365 Charolais bull presented by H Richardson; W Smith £290 Hereford bull, £265 Hereford bull; A Dungannon farmer £280 Aberdeen Angus bull; O McGuire £275 Hereford bull, £245 Hereford bull, £235 Hereford bull; D Montgomery £270 Aberdeen Angus bull; R Fields £270 Simmental bull, £250 Simmental bull; E Fox £265 Hereford bull, £220 Hereford bull, £200 Hereford bull; M Bloomer £225 Limousin bull; R Charles £220 Wagyu bull; D Bloomfield £215 x 2 Shorthorn bulls, £200 Shorthorn bull; W Allen £200 Aberdeen Angus bull; heifer calves peaked at £340 Charolais presented by H Richardson; I Clarke £325 Belgian Blue heifer; G Booth £315 Belgian Blue heifer; S Givan £305 Limousin heifer, £300 Limousin heifer; D Montgonery £270 Hereford heifer, £230 Aberdeen Angus heifer; R Charles £245 Belgian Blue heifer.

WEANLINGS (90)

Once again quality weanlings continue to sell briskly to peak at £995, 440kg Limousin steer (226.00) presented by L Stinson, £880, 375kg Limousin (234.00), £900, 385kg Limousin (233.00); A Hughes £975, 385kg Charolais (255.00), £940, 385kg Charolais (245.00), £890, 355kg Charolais (250.00), £890, 330kg Charolais (268.00), £880, 340kg Charolais (258.00), £860, 310kg Charolais (277.00), £800, 295kg Charolais (271.00); R Mullen £855, 290kg Charolais (294.00), £795, 310kg Charolais (255.00), £745, 275kg Charolais (270.00), £730, 250kg Limousin (292.00); P McCrory £770, 320kg Charolais (242.00); K Cullinan £755, 300kg Charolais (252.00), £745, 290kg Charolais (257.00); H Sinnamon £700, 275kg Limousin (253.00), £635, 265kg Belgian Blue (238.00); P McCrory £700, 255kg Charolais (275.00), £650, 275kg Charolais (238.00); H Givan £650, 265kg Limousin (245.00), £560, 230kg Limousin (240.00).

Weanling heifers cleared to £825 335kg Charolais (246.00) presented by A Hughes, £725, 280kg Charolais (257.00); K Cullinan £760, 311kg Charolais (245.00), £695, 310kg Charolais (224.00); P McCrory £655, 275kg Charolais (238.00).