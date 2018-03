Dungannon Mart: Limousin steer sells for £1,380

A smaller entry of stock saw prices peak at £1,380 for a 670kg Limousin steer (206.00).

While heifers topped at £1,115 for 525kg Limousin (212.00).

Dropped calves sold to £310 for a Lim bull and heifer calves sold to £265 for Belgian Blue heifer.

Weanlings cleared to £1,025 for 415kg Limousin steer (248.00) and weanling heifers sold to £870 for 370kg Charolais (234.00).

STEERS

Steer prices remain steady to peak at £1,380, 670kg Limousin (206.00) presented by J McCallan, £1,290, 605kg Charolais (214.00), £1,290, 590kg Charolais (219.00); J Downey £1,080, 535kg Charolais (202.00), £1,065, 495kg Charolais (215.00), £920, 425kg Belgian Blue (217.00); G Knox £1,070, 530kg Limousin (202.00); S Hessin £1,035, 470kg Limousin (220.00), £970, 445kg Limousin (218.00), £930, 460kg Limousin (202.00), £910, 415kg Charolais (219.00); J Hogg £1,020, 430kg Charolais (237.00), £970, 445kg Simmental (218.00), £940, 385kg Limousin (244.00), £930, 410kg Charolais (227.00), £905, 420kg Charolais (216.00), £880, 330kg Charolais (268.00); V Donnelly £910, 430kg Limousin (212.00).

HEIFERS

Heifer prices peaked at £1,115, 525kg Limousin (212.00) presented by W Turkington, £1,070, 555kg Charolais (193.00), £1,050, 540kg Limousin (195.00); K McGuigan £1,065, 525kg Charolais (203.00), £905, 460kg Charolais (197.00) S Hammond £980, 455kg Limousin (215.00), £940, 440kg Limousin (214.00); Mountview Farms £940, 430kg Charolais (219.00), £725, 320kg Limousin (226.00); S Stevenson £920, 465kg Limousin (198.00), £910, 455kg Limousin (200.00); W Wilson £780, 405kg Hereford (193.00).

DROPPED CALVES

A small entry of dropped calves peaked at £310 for a Limousin bull presented by B O’Neill, £265 Limousin bull, £240 Limousin bull, £220 Limousin bull; W Sloan £250 Aberdeen Angus bull, £230 Aberdeen Angus bull; P Murphy £240 Limousin bull; R Gervis £240 Aberdeen Angus bull; J and G Faulkner £230 Aberdeen Angus bull; while heifers calves topped at £265 Belgian Blue heifer presented by J and G Faulkner, £205 Aberdeen Angus heifer; B O’Neill £230 Limousin heifer, £190 Limousin heifer; R Gervis £180 Aberdeen Angus heifer; W Sloan £175 Aberdeen Angus heifer.

WEANLINGS

A small entry of weanlings met a flying trade to peak at £1,025 for a 415kg Limousin steer (248.00) presented by J Harrison, £1,000, 420kg Limousin (237.00), £850, 370kg Limousin (230.00), £835, 400kg Shorthorn beef (210.00); M Quinn £1,005, 355kg Belgian Blue (282.00), £860, 345kg Limousin (250.00), £820, 360kg Limousin (228.00); T McAleece £885, 385kg Charolais (230.00), £745, 305kg Limousin (244.00); meanwhile weanling heifers sold to £870, 370kg Charolais (234.00) presented by T McAleece £790, 325kg Limousin (243.00), £750, 320kg Charolais (234.00); M Quinn £760, 305kg Limousin (248.00); M McGlinchey £740, 280kg Limousin (264.00), £655, 240kg Limousin (273.00), £645, 290kg Limousin (220.00), £640, 270kg Simmental (236.00), £595, 250kg Limousin (236.00); A Ferguson £650, 275kg Charolais (234.00), £510, 250kg Charolais (202.00).