Dungannon Mart: Steers sell to £1,400

A good entry of stock saw steers sell to £1,400, 650kg Limousin (215.00).

Heifers peaked at £1,180, 505kg Limousin (234.00).

Fat cows peaked at £1,170, 710kg Simmental (165.00).

Dropped calves peaked at £370 Blonde d’Aquitaine bull and heifers calves sold to £300 Hereford.

Weanlings topped at £1,060, 470kg Charolais steer (226.00), While heifers cleared to £1090 415kg Charolais (261.00);

STEERS (120)

Steer trade remains steady to top at £1,400, 650kg Limousin (215.00) presented by J Todd, £1,350, 650kg Limousin (208.00), £1,320, 630kg Simmental (210.00); M Donaghy £1,400, 665kg Limousin (211.00), £1,375, 635kg Limousin (217.00), £1,360, 630kg Limousin (216.00), £1,320, 635kg Limousin (208.00), £1,250, 595kg Limousin (210.00), £1,205, 575kg Limousin (210.00); J and M Greenaway £1,200, 545kg Limousin (220.00), £1,100, 530kg Shorthorn (208.00), £1,070, 510kg Charolais (210.00); P Greenaway £1,185, 560kg Charolais (212.00), £1,175, 565kg Charolais (208.00), £1,100, 515kg Blonde d’Aquitaine (214.00); G McStay £1,095, 515kg Aberdeen Angus (213.00), £1,080, 455kg Limousin (237.00), £1,075, 460kg Charolais (234.00), £1,070, 490kg Charolais (218.00), £990, 430kg Charolais (230.00); N McCaul £1,090, 495kg Blonde d’Aquitaine (220.00); G Elliott £990, 475kg Charolais (208.00), £975, 465kg Charolais (210.00); K and W Booth £990, 455kg Limousin (218.00); C Bloomer £985, 450kg Charolais (219.00); A Somerville £955, 455kg Limousin (210.00), £760, 365kg Limousin (208.00); J Hobson £950, 455kg Charolais (209.00) and J Hogg £950, 440kg Charolais (216.00).

HEIFERS (125)

Heifers prices cleared to a height of £1,180, 505kg Limousin (234.00) presented by E Crozier, £1,040 505kg Stabiliser (206.00), £950, 450kg Blonde d’Aquitaine (211.00); W Hamilton £1,170, 570kg Limousin (205.00), £1,130, 535kg Charolais (21.00), £1,055, 510kg Charolais (209.00); W J Allen £1,165, 550kg Charolais (212.00), £990, 480kg Charolais (206.00); P Doyle £1,090, 530kg Limousin (206.00); L Willis £1,090, 500kg Charolais (218.00), £1,075, 520kg Charolais (207.00), £1,045, 510kg Charolais (205.00), £1,020, 495kg Limousin (206.00), £980, 465kg Charolais (211.00); S Brannigan £1,050, 510kg Limousin (206.00); D Loane £1,045, 495kg Limousin (212.00), £970, 470kg Simmental (206.00); K Hazelton £1,040, 505kg Limousin (206.00); J Carberry £1,030, 500kg Charolais (206.00); J Holland £940, 455kg Limousin (207.00); J Jones £860, 395kg Charolais (218.00); J Hobson £815, 390kg Limousin (209.00).

DROPPED CALVES

Dropped calves cleared to a height of £370 Blonde d’Aquitaine bull presented by S Givan; T F Smyth £340 Belgian Blue bull, £320 Belgian Blue bull, £300 Belgian Blue bull, £270 Belgian Blue bull; G Matchett £320 x 2 Aberdeen Angus bulls; R McGuigan £285 Aberdeen Angus bull, £220 Simmental bull; R Lyttle £240 Belgian Blue bull, £240 Limousin bull, £230 Belgian Blue bull; R Crawford £240 Hereford bull; Meanwhile heifer calves topped at £300 Blonde d’Aquitaine heifer presented by S Givan; R Crawford £235 Belgian Blue heifer, £195 Hereford heifer, £190 Aberdeen Angus heifer; R Lyttle £200 Belgian Blue heifer.

WEANLINGS

Weanlings sold to £1060 470kg Charolais steer (226.00) presented by A Hughes, £1,000, 460kg Charolais (217.00), £850, 335kg Charolais (252.00), £850, 395kg Charolais (215.00), £845, 330kg Charolais (254.00), £840, 365kg Charolais (228.00); I Trainor £955, 440kg Limousin (218.00); P McCallan £920, 420kg Charolais (219.00), £900, 390kg Limousin (230.00), £895, 385kg Charolais (233.00), £845, 360kg Limousin (233.00), £840, 340kg Charolais (248.00), £800, 325kg Charolais (247.00), £755, 320kg Charolais (236.00), £750, 325kg Charolais (230.00); D Robinson £840, 350kg Charolais (240.00); J Breen £800, 340kg Limousin (234.00); P Beggan £500, 210kg Limousin (240.00); J Hughes £500, 200kg Charolais (255.00).

Meanwhile weanling heifers cleared to £1,090, 420kg Charolais (260.00) presented by A Hughes, £900, 380kg Charolais (235.00), £860, 395kg Charolais (218.00); P McCallan £745, 345kg Charolais (215.00); R Dickson £720, 310kg Charolais (233.00), £670, 290kg Charolais (232.00), £615, 280kg Charolais (220.00); P Beggan £550, 215kg Limousin (258.00) and J Hughes £550, 215kg Limousin (258.00), £500, 205kg Simmental (243.00).