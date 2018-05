Dungannon Mart: Store prices remain steady and peaked at £1,500

Store prices remain steady and peaked at £1,500 for a 735kg Charolais steer.

Heifers topped at £1,370, 700kg Limousin (196.00), dropped calves £360, Charolais heifer and bull calves to £310 Hereford; weanlings sold to a top of £950 for a 425kg Simmental bull (223.00), while weanling heifers peaked at £910, 405kg Limousin (225.00).

# STEERS (69): Steer prices topped at £1,500, 735kg Charolais (204.00) presented by K Boyce, £1,450, 720kg Limousin (201.00); R Parks £1,440, 700kg Charolais (206.00), £1,390, 685kg Charolais (203.00); B Meneely £1,245, 560kg Blonde d’Aquitaine (222.00), £1,205, 580kg Charolais (208.00); J Willis £1,240, 610kg Limousin (203.00), £1,175, 520kg Limousin (226.00); L Kerr £1,185, 555kg Charolais (214.00), £1,100, 545kg Limousin (202.00), £1,080, 480kg Limousin (225.00), £1,005, 465kg Limousin (216.00), £930, 410kg Limousin (227.00); P Woods £1,060, 480kg Charolais (221.00); J Taylor £1,050, 470kg Simmental (223.00); J McElroy £1,025, 470kg Simmental (218.00), £980, 455kg Simmental (215.00); J Hogg £995, 400kg Charolais (249.00), £940, 315kg Limousin (298.00), £940, 335kg Charolais (281.00), £910, 315kg Limousin (289.00), £850, 345kg Limousin (246.00); B Meenagh £990, 360kg Limousin (275.00), £970, 345kg Charolais (281.00), £960, 385kg Limousin (249.00), £950, 330kg Charolais (288.00); B Hackett £945, 360kg Charolais (263.00), £870, 355kg Limousin (245.00), £805, 345kg Limousin (233.00), £770, 355kg Charolais (217.00).

HEIFERS (75): A strong demand for all weights met a top price of £1,370, 700kg Limousin (196.00) presented by B O’Neill, £1,240, 610kg Blonde d’Aquitaine (203.00); L Gray £1,095, 525kg Limousin (209.00), £950, 460kg Charolais (207.00); A Menary £1,095, 505kg Charolais (217.00); M Sheridan £1,080, 540kg Charolais (200.00); B Hurson £1,000, 470kg Charolais (212.00), £960, 440kg Limousin (218.00); K Hazelton £990, 480kg Hereford (206.00), £925, 435kg Charolais (213.00); J Bloomer £920, 435kg Charolais (212.00), £840, 410kg Charolais (205.00), £800, 395kg Charolais (203.00); J Stewart £870, 435kg Belgian Blue (200.00), £840, 420kg Shorthorn beef (200.00), £790, 365kg Shorthorn (216.00); S Molloy £820, 395kg Charolais (208.00) and M and E McRory £630, 270kg Charolais (233.00).

Dropped calves (115): Once again a good entry of calves saw bull calves sell to £310 Hereford presented E Fox; B O’Neill £300 x 2 Limousin bulls, £210 Limousin bull; D Black £300 Hereford bull; S Hessin £295 Aberdeen Angus bull, £260 Saler bull, £240 Fleckvieh bull, £220 Fleckvieh bull; I Haydock £265 Aberdeen Angus bull, £255 Aberdeen Angus bull, £240 Aberdeen Angus bull, £205 x 2 Aberdeen Angus bulls; S McMullan £250 Limousin bull; D Barker £245 Simmental bull; S Humphries £240 Fleckvieh bull, £230 x 4 Fleckvieh bulls; C Loughran £235 Hereford bull, £220 Hereford bull; J Vance £215 Aberdeen Angus bull, £200 Limousin bull; I Marshall £205 Hereford bull.

Reared Friesian bulls sold from £95 to £200, heifer calves topped at £360 Charolais presented by R Parr; G Lagan £345 Hereford heifer, £295 Hereford heifer; S Hessin £290 Saler heifer, £245 Aberdeen Angus heifer; I Boyd £290 Limousin heifer; S McMullan £255 Limousin heifer, £220 Limousin heifer; D Mairs £255 Aberdeen Angus heifer, £245 Hereford heifer; W Smith £235 Hereford heifer and £215 Hereford heifer.

WEANLINGS (120): Weanling numbers remain steady with prices peaking at £950, 425kg Simmental steer (223.00) presented by C Watt, £750, 335kg Simmental (223.00); E Crawford £925, 385kg Limousin (240.00), £720, 260kg Limousin (274.00); N and S Cochrane £900, 330kg Charolais (273.00), £900, 330kg Limousin (273.00), £900, 370kg Charolais (242.00), £880, 325kg Charolais (272.00), £700, 285kg Limousin (246.00); C Doyle £840, 280kg Limousin (297.00), £825, 270kg Limousin (307.00); P McCrory £820, 355kg Charolais (230.00), £780, 310kg Blonde d’Aquitaine (252.00); K Cullinan £750, 275kg Charolais (273.00), £740, 275kg Charolais (271.00), £715, 265kg Charolais (270.00), £690, 255kg Charolais (268.00); L Nugent £725 255kg Limousin (284.00); D and J Kane £620, 245kg Limousin (251.00); B Douglas £615, 255kg Charolais (240.00); W Conn £525, 190kg Limousin (273.00), £495, 185kg Limousin (269.00); G J Coulter £525 x 2 220kg Limousins (235.00).

Weanling heifers peaked at £910, 405kg Limousin (225.00) presented by N Cochrane; D Mairs £810, 365kg Limousin (222.00), £800, 390kg Limousin (206.00); Mountview Farms £800, 350kg Limousin (227.00), £775, 380kg Limousin (204.00), £740, 340kg Limousin (216.00), £640 x 2 285kg Limousins (225.00); E Mullan £780, 375kg Limousin (207.00); F Oliver £755 365kg Charolais (206.00); M McCrory £720, 325kg Limousin (222.00), £715, 355kg Limousin (202.00); J McElroy £720, 335kg Blonde d’Aquitaine (214.00); K Cullinan £655, 305kg Charolais (215.00); J Bloomer £645, 310kg Charolais (209.00), £640, 290kg Charolais (220.00), £620, 290kg Charolais (214.00), £615, 300kg Charolais (206.00), £615, 270kg Limousin (227.00); W Conn £585, 264kg Limousin (222.00) and L Nugent £500 x 2 225kg Charolais (220.00).