There was an excellent entry of stock at Pomeroy Mart this week.

Prices as follows:

BULLOCKS

Charles McNabb £920/400kg, £900/430kg, £895/390kg, £860/370kg, £845/350kg, £840/330kg, £830/360kg, £830/380kg, £815/390kg, £805/410kg, £800/380kg, £780/400kg, Niall Donaghy £895/430kg, W Spence £845/360kg, Aidan Hughes £840/350kg, Niall Donaghey £800/430kg, £735/420kg, Charles McNabb £770/380kg, Aidan Hughes £745/330kg, Martin Corrigan £695/340kg and E and P Heagney £680/270kg.

HEIFERS

James Donaghey £960/470kg, £950/440kg, £910/430kg, £900/3/430kg, £850/440kg, £850/440kg, £840/410kg, Michael McCullagh £900/650kg, £840/490kg, Frank Donnelly £820/370kg, Joesph Heagney £800/320kg, Daniel Keenan £780/340kg, S Moore £780/320kg, £780/300kg, Joseph Heagney £720/300kg, Aidan Hughes £710/310kg, Fergal Donnelly £705/360kg, Charles McNabb £700/350kg, Joseph Heagney £700/310kg,£660/320kg, F Donnelly £685/360kg,£625/320kg Daniel Keenan £635/280kg and Patrick Martin £600/270kg.