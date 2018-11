Excellent trade for Lisahally sales

An excellent trade at Lisahally on Wednesday as cattle prices remain strong. Bullocks £1450/710kg, Heifers £1290/660kg.

BULLOCKS: Donald Sayers £1450/710kg, £1345/680KG, Samuel Oliver £1265/590kg, £1255/600kg, £1240/590kg, £1215/580KG, £1100/580KGkg,£1200/590kg, £1190/620kg, £1175/590kg, £1150/560kg, £1140/550kg, £1135/600kg, S Devine £1180/600kg, Kenneth Johnston £1175/570kg, £1060/530kg, £1045/530kg, £1035/530kg, W J Pollock £1155/570kg, Brian Johnston £1140/490kg, £1030/570kg, Seamus McKeever £1010/610kg, Samuel Young £1000/570kg, S Devine £1000/510kg, Harold Nutt £995/470kg, £985/510kg, £975/470kg, Mervyn Rodgers £980/530kg, Herbert Dixon £960/460kg, Brian Johnston £950/520kg, £935/510kg, Brendan Gormley £940/430kg, Samuel Young £930/480kg.

HEIFERS: Donald Sayers £1290/660kg, G Christie £930/450kg, Robert Snodgrass £925/600kg, Samuel Eaton £925/530kg, N & FA Farms £925/490kg, £895/500kg, Harold Nutt £895/440kg, Mervyn Rodgers £880/430kg, £825/410KG, D Moore £875/470kg, G Christie £870/520kg, £870/40kg, Brendan & Ryan Gormley £820/400kg, Harold Nutt £810/410kg, N & R Farms £795/460kg, £795/460kg, £785/450kg,£70/410kg, G Christie £795/480kg, Robert Snodgrass £780/520kg, Mervyn Rodgers £750/410kg, D Moore £740/470kg, Samuel Eaton £730/440kg, £730/420kg, Herbert Dixon £700/400kg.

Fat Lambs sold to £85.20 on Tuesday in an excellent show of sheep.

Prices as follows:

FAT LAMBS: W McConway £85.20/29kg, William Mitchell £84.80/26kg, S McCloskey £84/29kg, Fergal Gormley £84/26kg, Alan McMurray £84/30kg, James McClelland £84, Reid Clarke £84/28kg, Alan McMurray £84/30kg, Cecila O’Kane £83.50/24kg, John McArdle £83.50/32kg, C Moran £83/28kg, Andrew Riley £83/27kg, W McConway £82.80/24kg, S Moore £82.50/24kg, William Allen £82.50/27kg, S Porter £82.20/23kg, Norman Thompson £80.80/27kg, Olsen Allen £80.50/25kg, Reginald Hamilton £80/28kg, Edward Kearney £80/22kg, M & J McKinley £80/28kg, Martin O’Connor £80/22kg, Edward Kearney £80/22kg, N McGonigle £80/26kg, Brendan & Ryan Gormley £80/25kg, S Devine £80/25kg, Austin Duncan £80/23kg.

FAT EWES: Michael O’Hara £82, Reid Clarke £80, John McArdle £75, Wilfred Purcell £70, Seamus Farrell £69, Thomas Henderson £65, M & J McKinley £65.

There was a firm trade on Saturday with an excellent entry of calves at the Lisahally suckler calf sale.

Prices as follows:

MALE CALVES: David Hunter £845/400kg, £805/390kg, Edward Kearney £840/380kg, £770/370kg, £760/310kg, £740/350kg, £700/280kg, £700/280kg, £675/300kg, Joselh Feeney £800/340k, £740/370kg, Seamus Farrell £740/390kg, Blakiston Houston Est £700/380kg, £640/330kg, £635/320kg, £620/320kg, £620/320kg, £605/320kg, Paul Armstrong £690/300kg, £690/300kg, Edward Kearney £630/240kg, Elizabeth Archibald £630/290kg, Columba Feeney £630/200kg, Paul Armstrong £620/250kg, T McLaughlin £600/230kg.

FEMALE CALVES: Joseph Feeney £780/320kg, £760/310kg, Edward Kearney £740/350kg, Blakiston Houston Est £680/350kg, Columba Feeney £675/270kg, £650/240kg, £615/300kg, Joseph Feeney £670/250kg, £650/250kg, £610/300kg, Blakiston Houston Est £650/330kg, £630/310kg, £625/310kg, £590/290kg, £580/280kg,T McLaughlin £610/280kg, Edwards Kearney £600/260kg, £600/280kg,