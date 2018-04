Exeptional show of quality stock at Draperstown

Another exceptional show of quality stock at Richard Beattie’s Draperstown Mart on Friday sold to a swift trade with Bullocks to £1450/880kg, Heifers to £1410/670kg, Weanlings up to £960 and Fat Cows to £1485/900kg.

BULLOCKS: Kenneth Cairns £1450/880kg, Ciaran Kelly £1420/650g, Kenneth Brown £1410/710kg, £1410/690kg, £1300/650kg, £1300/650kg, £1300/660kg, £1295/630kg, £1295/640kg, £1270/600kg, £1265/670kg, £1204/610kg, £1200/570kg, £1160/570kg, William Purcell £1390/720kg, Margaret Moore £1330/690KG, £1300/650KG, £1270/650KG, £1210/630KG, Robert Ferguson £1335/610kg, £1310/670kg, £1300/630kg, Ciaran Kelly £1255/560kg, James OKane £1160/580kg, £1160/530kg, £1100/550kg, £1075/490kg, R & C Patrick £1150/580kg, David McClure £1120/570kg, £1000/530kg, Ciaran Kelly £1100/480kg, £1000470kg, B & T Surgenor £1005/460kg, Edward Logue £1000/480kg, £800/370kg, £800/440kg, Richard Palmer £920/400kg, Martin Bradley £890/410kg, David McClure £855/470kg, £835/500kg, John Logue £800/340kg.

HEIFERS: Fergus Ferguson £1410/670kg, £1390/620kg, £1300/650kg, £1200/570kg, £1175/520kg, C Spence £1285/600kg, £1180/600kg£1100/580kg, John Logue £1155/540kg, Michael Kelly £1115/560kg, James OKane £1110/570kg, R & C Patrick £1100/570kg, £1095/470kg, £1050/560kg, James OKane £1100/520kg, £1060/530kg, £1050/490kg, Preston Farms £1095/480kg, £1025/470kg, £1000/450kg, £980/510kg, £960/500kg, £960/510kg, Eugene Nugent £1000/510kg, £1000/510kg, £950/490kg, £910/480kg, £995/510kg, John Logue £1000/510kg, £905/500kg, Preston Farms £900/470kg, Richard Palmer £885/380kg, B & T Surgenor £880/410kg.

WEANLINGS MALE: Stanley Turner £960/380kg, £920/400kg, Sean Crosson £895/410kg, £875/390kg, £870/410kg, £860/380kg, £840kg/400kg, £800/360kg, Phelim Crosson £880/350kg, £795/370kg, £730/330kg, £700/340kg, A Breen £780/400kg, P Carton £760/360kg, Sean Mullin £720/330kg, Michael Cartin £720/3430kg, Sean Clarke £650/350kg, Oliver OKane £610/340kg, £610/340kg, £585/280kg, £575/330kg, £560/280kg, £530/300kg,

WEANLINGS FEMALE: Hugh O’Hagan £900/430kg, £820/400kg, £750/370kg, D Wright £850/370kg, £800/350kg, S Bradley £760/370kg, Thomas Kelly 3710/340kg, Sean Mullan £705/340kg, Thomas Kelly £700/340kg, S Bradley £660/310kg, C & J McGarvey £655/270kg, Sean Mullan £630/320kg, £625/310kg, S Bradley £630/330kg, £600/300kg, £600/290kg, £600/320kg, Thomas Davison £620/330kg, Norman Hammond £620/280kg, Leona McLaughlin £595/340kg, £595/360kg, £590/360kg,

FAT COWS: Bernard Campbell £1485/900kg, E Callan £1459.97/710kg, W Callan £1247.40/810kg, £1231.20/700kg, Bernard Campbell £1224.60/780kg, Patrick Devlin £1224/800kg, Robert Miller £1202.40/720kg, William Mulholland £17640/680kg, M & C Blair £1159.20/720kg, R & C Patrick £1085.50/650kg, S Gormley £1066/650kg, Kennedy Watters £1065.30/670kg, Patrick Bradley £1028.60/740kg, William Purcell £1024/640kg, James Rainey £979.60/620kg, William Mulholland £976.50/630kg, D & E Allen £967.20/620kg, S Daly £959/700kg, William Mulholland £94550/610kg,