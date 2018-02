Fat bulls sell to up to £1,270 at Newtownstewart Mart

A good entry of cattle on offer sold to 100% clearance.

Fat cows: W D Millar, Glenock 530kgs, £198, 640kgs, £128. C McIlwaine, Corrick 710kgs, £181, 420kgs, £152. J F McHugh, Castlederg 735kgs, £179. S D Millar, Irvinestown 615kgs, £176. S Boyd, Strabane 725kgs, £160. J F Gallen, Castlederg 600kgs, £140.

Fat bulls sold up to £1,270.

Bullock and bull prices: Terence McAleer, Gortin 560kgs, £1,190, 590kgs, £1,250, 555kgs, £1,130. Jas Quinn, Donemana 655kgs, £1,190. A Strabane farmer 420kgs, £1,050, 405kgs, £905. Albert Millar, Sion Mills 520kgs, £1,125, 550kgs, £1,015, 470kgs, £935, 460kgs, £915 450kgs, £890. Barry McKenna, Legnabraid 440kgs, £980, 350kgs, £895, 320kgs, £745. W D Millar, Glenock 395kgs, £940. A Sproule, Castlederg 390kgs, £990 and £980, 385kgs, £930, 320kgs, £860, 345kgs, £865, 260kgs, £705.

Heifer prices: Danny Gallen, Castlederg 645kgs, £1,265, 485kgs, £940, 490kgs, £900. N Dooher, Donemana 560kgs, £1,175, 525kgs, £1,165, 530kgs, £1,125, 580kgs, £1,060 and £1,015. A O'Carolan, Castlederg 520kgs, £1,160, 460kgs, £990; T McAleer, Gortin 470kgs, £920. R J Sproule, Castlederg 515kgs, £1,115; J F McHugh, Castlederg 500kgs, £1,025, 460kgs, £925. C McIlwaine, Corrick 545kgs, £930. Jas Quinn, Donemana 505kgs, £920.

Sheep sale:

Fat hoggets: K McMullin 24.8kgs, £102; a local farmer 24.65kgs, £100; T Waugh 27.75kgs, £100; P McGurk, 22.6kgs, £90; Paddy McConnell 22.5kgs, £90; 18kgs, £75; R S Moore 21.77kgs, £86.50; S Robinson 22.6kgs, £89; 20.5kgs, £80.

Fat ewes sold up to £105.