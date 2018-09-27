Fat lambs sell to £82 for 24kg at Gortin Mart

A full yard of stock sold to a steady trade.
Prices as follows
FAT LAMBS
Brendan Hegarty £82/24kg, W Campbell £81.50/26kg, R Wilson £81/25kg, £80.80/25kg, Eoin Loughran £80.20/24kg, Jonathon Tayloer £80/25kg, P Burke £80/23kg, M Conway £78/24kg, P McDermott £78/24kg, Noel Glass £78/24kg, Sean McEldowney £77.20/23kg and S Sinnamon £77/24kg.
STORE LAMBS/EWE LAMBS
Andrew Fleming £86, £84, William Moore £84, £84, William Patterson £79, S Whelan £79, William Moore £78, Malcolm Fleming £77, T and J Adams £76, William Moore £76, S Whelan £76, W Patterson £76, Joseph Kerlin £75.50, William Martin £70, A Kerlin £68, Andrew Fleming £65.50, Colin Elliott £59.50 and Joseph Kerlin £57.
FAT EWES
D Snow £120, £118, G Lennox £100, William Martin £85, Bracken Hill Farms £85, John Keenan £84, S Sinnamon £83, David Hempton £82.50, W Lyttle £82, John Lowe £80, Peter McKenna £79, Malcolm Fleming £77, Bracken Hill Farms £72 and Pat McCrory £70.
BREEDING HOGGETS
Vincent McAteer £130, £126, £121, T and J Adams £108, Seamus Kelly £106, £100 and Robert Rutledge £98, £96, £90.