Flying trade to cattle at Draperstown

The New Year started with a flying trade on Friday at Richard Beattie’s Draperstown mart.

Bullocks £1500/730kg, Heifers £1250/580kg, Weanlings £910/470kg and Fat Cows £1216.60/770kg

BULLOCKS: Tony Kelly £1500/730kg, £1490/740kg, £1400/720kg, Brian Harkness £1465/770kg, Kieran Morris £1355/700kg, £1300/740kg, £1250/700kg, W Galway £1185/600kg, £1170/570kg, £1145/550kg, Gary Arthur £125/600kg, Ralph Pickering £1120/570kg, James Boyd £1095/530kg, Sarah McFarland £1070/600kg, Andrew McMillin £1030/500kg, £970/500kg, £930/480kg, £845/420kg, £825/400kg, £820/460kg, £800/430kg, £790/390kg, £750/390klg, A Devine £1015/510kg, Brendan Lagan £1015/560kg, W Galway £1025/530kg, Gary Arthur £995/570kg,A Devine £980/520kg, Sarah McFarland £920/490kg, James Boyd £915/470kg, Michael McKenna £860/550kg, Samuel Cameron £785/430kg, £780/400kg, £730/430kg

HEIFERS: Ralph Pickering £1250/580kg, £1125/530kg, £1105/610kg, £1050/510kg,S Miller £1100/590kg, £1090/570kg, £1055/490kg, Martin McGlone £1055/590kg,£830/420kg, James Kelly £995/510kg, M Quinn £900/470kg, £800.430kg, Deerpark Collections £840/450kg, £800/400kg, £700/370kg, James Kelly £815/500kg, Martin McGlone £755/380kg.

WEANLINGS MALE: A Breen £910/470kg, J & S Costello £820/370kg, Derek McAleese £810/380kg, £805/350kg, Michael McBride £800/340kg, £760/360kg, £760/320kg, £750/290kg, Seamus Rafferty £745/350kg, Sean McKernan £745/370kg, J & S Costello £700/320kg, Michael McBride £675/320kg, Derek McAleese £670/310kg, Michael McBride £665/320kg, A Devine £660/260kg, £650/310kg, £625/220kg, £600/260kg, £600/260kg, T McLaughlin £655/290kg, A Breen £630/340kg, Michael McBride £625/260kg, Seamus Rafferty £625/310kg.

WEANLINGS FEMALES: A Breen £750/420kg, Derek McAleese £730/350kg, J & S Costello £720/380kg, Derek McAleese £710/310kg, T McLaughlin £690/260kg, A Devine £680/240kg, Derek McAlles £650/310kg, William Wilson £650/380kg.

FAT COWS: Andrew Orr £1216.60/770kg, S Moore £985.60/770kg, £962/740kg, £960/750kg, F & S Conway £884/680kg, Damien Mallon £883.50/570kg, Joseph Dickson £871/650kg, Stephen Bell £851.20/640kg, Damien & Marianne £835.20/720kg, T Anderson £835.20/720kg, R & S Mawhinney £832.10/530kg, S Moore £828/600kg, Andrew McMillin £810/600kg, S Bell £778.80/660kg, F & A Conway £768/640kg.