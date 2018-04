Thursday saw a great show of cattle at Pomeroy with bullocks £1330/620kg and heifers £1300/510kg.

Bullocks: Plunkett Begley £1330/620kg, Aidan O’Kane £1160/510kg, P O’Kane £1120/410kg, T & T Brown £1070/520kg, £980/490kg, Noel Boyle £975/410kg, £950/410kg, A McKenna £960/370kg, P O’Kane £900/360kg, £840/360kg, £820/370kg, Tony Hughes £840/370kg, James Bradley £820/320kg, Barry Campbell £800/340kg, Eric Robinson £785/330kg, Glenn Wilson £775/310kg, £770/330kg, A McKenna & P Morris £775/340kg, Damian Strain £770/360kg, £730/310kg, £725/320kg, £720/330kg, Sean Heagney £760/310kg, Noel Boyle £750/390kg,Martin McAleer £740/290kg, Eric Robinson £735/340kg, A McKenna £720/330kg, Michael Fox £720/320kg.

Heifers: Plunkett Begley £1300/510kg, Michael Loughran £1080/510kg, £1050/500kg, £910, Aidan O’Neill £940/470kg, Trevor Daly £905/420kg, Patrick McAvoy £900/390kg, David Hutchinson £900/400kg, £825/350kg, Vivan McGee £890/400kg, Glenn Wilson £890/300kg, Leonard Foster £870/390kg, Michael Nugent £825/370kg, Patrick McAvoy £820/400kg, David Hutchinson £800/380kg, Glenn Wilson £780/360kg, Trevor Daly £780/360kg, £780/, £775/430kg, £770/370kg, £770/340kg, £765/360kg, Patrick/ McAvoy £760/360kg, £755/350kg, Trevor Daly £745/330kg, Liam Kathleen £745/410kg, P O’Kane £740/380kg, David Hutinson £740/390kg.