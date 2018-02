Heifers peak at £1,290 for 620kg Limousin at Dungannon Mart

An excellent trade in all rings saw steers sell to a height of £1,540 for 740kg Belgian Blue (208.00).

Heifers peaked at £1,290 for 620kg Limousin (208.00), dropped calves peaked at £325 for Aberdeen Angus heifer and bull calves to £275 Belgian Blue, weanlings sold to £900 for a 360kg Limousin heifer (251.00), while male calves sold to £875 for 395kg Charolais (222.00).

STEERS: Steer prices continue to sell sharply to peak at £1,540 for a outstanding 740kg Belgian Blue (208.00) presented by D Starrett, £1,485, 730kg Charolais (203.00), £1,480, 715kg Charolais (207.00), £1,425, 690kg Charolais (207.00), £1,370, 660kg Limousin (208.00), £1,355, 625kg Limousin (217.00); S Hadnett £1,365, 655kg Limousin (208.00), £1,360, 645kg Limousin (211.00), £1,355, 660kg Limousin (205.00), £1,330, 655kg Limousin (203.00), £1,325, 630kg Limousin (210.00), £1,260, 625kg Limousin (202.00); J and M Greenaway £1,100, 515kg Limousin (214.00); A Hetherington £1,085, 535kg Hereford (203.00); G McStay £885, 415kg Limousin (213.00); J Hogg £850, 390kg Limousin (218.00).

HEIFERS: Heifer trade remains steady to peak at £1,290, 620kg Limousin (208.00) presented by A and J O'Neill, £1,175, 565kg Limousin (208.00), £1,095, 530kg Limousin (207.00), £1,005, 505kg Limousin (199.00); C Fox £980, 450kg Limousin (218.00); Mountview Farms £930, 465kg Simmental (200.00), £825, 395kg Limousin (209.00), £820, 365kg Charolais (225.00); W Abraham £840, 425kg Charolais (198.00), £825, 400kg Charolais (206.00), £660, 335kg Charolais (197.00); J McQuaid £755, 335kg Charolais (225.00), £750, 375kg Charolais (200.00).

DROPPED CALVES: A small entry of dropped calves saw bull calves sell to £275 Belgian Blue bull presented by Crewehill Farms, £220 Aberdeen Angus bull, £185 Aberdeen Angus bull; C Barnett £195 Belgian Blue bull; P O'Neill £190 Aberdeen Angus bull; Lakeview Farms £185 Simmental bull, £185 Simmental bull. Meanwhile heifer calves sold to £325 Aberdeen Angus heifer presented by Crewehill Farms, £200 Hereford heifer, £185 x 2 Aberdeen Angus heifers; G Quinn £305 Aberdeen Angus heifer, £195 Hereford heifer; I Watson £240 Aberdeen Angus heifer; C Barnett £195 Belgian Blue heifer.

WEANLINGS: Once again weanlings continue to sell briskly with male calves selling to £875, 395kg Charolais (222.00) presented by J Tanney, £850, 345kg Charolais (245.00), £810, 385kg Charolais (210.00), £755, 345kg Charolais (218.00); S McCrory £850, 330kg Charolais (255.00), £840, 355kg Charolais (235.00); J Bloomer £840, 340kg Charolais (245.00), £780, 315kg Charolais (245.00), £685, 270kg Charolais (255.00); J Hughes £720, 300kg Limousin (240.00).

Weanling heifers sold to £900, 360kg Limousin (251.00) presented by C Fox, £590, 280kg Charolais (211.00); S McCrory £835, 365kg Charolais (229.00), £825, 360kg Charolais (229.00), £670, 310kg Limousin (215.00); J Bloomer £800, 350kg Limousin (227.00), £680, 290kg Charolais (233.00); J Hughes £665, 295kg Limousin (226.00), £630, 285kg Charolais (221.00), £595, 265kg Charolais (225.00), £550, 215kg Limousin (257.00), £525, 250kg Limousin (210.00), £505, 215kg Limousin (236.00).