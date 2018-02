Heifers peaked at £1,255 at Dungannon Mart

A sharper trade in all rings this week saw steers sell to a height of £1,210 for 565kg Charolais (214.00).

While heifers peaked at £1,255 for 645kg Belgian Blue (195.00).

Fat cows cleared to £1,095 for 730kg Charolais (150.00).

Dropped calves peaked at £425 for a four week old Limousin bull and heifer calves to £340 Limousin.

Weanlings topped at £930 for a 375kg Parthenais heifer (249.00).

While male calves sold to £915 for 450kg Simmental (204.00).

STEERS (55)

Steer prices continue to improve especially grazing sorts with a top price paid of £1,210, 565kg Charolais (214.00) presented by G McMaster, £1,205, 570kg Charolais (211.00), £1,180, 555kg Limousin (213.00), £1,170, 555kg Limousin (211.00), £1,000, 470kg Simmental (213.00); S Hoines £1,145, 555kg Limousin (206.00), £870, 400kg Limousin (218.00); E and S Boland £1,120, 540kg Aberdeen Angus (207.00); W Turkington £1,105, 505kg Limousin (219.00), £1,070, 475kg Limousin (225.00), £1,000, 475kg Limousin (211.00); P McElhone £1,090, 520kg Limousin (210.00), £1,010, 460kg Simmental (220.00), £830, 375kg Simmental (221.00); S Goan £1,000, 485kg Limousin (206.00); J McQuaid £965, 465kg Limousin (208.00), £950, 425kg Charolais (224.00); J Hogg £940, 345kg Charolais (273.00), £920, 360kg Limousin (256.00), £900, 360kg Charolais (250.00), £860, 330kg Limousin (261.00), £850 380kg Lim (224.00); J Waugh £920 405kg Char (227.00); J Daly £915, 360kg Limousin (254.00); E Heatherington £880, 385kg Limousin (229.00).

HEIFERS

Heifer prices peaked at £1,255, 645kg Belgian Blue (195.00) presented by J Bell, £1,225, 605kg Limousin (203.00), £1,070, 550kg Limousin (195.00); M Moore £1,160, 570kg Limousin (204.00); N Givans £1,080, 545kg Aberdeen Angus (198.00), £1,075, 550kg Belgian Blue (196.00), £845, 435kg Belgian Blue (195.00); S Stevenson £1,010, 495kg Limousin (204.00); T Kelly £960, 495kg Charolais (194.00), £920, 475kg Charolais (194.00); S Hoines £860, 405kg Limousin (212.00), £800, 375kg Limousin (214.00); E Dowling £800, 335kg Simmental (239.00), £705, 315kg Shorthorn (224.00).

Fat cows cleared to £1,095, 730kg Charolais (150.00) presented by E Daly, £1,015, 655kg Charolais (155.00).

DROPPED CALVES (80)

A smaller entry of calves met a brisk trade to peak at £425 for a four week old Limousin bull calf presented by Londonderry farmers, £400 Limousin bull; I Watson £340 Aberdeen Angus bull, £195 x 3 Aberdeen Angus bulls; M Thom £245 Limousin bull; D Abraham £240 X 2 Charolais bulls; J Faulkner £210 Aberdeen Angus bull; K Hunter £200 Aberdeen Angus bull; Friesian bull calves sold from £52 to £115; heifer calves topped at £340 Limousin presented by a Londonderry farmer; W Neill £310 Simmental heifer, £265 Limousin heifer; C Mallon £300 Limousin heifer, £260 Limousin heifer; K Mackin £300 Aberdeen Angus heifer, £240 x 2 Montbeliarde heifers, £195 Montbeliarde heifer; A Kyle £280 Belgian Blue heifer; I Watson £225 Belgian Blue heifer, £210 Aberdeen Angus heifer; M Rea £215 Hereford heifer; A Morrison £210 Limousin heifer; D Abraham £190 Charolais heifer; J Faulkner £190 Aberdeen Angus heifer.

WEANLING (50)

A quality entry of weanlings met a excellent trade with male calves peaking at £915, 450kg Simmental (205.00) presented by E Mullan, £870, 350kg Charolais (248.00), £795, 300kg Parthenais (264.00), £795, 300kg Limousin (263.00), £775, 330kg Simmental (233.00); D Wilson £890, 360kg Limousin (245.00), £835, 320kg Limousin (260.00); G Wilson £825, 335kg Limousin (246.00), £805, 320kg Limousin (250.00); M McNally £805, 280kg Limousin (290.00), £775, 300kg Limousin (256.00), £740, 275kg Limousin (267.00), £735, 285kg Limousin (256.00), £730, 280kg Limousin (260.00), £630, 240kg Limousin (264.00); J Hughes £800, 310kg Charolais (256.00), £785, 290kg Charolais (268.00), £770, 335kg Charolais (230.00); P Kelly £770, 310kg Limousin (248.00); A McCammon £585, 225kg Charolais (257.00).

Meanwhile weanling heifers peaked at £930, 375kg Parthenais (249.00) presented by C Dunwoody, £890, 375kg Charolais (236.00), £860, 365kg Charolais (234.00); E Mullan £900, 390kg Charolais (231.00); D Wilson £800, x 2 325kg Limousins (247.00); A McCammon £785, 370kg Charolais (213.00), £740, 340kg Charolais (218.00), £700, 330kg Charolais (211.00), £645, 290kg Charolais (222.00), £605, 260kg Charolais (234.00), £600, 275kg Charolais (217.00); P Kelly £660, 290kg Charolais (226.00), £615, 255kg Limousin (240.00); D Mahon £605, 270kg Limousin (224.00), £590, 280kg Limousin (209.00), £525 x 2 240kg Limousins (220.00).