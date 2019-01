Heifers sell to £1,255 at Armoy Mart

A seasonal show of 148 head last Monday night met with a very sharp trade for all sorts of cattle.

Steers sold to £1,215 for 600kgs and heifers sold to £1,255 for 600kgs.

Pat McNeill, Cushendun, Limousin, 570kgs, £1,175, 600kgs, £1,215. P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 580kgs, £1,160, 590kgs, £1,120. Arthur Devlin, Ballycastle, Aberdeen Angus, 500kgs £1,040, 470kgs £980, 450kmgs £910, 455kgs £900, 420kgs £860. C and R Gillan, Bushmills, Aberdeen Angus, 380kgs, £765, 360kgs, £765. Nigel Jamison, Ballycastle, Fleckvieh, 620kgs, £1,265. Colm O’Hagan, Martinstown, Limousin, 330kgs, £710. T and T Wilson, Armoy, Aberdeen Angus, 70kgs, £1,300. Nigel O’Boyle, Glenariffe, Limousin, 600kgs, £1,210, 600kgs, £1,170, 590kgs, £1,160, 570kgs, £1,110. Randalstown farmer, Aberdeen Angus, 500kgs, £1,055, 455kgs, £900, Limousin, 500kgs, £950, 470kgs, £935. K Wilkinson, Ballycastle, Friesian, 600kgs, £1,100, 610kgs, £1,040, 590kgs, £970, 520kgs, £965. T and T Wilson, Armoy, Aberdeen Angus, 600kgs, £1,160, 615kgs, £1,130. Colm O’Hagan, Martinstown, Limousin, 350kgs, £670. J Crawford, Glarryford, Simmental, 700kgs, £1,225. R Dowds, Cloughmills, Limousin, 480kgs, £920. Geo Glover, Moneymore, Friesian, 700kgs, £1,100, 730kgs, £1,090. P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 540kgs, £950, 560kgs, £970, 600kgs, £1,045. Robert Wilkinson, Aberdeen Angus, 520kgs, £960, 480kgs, £870, 500kgs, £900, 490kgs, £890. A Getty, Bushmills, Limousin, 370kgs, £680, 390kgs, £760, 390kgs, £735.

HEIFERS

C and E White, Ballycastle, Limousin, 520kgs, £1,100, 570kgs, £1,080, 500kgs, £955, 530kgs, £1,045. John Todd, Ballycastle, Limousin, 600kgs, £1,255, 500kgs, £980, 505kgs, £960. N O’Boyle, Glenariffe, Limousin, 300kgs, £615. A Hemphill, Armoy, 4 Aberdeen Angus 555kgs, £340. Pat McKay, Martinstown, Belgian Blue, 600kgs, £1,085. Tom Wright, Kilraughts, Aberdeen Angus, 550kgs, £1,105, 540kgs, £1,050, 500kgs, £985. Pat McNeill, Cushendun, Charolais, 540kgs, £1,020.

Fat cows sold to £980 for 580kgs.

Sale every Monday night at 6.30pm.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.