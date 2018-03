Heifers sell to £1,380 at St Patrick's Day sale at Newtownstewart Mart

The St Patrick's Day sale saw a smaller offering of stock on offer.

Fat cows: Keith Gamble, Donemana 590kgs, £195, 570kgs, £189, 730kgs, £151; Mrs S Miller, Newtownstewart 735kgs, £188, 648kgs, £173, 685kgs, £165, 540kgs, £147. A Ballantine, Glenhull 535kgs, £165, 605kgs, £184, 590kgs, £156. A Sproule, Castlederg 640kgs, £179; M McShane, Glenmornan 480kgs, £154, 570kgs, £148, 535kgs, £147, 580kgs, £138, 560kgs, £133. J G Kelly, Strabane 635kgs, £146; William McKelvey, Plumbridge 665kgs, £150. C McAneney, Cranagh 635kgs, £135, 625kgs, £132.

Heifer prices: William McKelvey, Plumbridge 700kgs, £1,380, 665kgs, £1,340, 665kgs, £1,170; A Ballantine, Glenhull 475kgs, £975.

Sheep sale: Hoggets - Raymond Baxter 26.3kgs, £126.50; R Darragh 25.5kgs, £119; a local farmer 25.2kgs, £115; D Dunbar 30kgs, £125; L McNeely 25kgs, £124; L Todd 26kgs, £110; E Ward 21.6kgs, £97; C Kee 21.5kgs, £89; R S Moore 19kgs, £92.

Fat ewes: L McNeely £125, £116; H McFarland £116 and £97; J Lowry £106 and £75, D Dunbar £100; L Todd £85; a local farmer £88; A Patrick £86 and £72; J Lynch £74.