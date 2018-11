Heifers sell to £1,400 for 640kgs at Armoy Mart

A smaller show of 132 head last Monday night met with a good steady trade for all types of stock.

Steers sold to £1,240 for 600kgs and heifers sold to £1,400 for 640kgs.

HEIFERS

Liam McDonnell, Ballycastle, Simmental, 640kgs, £1,400, 550kgs, £1,200, 500kgs, £1,000, 510kgs, £1,110, 460kgs, £1,010, 390kgs, £1,000, 380kgs, £900, 370kgs, £950, 420kgs, £960, 360kgs, £800, 370kgs, £890. Darren Smyth, Bushmills, Limousin, 340kgs, £680. Robert Millar, Broughshane, Limousin, 290kgs, £520, 295kgs, £520, 400kgs, £690. Sam McAllister, Bushmills, Limousin, 380kgs, £705, 305kgs, £650, 360kgs, £655, 350kgs, £620, 370kgs, £675. Paul Sayers, Cloughmills, Aberdeen Angus, 430kgs, £765. Dan McAlister, Glenann, Limousin, 405kgs, £885.

STEERS

Nigel O’Boyle, Glenariffe, Limousin, 330kgs, £750. Dan McAlister, Glenann, Charolais, 430kgs, £925. Paul Sayers, Cloughmills, Aberdeen Angus, 480kgs, £990, 485kgs, £990. Pat McBride, Ballyvoy, Charolais, 450kgs, £905, 430kgs, £800, 400kgs, £800. John Crawford, Glarryford, Friesian, 630kgs, £1,095, 590kgs, £990. Joe Sloan, Rasharkin, Belgian Blue, 490kgs, £940, 590kgs, £1,045. R McConaghy, Ballymoney, Charolais, 600kgs, £1,240. Sydney Dobbin, Bushmills, Hereford, 480kgs, £875, 500kgs, £935. Paul Sayers, Cloughmills, Aberdeen Angus, 480kgs, £990, 450kgs, £840, 450kgs, £840, 470kgs, £855. Sean McDonnell, Glenariffe, Simmental, 460kgs, £905. Kevin Robinson, Glenarm, Belgian Blue, 370kgs, £700. John McKenna, Dervock, Aberdeen Angus, 500kgs, £990, 530kgs, £995. Darren Smyth, Bushmills, Limousin, 370kgs, £770.

Sale every Monday night.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.