Latest prices from Ballymena mart

An entry of 270 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 185p for 660kg at £1221, Fr cows to 147p for 720kg at £1058, beef bullocks to 214p for 650kg at £1391, beef heifers to 207p for 610kg at £1262, Fr bullocks to 142p for 850kg at £1207.

Beef cows sold to: RGA Ashcroft, Coagh Lim 660kg £1221 (185), K Woodside, Islandmagee BB 660kg £1174 (178), R Collier, Dundrod Char 670kg £1105 (165), RGA Ashcroft AA 690kg £1131 (164), B & R Spence, Crumlin Lim 730kg £1175 (161), RGA Ashcroft Lim 840kg £1352 (161), WJ Booth, Newtownards Lim 650kg £1033 (159), RGA Ashcroft Lim 680kg £1081 (159), Stuart Hall, Larne Lim 550kg £858 (156), S McAllister, Glenarm Char 760kg £1162 (153), T & TN McClintock, Glenwherry Lim 580kg £887 (153), MP McElhinney, Co Londonderry Lim 750kg £1132 (151), Char 790kg £1185 (150), RGA Ashcroft Lim 680kg £1013 (149), AV Magill, Carnlough AA 820kg £1213 (148), RGA Ashcroft Lim 800kg £1184 (148), MP McElhinney, Char 750kg £1110 (148), Lim 730kg £1073 (147), James Nelson, Kilwaughter Fr 720kg £1058 (147), D & F Kinney, Cushendall SH 850kg £1241 (146), B & R Spence, Crumlin Lim 590kg £855 (145), MP McElhinney Lim 690kg £993 (144), Matt Workman, Kilwaughter Blonde 770kg £1108 (144), D & F Kinney, AA 720kg £1036 (144).

Friesian cows sold to: James Nelson, Kilwaughter 720kg £1058 (147), WR McIntyre, Cloughmills 690kg £862 (125), Crawford N Millar, Randalstown 650kg £812 (125), J King, Ballymena 540kg £631 (117), AT Lowry, Loughgiel 750kg £870 (116), J McKendry, Cullybackey 640kg £716 (112), John Vance, Cookstown 710kg £788 (111), D & R Millar, Randalstown 650kg £721 (111), B Gribben, Dunloy 650kg £695 (107), J King, Ballymena 580kg £597 (103), WR Hamilton, Broughshane 710kg £724 (102), J King, Ballymena 560kg £560 (100), J Ferguson Snr, Straid 630kg £630 (100), WR Hamilton, Broughshane 730kg £730 (100).

Beef bullocks sold to: Andrew Andrews, Kells Blonde 650kg £1391 (214), Henry Boyd, Newtownabbey BB 660kg £1386 (210), AA 650kg £1345 (207), Lim 630kg £1278 (203), AA 610kg £1226 (201), Sim 590kg £1180 (200), J McKinley, Bushmills AA 620kg £1240 (200), Thomas McErlean, Bellaghy Lim 660kg £1320 (200), K McClenaghan, Antrim Char 690kg £1380 (200), Henry Boyd Char 770kg £1532 (199), Thomas McErlean, Bellaghy Lim 680kg £1346 (198), J McKinley, Bushmills AA 660kg £1280 (194), C McAuley, Carnlough BB 450kg £868 (193), P Graffin, Portglenone Char 710kg £1363 (192), Brian Thompson, Lisburn Char 790kg £1516 (192), K McClenaghan, Antrim Char 690kg £1324 (192), Henry Boyd Lim 700kg £1337 (191), Lim 720kg £1375 (191), K McClenaghan, Antrim Char 690kg £1311 (190), I Wallace, Rasharkin Lim 780kg £1482 (190), Lim 640kg £1216 (190), W Kirkpatrick, Dundrod Sim 690kg £1276 (185), Dunfane farms Ltd, Ballymena AA 660kg £1221 (185), Henry Boyd, Lim 820kg £1508 (184).

Beef heifers sold to: RGA Ashcroft, Coagh Lim 610kg £12626 (207), I McIlveen, Kells Lim 510kg £1009 (198), D & F Kinney, Cushendall SH 690kg £1331 (193), F Quinn, Kilrea Lim 550kg £1045 (190), RGA Ashcroft, Coagh AA 670kg £1273 (190), Ryan Spence, Crumlin Lim 560kg £1030 (184), RGA Ashcroft Lim 720kg £1296 (180).

61 dairy cows and heifers sold well to £1930 on Friday, 26th October for a calved heifer from Ivan Jackson, Ballynure.

Ruling prices: Ivan Jackson, Ballynure £1930, Brian Bell, Armagh £1910, D Blelock, Crumlin £1860, Thomas Carlisle, Dundrod £1810, N McNaughter, Aghadowey £1800, D Blelock £1780, WJ McBride, Magherafelt £1750, David Wallace, Antrim £1700, Ivan Jackson, £1650, W Johnnston, Glenavy £1620, S Dunlop, Dundrod £1610, W Johnston £1570, Brian Bell £1550, AT McAuley, Bushmills £1550, David Wallace, Antrim £1550, W Black, Aghadowey £1540, £1510, Brian Bell £1500, W Johnston, Glenavy £1500, RR Cupples, Broughshane £1460, Ivan Jackson, £1460, T & J Mackey, Ballynure £1400.

Suckler stock sold to £1780 for an Angus cow with bull calf at foot.

Ruling prices: Patrick Logan, Ahoghill AA hfr & bull calf £1780, WJ Porter, Dromore Char cow & bull calf £1700, Alex Connor, Ballyclare Lim cow & bull calf £1370, Sim cow & bull calf £1200, Patrick Logan, Ahoghill AA cow & bull calf £1200, B Alexander, Ahoghill BB cow & hfr calf £1180, Alex Connor Sim cow & hfr calf £1180, N McAuley, Ballyclare Blonde cow & hfr calf £1140, Alex Connor Lim cow & hfr calf £1120, AA cow & bull calf £1100, Julie Rea, Aldergrove Sim hfr £1100.

175 lots in the calf ring sold to £470 for a 3 month old Lim bull while a fortnight old Char fetched £410. Heifer calves sold to £410.

Hamilton Alexander, Glenarm Lim £470, SJ Kerr, Comber BB £470, Leslie Wilson, Doagh Sim £460, Sim £450, Sim £435, W Gillespie, Portglenone Char £410, I Montgomery, Glenwherry (2) Fkv £405, McGookin farming, Ballyclare AA £365, W Gillespie, Portglenone BB £365, Samuel Kennedy, Doagh BB £360, W Gillespie, Char £360, McGookin farming AA £355, Terence Stewart, Monkstown Sal £350, WG Johnston, Ligoniel Here £340, J Drummond, Bangor AA £340, SJ & RJ McLean, Straid AA £340.

Heifers sold to: SJ Kerr, Comber (2) BB £410, Leslie Wilson, Doagh Sim £410, B Gribben, Dunloy Lim £410, Leslie Wilson Sim £400, AA £390, SJ Kerr, Comber BB £380, B Gribben, Dunloy Lim £370, Leslie Wilson AA £365, N McAuley, Ballyclare Lim £360, Terence Stewart, Monkstown Sal £355, Hamilton Alexander, Glenarm Here £355, Samuel Kennedy, Doagh BB £350, Donal Kane, Cushendall Char £340, Samuel Kennedy, Doagh BB £335, WJ Thompson, Glenwherry BB £305.

Friesian bull calves sold to: WR & JR Dunn, Ballyclare (2) £195, £185, WG Johnston, Ligoniel £155, Samuel Kennedy, Doagh £140, WR & JR Dunn £125, SJ & RJ McLean, Straid £105, Samuel Kennedy £100, Lyle Bryson, Dunadry £100.

An entry of 280 weanlings resulted in a super trade. Bullocks sold to £620 over for a Char 430kg at £1050 presented by Carrigeen farms, Parkgate. Heifers sold to £650 over for a Lim 250kg at £900 offered by E Drummond, Ballynure.

Ruling prices:

0-300kgs bulls/blks: Robert Armstrong, Lisburn Char 250kg £740 (296), St Macnissis College, Carnlough Char 190kg £560 (294), Stephen McDowell, Magheramourne (3) Lim 200kg £575 (287), H Irvine, Carrick Lim 260kg £730 (280), A Hillian, Broughshane Char 290kg £810 (279), RG Mulholland, Hannahstown Char 230kg £640 (278), James Magill, Larne Char 240kg £650 (270), RG Mulholland Char 280kg £755 (269), St Macnissis College, Carnlough Char 230kg £620 (269), R Hunter, Larne Sim 280kg £750 (267), E Drummond, Ballynure Lim 240kg £640 (266), J M McKinty, Ballyclare Char 300kg £780 (260), RG Mulholland, Springfield Char 280kg £720 (257), S Boyle, Carrick Char 290kg £745 (256).

301-350kgs: Robert Armstrong, Lisburn Char 320kg £815 (254), Jeffrey Wray, Carnlough Lim 310kg £770 (248), Stephen Boyle, Carrick Char 320kg £790 (246), Ivor Hyndman, Maghera Lim 330kg £810 (245), J Dunlop, Cairncastle AA 330kg £790 (239), Ivor G Hyndman, Maghera Lim 330kg £790 (239), Robert Armstrong, Lisburn Char 320kg £760 (237), Stephen Boyle, Carrick Char 330kg £775 (234), Ivor Hyndman Lim 320kg £750 (234), Stephen Boyle Char 340kg £790 (232), Rbt Armstrong, Lisburn Char 310kg £720 (232), Char 340kg £785 (230), James Magill, Larne Char 330kg £760 (230), H Kennedy, Ballynure Blonde 310kg £710 (229), Rbt Armstrong Char 350kg £800 (228), Stephen Boyle, Carrick Char 330kg £750 (227).

351kg and over: A Hillan, Broughshane Char 380kg £970 (255), Carrigeen farms, Parkgate Char 430kg £1050 (244), Brian Wharry, Glenarm (2) Lim 360kg £840 (233), Elizabeth Browne, Islandmagee Here 370kg £840 (227), J M McKinty, Ballyclare Char 380kg £850 (223), Robert Bell, Nutts Corner Lim 380kg £850 (223), Ivor Hyndman, Maghera Lim 390kg £870 (223), Carrigeen farms, Templepatrick Sim 440kg £980 (222), H McCormck, Larne BB 360kg £800 (222), Ivor Hyndman Lim 380kg £835 (219), RG Mulholland, Hannahstown Char 360kg £785 (218), WHS McCrory, Glenarm Char 390kg £850 (218), Carrigeen farms, BB 460kg £1000 (217), H McCormick, Larne (2) BB 370kg £800 (216).

Heifers 0-300kgs: E Drummond, Ballynure Lim 250kg £900 (360), H Irvine, Carrick Lim 210kg £650 (309), Stephen McDowell, Magheramourne Lim 180kg £500 (277), St Macnissis College, Carnlough Sim 210kg £570 (271), Robert Armstrong, Lisburn Char 290kg £750 (258), E Drummond, Ballynure Lim 210kg £540 (257), Robert Armstrong Char 290kg £745 (256), Char 260kg £660 (253), N McAuley, Ballyclare Char 170kg £430 (252), Robert Armstrong, Lisburn Char 300kg £745 (248), Char 260kg £640 (246), Hannah Hall, Newtownabbey Char 300kg £710 (236), E Drummond, Lim 240kg £560 (233), Stephen McDowell, Magheramourne (2) Lim 230kg £535 (232), Robert Armstrong, Char 280kg £650 (232).

301-350kgs: Rbt Armstrong, Lisburn Char 310kg £730 (235), Ivor Hyndman, Maghera Lim 330kg £770 (233), S Boyle, Carrick Char 320kg £740 (231), Ivor G Hyndman Lim 320kg £730 (228), Robert Armstrong Char 320kg £730 (228), Jeffrey Wray, Carnlough Lim 330kg £740 (224), Ivor Hyndman Lim 340kg £760 (223), B Campbell, Bellaghy Blonde 310kg £685 (221), A Abbott, Lisburn Lim 310kg £670 (216), Stephen Boyle, Carrick Char 320kg £690 (215), J & S McClements, Ballycastle Lim 340kg £725 (213), Stephen Boyle, Char 310kg £650 (209), McGookin farming, Ballyclare (2) BB 320kg £650 (203), RG Mulholland, Hannahstown Char 320kg £650 (203), R Bell, Dundrod Char 350kg £705 (201).

351kg and over: Carrigeen farms, Parkgate Char 370kg £840 (227), J Dunlop, Cairncastle AA 370kg £800 (216), RG Mulholland, Hannahstown Char 360kg £750 (208), Colin Woodside, Carrick Char 420kg £870 (207), Carrigeen farms Char 400kg £825 (206), Robert Armstrong, Lisburn Char 360kg £740 (205), Jeffrey Wray, Carnlough Lim 370kg £750 (202), Carrigeen farms Char 400kg £800 (200), Colin Woodside, Carrick Sim 390kg £765 (196), RG Mulholland, Hannahstown Char 360kg £680 (188), Colin Woodside, Carrick Char 430kg £810 (188), WHS McCrory, Glenarm Char 360kg £665 (184), Matt Gingles, Kilwaughter (2) AA 370kg £680 (183), WHS McCrory, Char 440kg £805 (183), Alan McNair, Ballyclare Lim 390kg £710 (182).

Another great entry of 2000 sheep in Ballymena on Monday night resulted in a steady trade. Breeders sold to £138, store lambs to £76.50, ewe lambs to £135 and rams to 520gns.

Breeders sold to: Phillip J Kennedy, Hamiltonsbawn 4 Suff £138, H Caldwell, Ballyhalbert 10 Mules £127, 12 CB £120, D Montgomery, Glenwherry 9 Suff £120, Paul Crawford, Islandmagee 4 Dor £108, Andrew Kennedy, Ballymena 14 Tex £105, R Hughes, Newtownhamilton 3 Dor £101, Jamie McDonnell, Cushendall 6 CB £100, Paul Crawford 4 Dor £100, Malcolm Keys, Clogher 5 Suff £100.

Store lambs sold to: RM Carson, Islandmagee 26 Tex £76.50, Roy Hunter, Broughshane 19 Suff £74.50, 6 Suff £74.50, Alexander Boyd, Knockagh 1 Zwa £74, S Wilson, Ballynure 23 Tex £73, D McAuley, Ballyclare 11 Tex £73, T & J Mackey, Ballynure 23 Suff £72.50, S McAllister, Glenarm 42 Tex £71.50, JC O’Boyle, Randalstown 16 Tex £71.50, 16 Tex £71.50, Roy Hunter, 25 Suff £71, S Thompson, Glenarm 25 Suff £71, RM Carson 14 Char £70.50, J Graham, Glenariffe 2 Tex £70, Alexander Boyd, 1 Zwa £70.

Ewe lambs sold to: Logan Anderson, Kilwaughter 2 Suff £135, J Kerr, Coleraine 10 Mule £87, 12 Mule £87, Thomas McIlroy, Larne 10 Mule £86, J Kerr 9 Mule £85, Logan Anderson 5 Suff £80, J Kerr 7 Char £78, Wilbert Reid, Aughafatten 12 Tex £75.50.

Rams sold to: Philip Kennedy, Hamiltonsbawn Suff 520gns, Suff 460gns, S Patterson, Carrick BFL 400gns, James Beck, Banbridge Suff 300gns, Philip Kennedy Suff 280gns, W Kennedy, Doagh Tex 270gns, Jim Bell, Comber Char 240gns, R Hughes 230gns, D & J Boyd, Doagh Suff 200gns, D & F Kinney Suff 200gns, David Verner, Cookstown Blu 200gns.

An entry of 220 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a super trade. Bullocks sold to £680 over for a Lim 460kg at £1140 offered by WJ Ervine, Newtownabbey. Heifers sold to £620 over for a Lim 640kg at £1260 presented by C O’Hare, Loughbrickland.

Bulls/blks 0-500kgs: Wm McConway, Bellareena Lim 400kg £1025 (256), WJ Ervine, Newtownabbey Lim 460kg £1140 (247), Liam Kinney, Glenariffe Lim 350kg £865 (247), WJ Ervine Lim 460kg £1110 (241), Wm McConway, Char 400kg £955 (238), Char 450kg £1065 (236), Mark Fleming, Lisburn Char 440kg £1040 (236), Char 430kg £1000 (232), Mrs Rose Devlin, Toomebridge Sim 470kg £1090 (231), James Duff, Kells Lim 410kg £940 (229), WJ Ervine BB 480kg £1100 (229), Wm McConway, Char 430kg £980 (227), Mark Fleming, Lisburn Char 450kg £1020 (226), Blonde 400kg £900 (225), Char 400kg £890 (222), Lim 370kg £820 (221).

501kg and over: James Duff, Kells Lim 520kg £1110 (213), WJ Ervine, Newtownabbey BB 530kg £1125 (212), James Duff Lim 510kg £1070 (209), John Blair, Cullybackey Char 550kg £1140 (207), D Johnston, Glenavy AA 520kg £1070 (205), Mark Anderson, Holywood Lim 540kg £1085 (200), WJ Ervine, Newtownabbey Lim 550kg £1100 (200), P McKeown, Martinstown AA 550kg £1100 (200), Ian Paisley, Magheramourne Lim 510kg £1010 (198), Mrs Rose Devlin, Toomebridge Sim 580kg £1145 (197), W Millar, Broughshane BB 540kg £1060 (196), D Johnston, Glenavy Sim 510kg £995 (195), Ian McCollum, Nutts Corner Lim 600kg £1170 (195), WJ Hutchinson, Ballyclare Char 590kg £1150 (194), David Tumelty, Templepatrick Lim 690kg £1340 (194), Mark Anderson, Holywood Lim 640kg £1240 (193).

Heifers 0-500kgs: T McConnell, Templepatrick Lim 450kg £1045 (232), BB 470kg £1080 (229), BB 470kg £990 (210), A McMaw, Carrick Char 370kg £770 (208), T McConnell BB 500kg £1040 (208), Kevin Lagan, Toomebridge Char 460kg £945 (205), J McCarroll, Ballymena Blonde 420kg £840 (200), Liam Kinney, Glenariffe Char 460kg £920 (200), Paul Hanna, Dunadry AA 470kg £940 (200), AA 450kg £900 (200), Carmel OHare, Loughbrickland Lim 500kg £1000 (200), Lim 440kg £875 (198), Ian Rea, Crumlin Char 450kg £870 (193), Kevin Lagan Lim 490kg £940 (191), SJ Duncan, Crumlin Lim 480kg £900 (187), Paul Hann AA 400kg £750 (187).

501kg and over: Kevin Lagan, Toomebridge Lim 550kg £1140 (207), Carmel OHare, Loughbrickland Lim 640kg £1260 (196), Kevin Lagan Char 610kg £1200 (196), T McConnell, Templepatrick BB 540kg £1050 (194), Char 570kg £1100 (193), Carmel O’Hare Char 510kg £960 (188), WJ Hutchinson, Ballyclare Char 550kg £1030 (187), Carmel OHare Char 620kg £1160 (187), Ian Paisley, Magheramourne Lim 540kg £1000 (185), Kevin Lagan, Toomebridge Lim 600kg £1100 (183).

An entry of 2641 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 368p for a pen of 8 Beltex 22kg at £81 presented by JW Harbinson, Limavady and to a top per head of £84.50 for 4 Texels 27kg from T Rainey, Magherafelt. Fat ewes sold to £85.

Fat lambs (2401)

Top prices per kg: PJ Rooney, Mayobridge 28 Rom 18kg £70 (388), JR Loughery, Limavady 2 CB 17.5kg £66 (377), JW Harbinson, Limavady 8 Bel 22kg £81 (368), SM Glass, Glarryford 13 Tex 19kg £69.50 (365), JR Loughery 1 CB 11kg £40 (363), Raymond Grace, Larne 6 Tex 20.5kg £74.50 (363), Rbt Hoey, Ballymena 9 Char 19.5kg £70.50 (361), J Kerr, Coleraine 10 Tex 20.5kg £74 (361), WJ Boyd, Larne 11 Tex 21kg £75.20 (358), G Arthur, Broughshane 15 Tex 21kg £75 (357), Roy Hunter, Broughshane 50 Tex 21kg £75 (357), K Woodside, Islandmagee 18 Tex 20.5kg £73 (356), Shaws Hill Farm, Kells 55 Tex 22.5kg £79.50 (353), Raymond Grace 3 Tex 17kg £60 (352), James Magee, Glenarm 10 Tex 21kg 74 (352), Paul Gardiner, Clough 4 Char 20kg £70 (350), A & E Wylie, Martinstown 19 Suff 22kg £77 (350), Wm Davidson Broughshane 7 Tex 21.5kg £75 (348), J & N Morrow, Glenarm 21 Tex 23kg £80 (347), James Sheppard, Raloo 13 Tex 23kg £80 (347), J McQuiston, Ballymoney 34 Tex 23kg £80 (347), B & A McCammon, Magheramourne 22 Tex 23kg £80 (347), Gordon McFetridge, Glenarm 24 Tex 22.5kg £78 (346), J McCollum, Carnlough 17 Tex 21.5kg £74.50 (346).

Top prices per head: T Rainey, Magherafelt 4 Tex 27kg £84.50, S McGowan, Ballymoney 15 Tex 26kg £84, Ian Dodds, Glenwherry 19 Char 27kg £84, George Kernohan, Randalstown 16 Suff 29kg £84, 5 Suff 29kg £84, Bushvalley Texels 3 Tex 32.5kg £84, 1 Tex 32.5kg £84, Gareth Scroggie, Armagh 4 Tex 26kg £84, R & S Graham, Dundrod 11 Tex 27kg £83.20, P Donnelly, Rathkenny 24 Cv 25.5kg £83, Wm Adams, Ballymena 6 CB 27kg £83, 1 Bor 31kg £83, Norman McBurney, Moorfields 61 Tex 25kg £83, K Dobbin, Ballycastle 22 Tex 25.5kg £83, Sandra Hunter, Bushmills 2 Suff 31kg £83, AM Crawford, Ballynure 10 Tex 26kg £83, A Dobbs, Carrick 43 Suff 26kg £83, WR Wilson, Ballymena 1 Tex 28kg £83, John Thompson, Bushmills 21 Tex 26.5kg £83, J Cruickshank, Glarryford 6 Dor 28kg £82.50, N Rea. Larne 5 Char 26kg £82.50, Marion McNeill, Islandmagee 15 Tex 26.5kg £82.50, Ian Kernohan, Randalstown 16 Tex 25.5kg £82.50, John McFall, Broughshane 6 Tex 25.5kg £82.50.

Fat ewes (240)

1st Quality

Suff - £40-£52

Tex - £39-£50

CB - £35-£40

BF - £25-£32