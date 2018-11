Latest prices from the rings at Ballymena

An entry of 250 beef cattle at Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 186p for 910kg at £1692, Fr cows to 113p for 700kg at £791, beef heifers to 208p for 650kg at £1352, beef bullocks to 195p for 750kg at £1462.

Beef cows sold to: Anthony Heaney, Saintfield Lim 910kg £1692 (186), Dale Robinson, Glenarm Lim 720kg £1332 (185), Lim 600kg £1008 (168), Anthony Heaney Lim 650kg £1072 (165), Colin McKee, Broughshane Lim 650kg £1033 (159), James Graham, Crumlin BB 710kg £1114 (157), Wilbert Mills, Glenarm Sim 680kg £1054 (155), James Graham Par 690kg £1035 (150), Jeffrey Alexander, Broughshane Lim 690kg £1000 (145), K Minford, Crumlin Lim 770kg £1078 (140), Henry Boyd, Newtownabbey Char 840kg £1176 (140), M Ramsey, Ballyclare Lim 900kg £1251 (139), St Macnissis College, Carnlough Sim 610kg £841 (138), WH Hughes, Clough Lim 770kg £1054 (137), St Macnissis College BB 590kg £802 (136), J Gregg, Clough Lim 710kg £958 (135).

Friesian cows sold to: Wm Hoey, Ballymena 700kg £791 (113), GM Kernohan, Broughshane 730kg £824 (113), P Brown, Clough 740kg £821 (111), Blair Jamison, Broughshane 670kg £743 (111), CA Orr, Cloughmills 600kg £660 (110), WT Robinson, Glenarm 680kg £748 (110), James Chestnutt, Portrush 720kg £777 (108), RA Hill, Islandmagee 740kg £791 (107), James Chestnutt 710kg £752 (106), D McKillop, Glenarm 670kg £703 (105), Rbt Workman, Kilwaughter 660kg £679 (103), A & W McMaster, Broughshane 680kg £693 (102), WS Kennedy, Ballyclare 720kg £734 (102), Blair Jamison, Broughshane 910kg £900 (99), 700kg £693 (99), Wm Hoey, Ballymena 670kg £649 (97).

Beef heifers sold to: O Shiels & Co, Kilrea St 650kg £1352 (208), Lim 700kg £1435 (205), David Clark, Antrim Lim 660kg £1313 (199), O Shiels & Co Par 660kg £1306 (198), S Gilmore, Kilrea Lim 630kg £1197 (190), O Shiels & Co Char 680kg £1278 (188), S Gilmore Par 610kg £1128 (185), Char 650kg £1183 (182), Char 700kg £1253 (179), Lim 570kg £997 (175), Wilbert Mills, Glenarm Sim 670kg £1139 (170), Stephen Stewart, Newtownabbey Here 670kg £1125 (168), Edward Little, Ballymena Here 460kg £763 (166), Owen O’Kane, Carnlough Lim 500kg £800 (160), Stephen Stewart, Newtownabbey Here 710kg £1121 (158), Henry Boyd, Newtownabbey BB 720kg £1137 (158).

Beef bullocks sold to: Henry Boyd, Newtownabbey Lim 750kg £1462 (195), Lim 700kg £1358 (194), T Mawhinney, Ballyclare Char 650kg £1254 (193), Henry Boyd Char 720kg £1382 (192), Blonde 630kg £1197 (190), E McClintock, Ballymena Blonde 540kg £1020 (189), T Mawhinney, Ballyclare Char 630kg £1171 (186), Henry Boyd Lim 770kg £1432 (186), Martin Carey, Dunloy Here 730kg £1350 (185), WG Hoy, Templepatrick AA 560kg £1030 (184), AA 530kg £969 (183), Martin Carey, SH 740kg £1346 (182), WG Hoy (2) AA 570kg £1026 (180), Henry Boyd AA 750kg £1350 (180), Lim 710kg £1278 (180), AA 800kg £1440 (180), WG Hoy AA 640kg £1145 (179), D & F Kinney, Cushendall Sim 680kg £1210 (178), W Kirkpatrick, Dundrod Sim 680kg £1196 (176), Colm McDonnell, Armoy Sim 850kg £1496 (176), W Kirkpatrick, Dunloy Sim 640kg £1120 (175), Sim 670kg £1172 (175), Martin Carey, Dunloy Lim 780kg £1365 (175).

A good entry of 35 dairy cows and heifers on Friday. £2200 was paid twice for calved heifers from DW Graham, Clough and G Wallace, Broughshane.

DW Graham, Clough £2200, G Wallace, Broughshane £2200, £2000, S Dunlop, Dundrod £1900, RH & HA Shanks, Dunadry £1850, W Patterson, Ballyclare £1850, W McConkey, Cookstown £1800, W Johnston, Glenavy £1800, WJ McBride, Magherafelt £1780, MW Patterson, Ballynahinch £1760, W Patterson, Ballyclare £1720, W McConkey £1700, W Johnston, Glenavy £1650, Henry Newell, Stewartstown £1600, W Patterson £1600, W Johnston £1600, W McConkey £1550, S Dunlop, Dundrod £1550, RJ & JA Wright, Stoneyford £1510, Pat McVey, Magherafelt £1500.

65 lots in the suckler ring sold well to £2500 for a young Sim bull from C McDonnell, Armoy. In calf heifers to £1880 for a BB.

Ruling prices: C Colgan, Lowick in calf heifer £1880, Lim in calf hfr £1850, Lim in calf hfr £1850, Lim in calf hfr £1820, Lim in calf hfr £1800, Lim in calf hfr £1800, Lim in calf hfr £1780, Lim in calf hfr £1780, BB in calf hfr £1720, Lim in calf hfr £1720, Char in calf hfr £1700, Lin in calf hfr £1680, Lim in calf hfr £1680, BB in calf hfr £1680, Lim in calf hfr £1660, Nigel McClure, Ballymoney BB cow & bull calf £1600, C Colgan Lim in calf hfr £1600, Lim in calf hfr £1580, Lim in calf hfr £1580, Lim in calf hfr £1580, Lim £1520, Char £1520, Lim £1500, Lim £1500.

174 lots in the calf ring sold to £505 for a month old AA bull, heifer calves to £430 for a Simmental.

Beef bred bull calves sold to: A Bowles, Ballynahinch AA £505, DS Wharry, Glenarm Sim £470, A Bowles AA £460, Alastair McBurney, Clough BB £430, T Herbinson, Randastown AA £430, AA £415, D Montgomery, Glenwherry FKV £380, Wm Moore, Comber Here £365, B Alexander, Ahoghill BB £360, Wm Moore, Comber AA £350, SHB £340, Hugh Hall, Ballyclare AA £335, John Cameron, Broughshane AA £330, Hugh Hall, Ballyclare BB £315, WT Robinson, Glenarm AA £305.

Heifer calves sold to: DS Wharry, Glenarm Sim £430, Sim £410, J McCarroll, Ballymena Lim £355, Wm Moore, Comber Lim £345, DS Wharry Sim £340, Wm Moore Lim £330, J McCarroll, Ballymena AA £330, local farmer BB £320, T Herbinson, Randalstown AA £310, WT Robinson, Glenarm AA £295, B Alexander, Ahoghill Lim £290, T & ME Taylor, AA £280, D Montgomery, Glenwherry Lim £275, WT Robinson, Glenarm AA £270, T & ME Taylor AA £270.

Friesian bull calves sold to: T Herbinson, Randalstown £200, A Bowles, Ballynahinch £195, David McClintock, Moorfields £130, B Alexander, Ahoghill £125, C Collier, Dundrod £120, S Cargill, Parkgate £110, Lyle Bryson, Dunadry £95, S Cargill £90, Lyle Bryson, Dunadry (2) £90, Greenmount College £85, (3) £80, C Collier (3) £80.

An entry of 480 weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £690 over for a Char 320kg at £1010 offered by B McAllister, Glenarm. Heifers sold to £590 over for a Char 300kg at £890 presented by B McAllister.

Bulls/blks 0-300kgs: Hugh White, Aughafatten SH 220kg £735 (334), H McCurdy, Ballynure Char 190kg £590 (310), Mark Macauley, Belfast Char 260kg £800 (307), Ivor Hyndman, Maghera Lim 240kg £720 (300), B McAllister, Glenarm Lim 270kg £805 (298), J McAuley, Ballyclare Char 200kg £585 (292), B McAllister Lim 290kg £845 (291), Colin McKee, Broughshane Lim 260kg £755 (290), J McAuley, Ballyclare (2) Char 200kg £580 (290), P & C Connon, Ballymena Char 230kg £665 (289), S Taylor, Belfast Char 270kg £780 (288), B & A McCammon, Magheramourne Lim 290kg £825 (284), P & C Connon, Char 300kg £850 (283), B McAllister Char 300kg £845 (281), S Taylor, Ligoniel Char 280kg £780 (278).

301-350kgs: B McAllister, Glenarm Char 320kg £1010 (315), B & A McCammon, Magheramourne Lim 330kg £910 (275), B McAllister, Char 320kg £860 (268), Char 330kg £870 (263), P & C Connon, Char 330kg £860 (260), C McDonnell, (2) Char 310kg £800 (258), TP Crawford, Kircubbin Lim 350kg £900 (257), B & C McCammon Lim 320kg £820 (256), B McAllister Char 320kg £810 (253), Char 520kg £805 (251), Lim 340kg £850 (250), local farmer Char 340kg £845 (248), B McAllister Char 330kg £820 (248), D & F Kinney, Cushendall Blonde 310kg £770 (248), E Drummond, Ballynure Lim 310kg £770 (248).

351kg and over: B McAllister, Glenarm Char 370kg £950 (256), J Gault, Ballyclare Char 400kg £975 (243), TP Crawford, Kircubbin Lim 360kg £850 (236), Lim 400kg £940 (235), T Duncan, Lisburn Lim 380kg £880 (231), John McKeown, Portglenone Lim 400kg £900 (225), local farmer Char 370kg £830 (224), H McCormick, Larne (2) BB 370kg £820 (221), local farmer Char 370kg £820 (221), Char 420kg £930 (221), HJ Convery, Portglenone BB 360kg £790 (219), John McKeown, Portglenone Lim 390kg £855 (219), Hugh White, Aughafatten Sim 390kg £850 (218), Owen O’Kane, Carnlough Char 370kg £800 (216), J Gault Char 440kg £945 (214).

Heifers 0-300kgs: B McAllister, Glenarm Char 300kg £890 (296), Char 290kg £850 (293), J McAuley, Ballyclare (3) Char 190kg £500 (263), P & C Connon, Ballymena Char 230kg £600 (260), S Taylor, Ligoniel Char 270kg £700 (259), H McCurdy, Ballyclare (2) Char 170kg £440 (258), B McAllister, Lim 290kg £740 (255), D & F Kinney, Cushendall Char 280kg £710 (253), Desmond Brogan, Cloughmills Lim 280kg £700 (250), Ivor Hyndman, Maghera (2) Lim 260kg £650 (250), (2) Lim 250kg £620 (248).

301-350kgs: WJ Patton, Cloughmills Spk 320kg £750 (234), Wesley Baird, Ballyclare Lim 320kg £725 (226), B McAllister, Glenarm Char 310kg £700 (225), Lim 340kg £750 (220), Ivor Hyndman, Maghera Lim 320kg £705 (220), B McAllister, Char 350kg £770 (220), JK Davidson, Broughshane Sim 310kg £680 (219), Ian Graham, Ballyclare Char 340kg £740 (217), F Warwick, Moorfields Char 310kg £630 (203), Desmond Brogan, Cloughmills Lim 320kg £640 (200), B McAllister Char 330kg £660 (200), Leslie Galway, Downpatrick Char 310kg £620 (200), D Black, Cushendall SHB 310kg £620 (200), M McIlhatton, Glenravel Lim 320kg £635 (198), B McAllister Char 330kg £640 (193), H Kennedy, Ballynure Blonde 310kg £600 (193).

351kg and over: WJ Patton, Cloughmills Spk 400kg £865 (216), Ian Graham, Ballyclare Lim 390kg £840 (215), Claire Lagan (3) Char 390kg £830 (212), WJ Patton, Cloughmills Spk 400kg £845 (211), WG Hughes, Clough Lim 420kg £875 (208), Ian Graham, Ballyclare Lim 410kg £835 (203), WG Hughes, Clough (2) BB 360kg £730 (202), Hugh Gibson, Glenarm Blonde 400kg £800 (200), Blonde 420kg £815 (194), B Gingles, Larne Lim 370kg £710 (191), PJ Quinn & Son, Kircubbin AA 420kg £790 (188), B Gingles, Larne BB 380kg £710 (186), J Gault, Ballyclare Char 440kg £820 (186).

Just under 2000 sheep in Ballymena resulted in a steady trade on Monday evening. Ewe lambs sold to £112, breeding sheep to £126, store lambs to £76 and rams to 500gns.

Leading prices as follows:

Ewe lambs sold to: I Montgomery, Glenwherry 10 BF £112, 12 Mule £96, 12 BF £95, Steven McGovern, Moneymore 11 Mule £92, J Hutchinson, Ballyclare 10 Suff £90, Steven McGovern 11 Mule £88, Robert Gault, Ballyclare 4 Bor £84, I Montgomery 10 Mule £83, 11 Mule £82, 8 Mule £82, Steven McGovern 8 Mule £81, Robert Gault, Ballyclare 13 Mule £80, W Jones Jnr, Templepatrick 10 Suff £79, Emmet McSorley, Draperstown 15 Lleyn £75, 12 Lleyn £75, R Wilson, Glenarm 14 Tex £73.

Breeders sold to: Julie Rea, Aldergrove 12 Dor £126, N Wilkinson, Churchtown 5 Tex £120, J Alcorn, Glengormley 7 CB £101, N Wilkinson, 6 Char £100, Liam Mawhinney, Bellaghy 5 CB £92, SD Wharry, Carnlough 14 BF £90, 12 BF £90, 12 Suff £88, 14 Suff £86, 14 BF £86.

Store lambs sold to: RM Carson, Islandmagee 21 Tex £76, John Bright, Templepatrick 32 Tex £75, JC O’Boyle, Randalstown 10 Tex £73, 12 Tex £72.50, Dermot McDonnell, Glenariffe 2 Suff £72.50, Austin Shaw, Larne 27 Tex £72, RM Carson, Islandmagee 16 Tex £72, A & W Magill, Raloo 12 Tex £71, JC O’Boyle, 14 Tex £71, 12 Tex £71, D McLean, Larne 5 Suff £71, John McConaghie, Glenarm 2 Suff £70, Ian Campbell, Templepatrick 20 Tex £68, Walter Hoy, Templepatrick 50 Tex £67, A & W Magill, Raloo 4 Char £67, Mark Rainey, Crumlin 8 Tex £67.

An entry of 150 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £640 over for a Char 420kg at £1060 offered by A Stevenson, Armoy. Heifers sold to £585 over for a Char 480kg at £1065 presented by J Irwin, Ballymoney.

Bulls/blks 0-500kgs: A Stevenson, Armoy Char 420kg £1060 (252), Kieran McConway, Bellarena Lim 400kg £980 (245), A McMaw, Carrick Char 380kg £930 (244), RA Harkness, Crumlin Char 400kg £930 (232), A Stevenson Char 390kg £905 (232), D Christie, Armoy Char 450kg £1030 (228), Wm McConway, Char 400kg £915 (228), RA Harkness, Char 440kg £1005 (228), Char 390kg £890 (228), SA Campbell, Coleraine Char 450kg £1020 (226), RA Harkness Lim 420kg £950 (226), Char 460kg £1040 (226), Kieran McConway, Lim 440kg £970 (220), McCready McCartney, Nutts Corner Char 450kg £990 (220), SA Campbell, Coleraine Sim 440kg £965 (219), RA Harkness Char 490kg £1070 (218).

501kg and over: TJ Mulgrew, Dromore Char 550kg £1125 (204), Lim 520kg £1050 (201), Sim 510kg £1020 (200), D Christie, Ballymoney Char 520kg £1035 (199), TJ Mulgrew Lim 590kg £1170 (198), Lim 580kg £1150 (198), T Montgomery, Broughshane Char 590kg £1165 (197), Lim 580kg £1130 (194), D Kennedy, Ballyclare Sim 510kg £990 (194), Mrs Diane Rowney, Ballynure Lim 530kg £1025 (193), A & J Currie, Ballyclare Sim 520kg £1005 (193), TJ Mulgrew, Dromore Lim 560kg £1080 (192), Char 580kg £1110 (191), DJ Moore, Ballyclare Char 560kg £1070 (191), TJ Mulgrew Char 560kg £1070 (191).

Heifers 0-500kgs: J Irwin, Ballymoney Char 480kg £1065 (221), D Kennedy, Ballyclare Sim 480kg £1045 (217), Wm McConway, Bellarena Lim 410kg £880 (214), Lim 410kg £830 (202), Kieran McConway Lim 370kg £735 (198), A McCartney, Nutts Corner Lim 490kg £940 (191).

501kg and over: J Irwin, Ballymoney Char 520kg £1000 (192), Mark Barr, Ballyclare Lim 510kg £950 (186), J Irwin Char 540kg £1000 (185), Mrs Diane Rowney, Ballynure Lim 510kg £940 (184), J Irwin Char 510kg £930 (182).

An entry of 2036 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sod to a top per kg of 371p for 17 Texels 20.5kg at £76.20 from John Murray, Larne and to a top per head of £87 for 9 heavy Suff lambs from I Wallace, Rasharkin. Fat ewes sold to £80.

Fat lambs (1922)

Top prices per kg: John Murray, Larne 17 Tex 20.5kg £76.20 (371), D Gaston, Carnlough 12 Tex 20.5kg £76 (370), J Barkley, Kells 8 Tex 20.5kg £75.50 (368), Anthony McCann, Randalstown 11 Bel 20kg £73.50 (367), G Crawford, Glenariffe 8 Tex 20kg £73 (365), J & A Wright, Carnlough 20 Suff 20.5kg £74 (361), J McCollum, Carnlough 10 Tex 21.5kg £77.50 (360), C McAllister, Moorfields 5 Tex 21kg £75.50 (359), James Houston, Randalstown 16 Char 21kg £75.50 (359), Martin Beattie, Moorfields 3 Tex 21kg £74.50 (354), S & M Warwick, Ballyclare 8 Tex 21.5kg £76 (353), Jim Bell, Comber 15 Char 21kg £74 (352), J Fenton, Glarryford 11 Tex 18.5kg £65 (351), N Rea, Larne 12 Char 22kg £77 (350), L Weatherup, Ballyclare 18 Tex 23kg £80 (347), R & M Kidd, Aughafatten 15 Lleyn 23kg £80 (347), J McFetridge, Glenarm 9 Char 22kg £76.20 (346), Wm Smyth, Limavady 3 Tex 24kg £83 (345), Martin McCann, Randalstown 31 Tex 23kg £79.50 (345), Brian Black, Glenarm 11 Tex 22kg £76 (345), R McKnight, Templepatrick 38 Tex 22kg £76 (345), WJ Cubitt, Templepatrick 12 Tex 23.5kg £81 (344), P Black, Glenarm 2 Tex 21.5kg £74 (344), TA Fenton, Rasharkin 7 Char 23.5kg £80.50 (342), I Morrison, Dunloy 68 Tex 23.5kg £80.50 (342).

Top prices per head: I Wallace, Rasharkin 9 Suff 34.5kg £87, Jim Bell, Comber 1 Char 35kg £85, Miss J Gilliland, Muckamore 40 Suff 30kg £85, N Boyd, Broughshane 31 Tex 30kg £85, R Taylor, Upper Ballinderry 4 Suff 28.5kg £84, WJ Thompson, Glenwherry 7 Tex 27.5kg £83, Wm Smyth, Limavady 3 Tex 24kg £83, Denis Boyd, Straid 21 Tex 28kg £83, J Martin, Broughshane 8 Tex 25.5kg £82.50, Robert Workman, Kilwaughter 35 Suff 26kg £82.50, S McCroary 16 Suff 25kg £82, J Forsythe, Islandmagee 15 Suff 25kg £82, Edith Duff, Kells 14 Tex 25kg £82, Norman McBurney, Moorfields 55 Tex 25kg £82, local farmer 26 CB 26kg £82, Matt Gingles, Kilwaughter 2 CB 26kg £82, C Gribben, Dunloy 37 Tex 26kg £82, I Wallace, Rasharkin 8 Suff 27kg £82, R Boyle, Larne 12 CB 27kg £82, R Wilson, Glenarm 5 Tex 28.5kg £82, D Smyth, Stranocum 28 Suff 25.5kg £81.50, John Thompson, Bushmills 21 Tex 24.5kg £81.50, T Adams, Rathkenny 16 BF 27.5kg £81.20, R Taylor, Upper Ballinderry 14 Tex 24.5kg £81, WJ Cubitt, Rasharkin 12 Tex 23.5kg £81.