Lightweights continue to be in keen demand at Omagh Mart

Lightweights continue to be in keen demand, with heavier sorts, at best, a steady trade.

Bullocks

C. Grainger, Trillick 440k £1105, D. Gallaher, Mountfield 400k £990; 315k £775, S. Britton, Donemana 430k £1060; 600k £1225, Ed. McCaskie, Drumquin 470k £1140; 455k £1045; 410k £925, G. McDonagh, Ederney 435k £1040; 425k £1020, E. McGurk, Kildress 465k £1100; 530k £1090, B. Duffy, Belleek 430k £1015; 450k £1015, P. J. Eves, Kesh 405k £950; 455k £1030; 395k £850, N. Daly, Omagh 480k £1120; 450k £975; 485k £1055, L&M Farms, Mullaslin 450k £1020; 390k £830, N. Gormley, Ballykeel 440k £980, B. Gartland, Dromore 460k £985; 500k £1040, M. McGurk, Pomeroy 490k £995; 460k £945, J. Rodgers, Beragh 375k £830, G. McMenamin, Drumquin 360k £780; 350k £740, M. McGlinchey, Drumlea 520k £1140, M. Ferris, Leglands 510k £1120;540k £1130; 595k £1200, C. Curley, Claudy 505k £1085; 570k £1185, S. Owens, Beragh 525k £1120; 620k £1205, M. McCracken, Mountfield 505k £1055, O. McCallan, Drumnakilly 560k £1160 and £1150, G. Doyle, Cookstown 590k £1205, D. McKinney, Fintona 590k £1200; 595k £1180.

Heifers

Geo. Earls, Belleek 545k £1170 and £1110; 560k £1120; 500k £1040, Jas. Hogg, Whitehouse 575k £1175, M. Brogan, Glenhull 630k £1270, P. Slevin, Clogher 590k £1180, J. Tierney, Dungannon 565k £1125; 530k £1030, A. Kelly, Fintona 545k £1080, I. Hamilton, Castlederg 540k £1065; 550k £1075; 495k £1020, J. Marshall, Castlederg 405k £875, D. Gallagher, Mountfield 405k £845, W. Nixon, Donemana 440k £910, M. Quinn, Dromore 435k £895; 430k £880, S. Murray, Trillick 455k £930; 440k £885, R. Gilmore, Dromore 360k £855; 330k £755; 360k £800, O, McQuaid, Trillick 370k £835, N. Armstrong, Trillick 390k £810.

Fat cows

D. Hetherington, Omagh 640k £157, M. Brogan, Glenhull 630k £149, J. J. Muldoon, Cookstown 640k £1456, E. McGurk, Kildress 680k £143, W. Fleming, Gortin 550k £143, E. McCann, Fintona 540k £142; 720k £140, Ian Bunt, Trillick 510k £142, P. Gormley, Drumquin 650k £141, A. McElduff, Omagh 550k £139, Wm. Weir, Ederney 760k £137.

Dropped calves

J. Begley, Carrickmore £420 and £365 Belgian Blue bulls, V. Beatty, Ballinamallard £400 Limousin bull, W. H. Cummings, Castlederg £400 Belgian Blue bull, Fairmount Farms, Claudy £385 Aberdeen Angus bull, J. Curran, Dromore £380 Charolais heifer, B. McBride, Trillick £380 Belgian Blue bull, L. Mathers, Bready £360 and £345 Belgian Blue heifers, A. Vance, Trillick £355 Simmental bull; £350 Simmental heifer, G. O’Kane, Omagh £355 Hereford bull; £320 Blonde heifer, D. McConnell,. Knockmoyle £330 Simmental heifer, A. McFarland, Omagh £355 Aberdeen Angus bull, J. Henderson, Trillick £345 Aberdeen Angus bull, T. Corrigan, Fintona £300 Aberdeen Angus heifer.

Weanlings

Kesh Farmer, £870 Blonde d’Aquitaine bull; £670 Charolais heifer, I. McCutcheon, Dunbreen £830 Charolais bull; £710 Charolais heifer, T. Martin, Urney £700 Charolais bull, W. Freeborn, Lack £6870 Limousin bull, J. J. Muldoon, Cookstown £670 Charolais heifer, P. McCullagh, Mountfield £640 Belgian Blue bull, T. Johnston, Killadeas, £630 Hereford heifer, J and T Meenagh, Carrickmore £625 Charolais heifer.

Sale of wintered suckled calves

440 calves on offer met keen competition with quality continental sorts averaging 245 pence per kilo.

Bull/bullock calves

C. T. McNabb, Drumquin 310k £870; 330k £845, K. O’Neill, Dromore 335k £900; 360k £920, M. McGlinchey, Drumlea 310k £840; 370k £920, P. McCullagh, Mountfield 320k £865; 380k £955, Jas. McGrath, Botera 350k £930; 280k £800, J. Monaghan, Ederney 350k £915, S. Hawkes, Omagh 310k £815, J. Nugent, Leglands 340k £880, P. Moss, Scraghey 310k £800; 430k £970, C. Devine, Strabane 330k £850, Patk. Morris, Ederney 335k £865, L. Hamilton, Drumlea 335k £865; 265k £715, G. Lennox, Cookstown 335k £855, S. Allen, Castlederg 380k £965; 405k £990; 410k £955, R. Farrell, Drumquin 355k £900, Jas. Maguire, Ederney 325k £820, G. McDonagh, Ederney 390k £980 and £970; 415k £925, J. Smyth, Killen 420k £985, J. McFarlane, Broughderg 420k £980, M. Gormley, Sixmilecross 410k £965, N. McIlwaine, Plumbridge 435k £1015; 440k £995, J. Donnelly, Drumquin 400k £930, B. Deery, Irvinestown 440k £1020, Rory Donnelly, Trillick 415k £955; 435k £960, John Allen, Fyfin, 440k £1010, B. Moss, Scraghey 500k £1090; 435k £950; 480k £990, R. J. Mowbray, Newtownstewart 595k £1260, Jas. McBride, Strabane 425k £960, M. McGoldrick, Ederney 220k £655; 240k £655; 230k £600, M. McNamee, Gortin, 220k £630, G. McCarron, Irvinestown 300k £755.

Heifer calves

R. J. Mowbray, Newtownstewart 460k £1040; 410k £895, N. McIlwaine, Plumbridge 435k £980; 410k £875, G. McDonagh, Ederney 420k £925; 335k £8285; 340k £835; 390k £880, G. Devine, Newtownstewart 455k £985; 440k £935, R. Gormley, Drumquin 435k £930; 370k £840, S. Hawkes, Omagh 305k £820; 290k £800, G. McCullagh, Greencastle 305k £765, Gary O’Kane, Drumquin 320k £795; 340k £820, L. Hamilton, Drumlea 310k £770; 265k £715, G. Lennox, Cookstown 310k £770, B. Jones, Ederney 310k £770; 355k £785, K. Quinn, Strabane 325k £795; 370k £835, R. Law, Kesh, 325k £790; 275k £670; 300k £715; 370k £865, B. Moss, Scraghey 500k £1090; 530k £1095, M. McGoldrick, Ederney 245k £685, D and F. Monaghan, Ederney 340k £805, P. J. Eves, Kesh 355k £835, K. O’Neill, Dromore 370k £865; 380k £880, P. Morris, Ederney 385k £870; 320k £745.