Limousin steer sells for £1,560 at Dungannon Mart

Quality stock continue to sell sharply to peak at £1,560, 755kg Limousin steer (207.00).

Heifers selling to £1,150, 545kg Charolais (211.00), dropped calves topped at £380 Charolais bull and heifer calves to £375 Limousin.

Weanlings topped at £1,020, 495kg Limousin steer (205.00) and weanling heifers to £905, 340kg Limousin (265.00).

Steers (80)

Steer prices remain steady to peak at £1,560, 755kg Limousin (207.00) presented by L Beattie, £1,500, 745kg Simmental (201.00), £1,360, 610kg Limousin (223.00), £1,280, 590kg Limousin (217.00); J Stewart £1,310, 650kg Belgian Blue (202.00); T Brown £1,300, 590kg Limousin (220.00), £1,250, 565kg Limousin (221.00); A and P O’Neill £1,300, 605kg Limousin (215.00), £1,120, 530kg Limousin (211.00); B O’Neill £1,295, 610kg Limousin (212.00); B Meneely £1,270, 595kg Charolais (214.00); L Kerr £1,160, 500kg Limousin (232.00), £1,080, 490kg Limousin (220.00); S McCrory £1,135, 475kg Charolais (239.00); R Elliott £1,110, 500kg Charolais (222.00); Riverview Farms £1,030, 370kg Limousin (278.00), £1,000, 370kg Charolais (270.00), £980, 410kg Blonde d’Aquitaine (239.00), £965, 340kg Charolais (284.00), £965, 370kg Charolais (261.00), £940, 355kg Limousin (265.00); S Quinn £1,020, 465kg Limousin (219.00), £885, 380kg Limousin (233.00); J Quinn £900, 350kg Limousin (257.00); R Burns £895, 395kg Charolais (227.00); S Hessin £835, 335kg Limousin (249.00), £810, 355kg Aberdeen Angus (228.00), £765, 345kg Simmental (222.00), £750, 335kg Charolais (224.00) and J Ferry £770, 340kg Belgian Blue (226.00).

Heifers (75): A similar entry of heifers topped at £1,150, 545kg Charolais (211.00) presented by R Mann, £1,125, 560kg Belgian Blue (201.00); P Curran £1,120, 510kg Charolais (220.00), £980, 475kg Limousin (206.00), £960, 455kg Limousin (211.00); S Kerr £1,090, 515kg Limousin (212.00), £1,055, 500kg Charolais (211.00); P McNally £1,080, 480kg Limousin (225.00), £995, 465kg Limousin (214.00), £860, 395kg Limousin (218.00); B McMahon £1,080, 515kg Limousin (210.00), £870, 415kg Limousin (210.00), £855, 415kg Limousin (206.00); M Kyle £1,060, 515kg Limousin (206.00); S Hopper £1,060, 520kg Belgian Blue (204.00); J Hamill £1,050, 490kg Limousin (214.00), £1,010, 460kg Charolais (220.00); W Nicholson £1,045, 490kg Charolais (213.00); M Sheridan £970, 455kg Charolais (213.00), £910, 435kg Charolais (209.00), £905, 430kg Charolais (211.00), £800, 395kg Charolais (203.00), £785, 370kg Charolais (212.00); S McCrory £800, 365kg Charolais (219.00), £720, 325kg Charolais (222.00), £690, 340kg Charolais (203.00), £640, 320kg Charolais (200.00).

Dropped calves (90): Dropped calves continue to sell sharply to peak at £380 Charolais bull presented by D Abraham, £350 Charolais bull, £320 Charolais bull, £305 Charolais bull, £270 Charolais bull; B Hughes £335 Aberdeen Angus bull; T Sterling £335 Fleckvieh bull, £300 Fleckvieh bull, £260 Fleckvieh bull, £205 Fleckvieh bull; J Watson £315 Hereford bull, £230 Hereford bull; J McCann £290 Aberdeen Angus bull; G Hill £275 Limousin bull; H Irwin £270 Aberdeen Angus bull, £200 Aberdeen Angus bull; J Parks £250 Aberdeen Angus bull, £205 Aberdeen Angus bull; R Cuddy £210 Aberdeen Angus bull; reared Friesian bulls sold from £105 to £320. Meanwhile heifer calves peaked at £375 Limousin presented by D McGahan; T Watson £345 Hereford heifer, £340 Hereford heifer, £295 Hereford heifer; P Hamill £300 Charolais heifer; H Irwin £295 Aberdeen Angus heifer, £255 Aberdeen ANgus heifer; J McCann £255 x 3 Aberdeen Angus heifers; D Abraham £250 Charolais heifer and P Hamill £230 Limousin heifer.

WEANLINGS (80): Weanling prices remain brisk with male calves selling to £1,020, 495kg Limousin (205.00) presented by J Lennox; P Doyle £1,005, 415kg Limousin (243.00), £940, 365kg Limousin (257.00), £925, 375kg Limousin (245.00); T Harrison £990, 370kg Limousin (266.00), £860, 350kg Limousin (244.00); S Devine £900, 365kg Charolais (247.00); E Scully £870, 375kg Limousin (233.00), £845, 350kg Charolais (242.00), £800, 330kg Limousin (242.00), £735, 300kg Charolais (246.00); J McMullan £870, 360kg Charolais (241.00); I Duff £840, 365kg Blonde d’Aquitaine (230.00), £775, 335kg Blonde d’Aquitaine (232.00); M McGlinchey £790, 290kg Charolais (270.00), £730, 265kg Limousin (275.00), £720, 310kg Limousin (231.00); D Moore £760, 315kg Charolais (241.00).

Weanling heifers topped at £905, 340kg Limousin (264.00) presented by T Harrison, £810, 345kg Limousin (236.00), £785, 360kg Limousin (218.00), £775, 310kg Limousin (250.00), £755, 315kg Limousin (239.00), £750, 320kg Limousin (235.00); S Carberry £805, 340kg Limousin (237.00), £790, 360kg Charolais (221.00), £770, 290kg Limousin (263.00), £760, 305kg Limousin (248.00), £760, 340kg Limousin (222.00), £740, 320kg Limousin (225.00), £730, 330kg Limousin (221.00), £730, 280kg Limousin (261.00), £710, 315kg Limousin (226.00); S Devine £710, 305kg Limousin (233.00) and M McGlinchey £645, 260kg Charolais (246.00).