Mature Limousin breeding bull sells for £3,900 at Ballymena Mart

An entry of 270 beef cattle resulted in a steady trade.

Cows sold to 168p for a Belgian Blue 670kg at £1,125 and a Limousin 680kg at £1,142, Friesian cows to 122p for 660kg at £805, beef heifers to 216p for 560kg at £1,209.

Beef bullocks to 208p for 530kg at £1,102 and Friesian bullocks to 161p for 520kg at £837.

Beef cows sold to: Stephen Hall, Monkstown Belgian Blue 670kg, £1,125 (168), Limousin 680kg, £1,142 (168), H McAlister, Aghadowey Limousin 650kg, £1,085 (167), R Shaw, Rasharkin Limousin 580kg, £957 (165), J McKeever, Ahoghill Parthenais 670kg, £1,105 (165), Parthenais 540kg, £858 (159), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 560kg, £890 (159), Charles McDonnell, Armoy Simmental 740kg, £1,169 (158), F McAuley, Toomebridge Limousin 690kg, £1,083 (157), D and W Hume, Randalstown Limousin 780kg, £1,209 (155), Charles McDonnell, Simmental 720kg, £1,094 (152), H McAlister, Aghadowey Limousin 610kg, £927 (152), A l Gault, Newtownabbey Limousin 770kg, £1,170 (152), J McCracken, Limavady Aberdeen Angus 790kg, £1,200 (152), Charles McDonnell, Armoy Limousin 780kg, £1,177 (151), Simmental 750kg, £1,132 (151), Simmental 740kg, £1,110 (150), J Heffron and K Lavery, Randalstown Limousin 640kg, £953 (149), M Doherty, Glarryford Belgian Blue 860kg, £1,272 (148), Charles McDonnell Simi 820kg, £1,189 (145), H McAlister, Limousin 530kg, £763 (144), Stephen Hall, Limousin 620kg, £892 (144), Raymond Jordan Limousin 610kg, £878 (144), W Dodds, Glenwherry Limousin 660kg, £943 (143).

Friesian cows sold to: Joe Maybin, Kells 660kg, £805 (122), William Hoey, Ballymena 740kg, £865 (117), R J Beattie, Dunloy 600kg, £660 (110), S and T Clyde, Straid 780kg, £826 (106), Brian Lyttle, Moorfields 700kg, £735 (105), T R Lilburn, Dromore 780kg, £819 (105), 870kg, £904 (104), Ian Henry, Cookstown 690kg, £717 (104), James Nelson, Kilwaughter 770kg, £800 (104), T R Lilburn 810kg, £834 (103), S and T Clyde, Straid 690kg, £710 (103), D Maybin, Broughshane 830kg, £838 (101), Joe Adams, Ballymena 500kg, £500 (100), R J Gage, Clough 770kg, £770 (100), James Nelson, Kilwaughter 760kg, £752 (99), Brian McConnell, Doagh 690kg, £669 (97), J Stewart, Templepatrick 820kg, £787 (96), J and G Hamilton, Broughshane 680kg, £646 (95), Brian McConnell 640kg, £608 (95).

Beef heifers sold to: J A Campbell, Randalstown Blonde d’Aquitaine 560kg, £1,209 (216), Linton Brothers, Cloughmills Charolais 650kg, £1,365 (210), Derek Gilliland, Limousin 580kg, £1,218 (210), Limousin 630kg, £1,323 (210), John Henry, Ballymoney Aubrac 680kg, £1,421 (209), V Cousley, Moneymore Limousin 650kg, £1,345 (207), Limousin 710kg, £1,455 (205), Philip Patterson, Crumlin Limousin 560kg, £1,131 (202), J M Morrison, Armoy Belgian Blue 540kg, £1,080 (200), J A Campbell, Randalstown Limousin 610kg, £1,183 (194), Philip Patterson Simmental 490kg, £935 (191), Limousin 520kg, £993 (191), J McCracken, Limavady Charolais 580kg, £1,102 (190), Limousin 550kg, £1,034 (188), G McLernon, Toomebridge Simmental 560kg, £1,041 (186), John Wilson, Larne Blonde d’Aquitaine 590kg, £1,097 (186), Linton Brothers, Cloughmills Charolais 680kg, £1,264 (186), Philip Patterson Limousin 540kg, £1,004 (186), Sam McNabney, Clough Belgian Blue 560kg, £1,036 (185), J McCracken, Limavady Charolais 620kg, £1,147 (185), D Winter, Randalstown Aberdeen Angus 630kg, £1,165 (185), A McDonald, Portglenone Charolais 580kg, £1,067 (184), Derek Gilliland, Limousin 640kg, £1,177 (184), D Winter Belgian Blue 640kg, £1,171 (183).

Beef bullocks sold to: J M Morrison, Armoy Limousin 530kg, £1,102 (208), Thornton Farm, Lisburn Limousin 680kg, £1,360 (200), Thomas McErlean, Bellaghy Parthenais 790kg, £1,580 (200), Linton Brothers, Cloughmills Limousin 710kg, £1,420 (200), A McDonald, Portglenone Charolais 560kg, £1,120 (200), J M Morrison Limousin 550kg, £1,067 (194), Sam McNabney, Clough Limousin 540kg, £1,026 (190), Linton Brothers, Cloughmills Charolais 620kg, £1,178 (190), David McClintock, Moorfields Limousin 630kg, £1,184 (188), Thornton Farm, Lisburn Limousin 620kg, £1,165 (188), James McFadden, Kells Limousin 670kg, £1,259 (188), H Simmentals, Carrickfergus Limousin 640kg, £1,196 (187), Thornton Farm Hereford 670kg, £1,246 (186), James McFadden, Kells Limousin 710kg, £1,306 (184), Limousin 690kg, £1,269 (184), Thomas McErlean, Bellaghy Simmental 740kg, £1,354 (183), James McFadden Limousin 620kg, £1,128 (182), Thornton Farm, Limousin 670kg, £1,212 (181), David McClintock, Broughshane Limousin 500kg, £900 (180), Limousin 550kg, £990 (180), James McFadden, Kells Limousin 690kg, £1,242 (180), Limousin 680kg, £1,224 (180).

Friesian bullocks sold to: R Waide, Cloughmills 520kg, £837 (161), 550kg, £880 (160), 550kg, £863 (157), James Nelson, Kilwaughter 600kg, £930 (155), R J Gage, Clough 560kg, £868 (155), Edward Little, Ballymena 590kg, £885 (150), H Simms, Carrickfergus 590kg, £861 (146), 510kg, £734 (144), James Nelson, Kilwaughter 560kg, £800 (143), 510kg, £724 (142), H Simms 510kg, £714 (140).

Strong demand continued for dairy cows and heifers to £1,960 for a calved heifer from Bolton Brothers, Maghera.

Ruling prices: Bolton Brothers, Maghera £1,960, £1,910, £1,880, Thomas Carlisle, Dundrod £1,860, A T McAuley, Bushmills £1,800, Bolton Brothers £1,760, Raymond Stewart, Ballyclare £1,750, J Surgenor, Dervock £1,720, McCloskey Farms, Ballymoney £1,660, D Maybin, Broughshane £1,600, McCloskey Farms £1,590, D Maybin, Broughshane £1,590, J Surgenor £1,420, N G Chambers, Moneyrea £1,420, £1,400, D Maybin £1,300.

78 lots in the suckler ring sold to £3,900 for a mature Limousin breeding bull from Mary Clarke, Comber who sold a Limousin cow in calf for £2,320.

Ruling prices: M E Clarke Limousin £2,320, Aubrac £1,850, Limousin £1,820, (2) Belgian Blue £1,600, (3) Limousin £1,550, D D McDowell, Newtownards Shorthorn beef £1,520, J G W Carson, Downpatrick Limousin £1,520, (2) Limousin £1,500, Hereford £1,480, D Allen, Moneymore Limousin £1,420, J G W Carson Hereford £1,420, (2) Limousin £1,420, D Allen, Moneymore Limousin £1,400, J G W Carson, Limousin £1,400, M E Clarke, Comber Limousin £1,400, J G W Carson (5) Limousin £1,380, M E Clarke Limousin £1,380, J G W Carson (5) Limousin £1,350, M E Clarke Limousin £1,350.

235 lots in the calf ring sold well to £405 for a three month old Simmental bull, while a Limousin heifer calf of similar age realised £390.

Beef bred bull calves sold to: D S Wharry, Glenarm Simmental £405, Dean McAllister, Armoy Aberdeen Angus £405, McGookin Farming, Ballyclare Belgian Blue £400, Robin Bingham, Nutts Corner Charolais £400, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £385, Robin Bingham Charolais £380, Ivan Cruickshanks, Newtownards Aberdeen Angus £380, Aberdeen Angus £375, McGookin Farming Fleckvieh £370, P Connolly, Armoy Belgian Blue £370, Ivan Cruickshanks, Newtownards Aberdeen Angus £370, Aberdeen Angus £365, DS Wharry, Glenarm Simmental £360, D Montgomery, Glenwherry BB £355, Robin Bingham, Nutts Corner Charolais £355, Ganaway Farms, Millisle Fleckvieh £355, P Connolly, Armoy Friesian £345, McGookin Farming Aberdeen Angus £340, R R Cupples, Broughshane Aberdeen Angus £340, W J Thompson, Glenwherry Belgian Blue £340.

Heifer calves sold to: J S P and Mrs M Gibson, Aughafatten Limousin £390, D S Wharry, Glenarm Simmental £360, J Stewart, Templepatrick Charolais £340, D Montgomery, Glenwherry Belgian Blue £335, A Scullin, Toomebridge Simmental £325, Hamilton Alexander, Glenarm Limousin £315, D S Wharry Simmental £310, T Herbinson, Randalstown Aberdeen Angus £300, Ivan Cruickshanks, Newtownards Aberdeen Angus £300, (2) Aberdeen Angus £290, H Alcorn, Limavady Charolais £285, Ivan Cruickshanks (2) Aberdeen Angus £285, D Logan, Randalstown Simmental £280, H Alcorn, Limavady Charolais £275.

Friesian bull calves sold to: P Connolly, Armoy £345, A Scullion, Toomebridge £240, local farmer £220, G Smyth, Ballycastle £220, £210, N Hanna, Ballymoney £190, G N McMullan, Carnlough (2) £180, Ian Henry, Cookstown £170, G N McMullan £170, Frank McAuley, Toomebridge £150, P Connolly (2) £150, D Logan, Randalstown £150, William Hoey, Ballymena £140, Ian Henry, Cookstown £135, A Bell, Nutts Corner £130, Ian Henry £120, William Hoey (2) £115.

An entry of 280 weanlings in Ballymena resulted in a tremendous trade.

Bullocks sold to £565 over for a Limousin 330kg at £895 offered by Andrew Hanna, Saintfield. Heifers sold to £590 over for a Charolais 310kg at £900 presented by James O’Kane, Glenarm.

Bulls/bullocks 0-300kgs

A McCartney, Co Londonderry Charolais 140kg, £430 (307), A Hanna, Saintfield Limousin 300kg, £865 (288), James O’Kane, Glenarm Charolais 230kg, £660 (287), B Devlin, Randalstown (2) Limousin 230kg, £645 (280), A Hanna, Saintfield Limousin 250kg, £700 (280), Ryan McKay, Ballymoney Limousin 280kg, £780 (278), A Hanna Limousin 280kg, £780 (278), Limousin 300kg, £800 (266), S H Bellingham, Ballymoney Limousin 290kg, £770 (265), J S Coleman, Glarryford (3) Simmental 260kg, £690 (265), G Wilson, Glenarm (2) Charolais 260kg, £690 (265), Sean Graham, Portglenone Limousin 260kg, £680 (261).

301-350kgs

A Hanna, Saintfield Simmental 310kg, £895 (271), Limousin 310kg, £840 (271), C Kennedy, Ballyclare Charolais 330kg, £885 (268), B McAllister, Glenarm Limousin 340kg, £885 (260), Charolais 330kg, £855 (259), D Gaston, Carnlough (2) Limousin 310kg, £800 (258), J McMordie, Moorfields Charolais 310kg, £800 (258), John O’Kane, Cushendall Charolais 350kg, £900 (257), Eamon McNeill, Glenarm Charolais 330kg, £840 (254), Mrs J Hoey, Glenarm Charolais 350kg, £890 (254), B Devlin, Randalstown Limousin 310kg, £785 (253), T Millar, Broughshane Limousin 320kg, £810 (253), Daniel O’Hare, Dundrod Blonde d’Aquitaine 340kg, £860 (252), Eamon McNeill, Glenarm Charolais 340kg, £860 (252), A Hanna, Saintfield Limousin 310kg, £780 (251).

351kg and over

A Hanna, Saintfield Limousin 360kg, £915 (254), C Kennedy, Ballyclare Charolais 360kg, £905 (251), Patrick Delargy, Glenariffe Blonde d’Aquitaine 380kg, £935 (246), John E O’Kane, Cushendall Charolais 370kg, £875 (236), Patrick Delargy Blonde d’Aquitaine 380kg, £890 (234), John E O’Kane Charolais 400kg, £935 (233), Samuel Dobbin, Ballycastle Charolais 400kg, £930 (232), P McConnell, Ligoniel Charolais 380kg, £880 (231), A Hanna, Saintfield Limousin 380kg, 3870 (229), John E O’Kane (2) Charolais 380kg, £870 (229), A Hanna, Saintfield Limousin 380kg, £860 (226), P McConnell, Ligoniel (3) Charolais 370kg, £830 (224), K McIlwaine, Glenwherry Limousin 360kg, £800 (222).

Heifers up to 300kgs

James O’Kane, Glenarm Charolais 240kg, £660 (275), Charolais 230kg, £620 (269), B McAllister, Glenarm Charolais 300kg, £800 (266), Mrs Jean Hoey, Glenarm Charolais 300kg, £760 (253), Ryan McKay, Ballymoney Limousin 250kg, £630 (252), Limousin 250kg, £620 (248), Sean Graham, Portglenone Limousin 250kg, £620 (248), Ryan McKay, Limousin 270kg, £650 (240), A Hanna, Saintfield Limousin 300kg, £720 (240), Ryan McKay Limousin 270kg, £645 (238), T Millar, Broughshane Charolais 240kg, £570 (237), A Hanna, Saintfield Limousin 270kg, £640 (237), D Gaston, Carnlough Limousin 250kg, £590 (236), A Hanna, Limousin 250kg, £590 (236), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 280kg, £660 (235), James O’Kane, Glenarm Charolais 240kg, £565 (235).

301-350kgs

James O’Kane, Glenarm Charolais 310kg, £900 (290), B McAllister, Glenarm Charolais 320kg, £880 (275), Limousin 330kg, £900 (272), Charolais 310kg, £845 (272), James O’Kane, Charolais 340kg, £910 (267), B McAllister Limousin 340kg, £895 (263), Tim Montgomery, Kells Stabiliser 330kg, £850 (257), B McAllister Limousin 350kg, £895 (255), Tim Montgomery, Stabiliser 330kg, £830 (251), Raymond Jordan, Glenavy Limousin 330kg, £800 (242), Daniel O’Hare, Dundrod Limousin 350kg, £840 (240), Mrs J Hoey, Glenarm Charolais 330kg, £790 (239), Eamon McNeill, Glenarm Charolais 320kg, £760 (237), A Hanna, Saintfield Limousin 310kg, £730 (235), P McConnell, Ligoniel Charolais 330kg, £770 (233), John E O’Kane, Cushendall Charolais 330kg, £730 (221).

351kg and over

B McAllister, Glenarm Limousin 370kg, £910 (246), C Kennedy, Ballyclare Charolais 360kg, £880 (244), A Hanna, Saintfield Limousin 360kg, £855 (237), B McAllister Charolais 370kg, £850 (229), DD McDowell, Newtownards Shorthorn beef 420kg, £955 (227), C Kennedy, Charolais 360kg, £810 (225), John E O’Kane, Cushendall Charolais 380kg, £855 (225), P McConnell, Ligoniel Limousin 380kg, £800 (210), David Boyd, Knockagh Simmental 400kg, £840 (210), K McIlwaine, Glenwherry Limousin 400kg, £840 (210), John E O’Kane, Cushendall Charolais 410kg, £845 (206), J Strange, Ballyclare Blonde d’Aquitaine 430kg £885 (205), David Boyd, Newtownabbey (2) Simmental 390kg, £800 (205), A Hanna, Saintfield Limousin 370kg, £750 (202), P McConnell, Ligoniel Limousin 360kg, £720 (200).

A smaller entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a steady trade.

Ewes and lambs sold to £228, springing ewes to £142, ewe lambs to £94 and store lambs to £75.

Ewes and lambs at foot.

S Caldwell, Portglenone Texel and 2 lambs £228, A McConville, Newry 2 Suffolk and 3 lambs £182, S Caldwell, Portglenone 6 Texel and 10 lambs £178, A McConville, Newry 2 Suffolk and 3 lambs £165, J Hamilton, Broughshane Suffolk and 2 lambs £160, Suffolk and 1 lamb £160.

Lambs

B Gingles, Larne 4 Suffolk e/l £94, B Gingles, Larne, 12 Mule e/l £88, P McAteer, Dungiven 14 Suffolk e/l £84.50, P McAteer, Dungiven 6 Texel e/l £82, Mrs C Hall, Larne Charollais s/l £75, The Cleggan Estate Co Ltd, Ballymena 2 Texel e/l £75, B Taylor, Ligoniel 8 Blackface s/l £75, W Millar, Antrim 12 Texel s/l £74, Shaws Hill Farm, Kells 7 Texel s/l £73, Mrs C Hall, Larne 5 Dorset s/l £71, D Woodburn, Broughshane Cheviot s/l £68, Mrs C Hall, Larne 2 Charollais s/l £60, R P Campbell, Carnlough 1 Suffolk s/l £43.

Just under 200 store cattle in Ballymena resulted in a super trade.

Bullocks sold to £645 over for a Charolais 610kg at £1,255 presented by J Arthurs, Broughshane.

Heifers sold to £610 over for a Charolais 570kg at £1,180 offered by A and S Millar, Antrim.

Bulls/bullocks 0-500kgs

James O’Rawe, Gracehill Charolais 430kg, £995 (231), J S Hamilton, Ballymena Limousin 440kg, £985 (223), Limousin 420kg, £925 (220), T and S Butler, Aughafatten Charolais 470kg, £1,030 (219), J S Hamilton, Simmental 450kg, £965 (214), J S Hamilton, Charolais 470kg, £1,005 (213), T and S Butler, Charolais 450kg, £960 (213), WJ and Ian Brown, Magherafelt Belgian Blue 460kg, £975 (212), James O’Rawe, Gracehill Charolais 440kg, £930 (211), J S Hamilton Limousin 470kg, £970 (206), Limousin 490kg, £1,010 (206), Limousin 450kg, £925 (205), H M Dobbin, Aughafatten Simmental 390kg, £800 (205), W J and Ian Brown, Magherafelt Limousin 490kg, £1,000 (204), T McMaster, Ballycarry Belgian Blue 490kg, £1,000 (204), J S Hamilton Limousin 500kg, £1,020 (204).

501kg and over

J Arthurs, Broughshane Charolais 510kg, £1,080 (211), R J Anderson, Cullybackey Aberdeen Angus 530kg, £1,120 (211), Aberdeen Angus 560kg, £1,175 (209), Aberdeen Angus 570kg, £1,190 (208), James O’Rawe, Gracehill Simmental 530kg, £1,100 (207), Matthew Magill, Glenarm Limousin 580kg, £1,200 (206), J Arthurs, Charolais 610kg, £1,255 (205), T McMaster, Ballycarry Limousin 530kg, £1,090 (205), Campbell Tinsdale, Carnlough Charolais 550kg, £1,130 (205), J Arthurs, Charolais 530kg, £1,085 (204), Charolais 560kg, £1,145 (204), R J Anderson, Cullybackey Blonde d’Aquitaine 530kg, £1,080 (203), Charolais 550kg, £1,120 (203), Charolais 580kg, £1,180 (203), Campbell Tinsdale Charolais 590kg, £1,200 (203), J S Hamilton, Ballymena Limousin 510kg, £1,035 (202).

Heifers 0-500kgs

James O’Rawe, Gracehill Charolais 430kg, £890 (207), James McLoughlin, Unshinagh Charolais 500kg, £1,025 (205), A S Millar, Antrim Limousin 490kg, £1,000 (204), Charolais 490kg, £980 (200), T and S Butler, Aughafatten Charolais 450kg, £900 (200), James O’Rawe, Gracehill Charolais 440kg, £875 (198), B Smyth, Randalstown Charolais 490kg, £965 (196), A S Millar, Antrim Charolais 420kg, £820 (195), B Smyth Charolais 490kg, £930 (189), T and S Butler, Charolais 500kg, £935 (187), James McLoughlin Charolais 500kg, £930 (186), B Smyth Charolais 490kg, £900 (183), James McLoughlin Charolais 490kg, £900 (183), David McCabe, Muckamore Hereford 490kg, £900 (183).

501kg and over

A S Millar, Antrim Charolais 570kg, £1,180 (207), D and W Hume, Randalstown Limousin 590kg, £1,200 (203), B Smyth, Randalstown Charolais 530kg, £1,070 (201), J and G Hamilton, Broughshane Aberdeen Angus 560kg, £1,060 (189), James McLoughlin, Carnlough Charolais 520kg, £980 (188), Noel Henry, Larne Charolais 510kg, £935 (183), David McCabe, Muckamore Hereford 560kg, £1,025 (183), D and W Hume, Randalstown Limousin 530kg, £960 (181).

An entry of 2,114 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in another sharp trade.

Fat hoggets sold to 435p for a pen of Texels 20kg at £87 and to a top per head of £107 for a pen of 9 Texels 31kg from D S and D McKay, Rathkenny.

Fat ewes sold to £103.

Fat hoggets (1,966)

Top prices per kg: J McBride, Martinstown 3 Texel 17.5kg, £78 (445), Simon Loughery, Limavady 13 Texel 20kg, £87 (435), Shaws Hill Farm, Kells 32 Texel 20.5kg, £88 (429), J Mills, Kilwaughter 6 Suffolk 22.5kg, £96 (426), John Reid, Carnlough 6 crossbred 23kg, £97 (421), Seamus Mullan, Armoy 6 crossbred 19.5kg, £82 (420), R Simpson, Broughshane 12 Texel 23kg, £96.50 (419), James Houston, Randalstown 11 Charollais 21kg, £88 (419), John McIlrath, Ballymena 20 Texel 23kg, £96 (417), local farmer 13 Texel 23.5kg, £98 (417), D A McWilliam, Ballyclare 14 Texel 23.5kg, £97.50 (414), E McKendry, Ballymena 4 Texel 21kg, £87 (414), H McCloy, Cullybackey 17 Texel 21kg, £87 (414), T Bamford, Rasharkin 3 Texel 23kg, £95 (413), T O’Kane, Newtowncrommelin 12 Suffolk 23kg, £94.50 (410), John O’Kane, Cushendall 14 Texel 23.5kg, £96.50 (410), D Hamilton, Carnalbana 61 Texel 22.5kg, £92.20 (409), R McSorley, Islandmagee 15 Texel 21kg, £86 (409), Ian Hunter, Straid 15 Texel 22kg, £90 (409), L Weatherup, Ballyclare 13 crossbred 22.5kg, £92 (408), John Reid, Carnlough 22 Blackface 23kg, £94 (408), S Craig, Ballycastle 9 crossbred 23kg, £94 (408), M Moffett, Broughshane 6 Texel 23.5kg, £96 (408), Dundarave Properties, Bushmills 31 Texel 23.5kg, £96 (408).

Top prices per head: D S and Darren McKay, Rathkenny 9 Texel 31.5kg, £107, T Bamford, Rasharkin 3 Texel 29kg, £106, S McCracken, Randalstown 21 Texel 32.5kg, £105, Louise Hamilton, Broughshane 34 Texel 32.5kg, £104, J G Linton, Garvagh 10 Texel 30kg, £104, Simon Loughery, Limavady 3 Suffolk 28kg, £103, PJ Kane, Ballycastle 17 Texel 28.5kg, £102, J Thompson, Kells 9 Texel 26kg, £101, E and SJ Hill, Randalstown 8 Texel 25.5kg, £100, Roger Bell, Kells 6 Texel 26.5kg, £100, William Hamilton and Son 3 Lleyn 29kg, £100, S Jamieson, Broughshane 34 Texel 28.5kg, £100, Joel Lamont, Kells 15 Texel 25.5kg, £100, A McIlveen, Kells 4 Texel 28.5kg, £100, Ballymena Meats 65 Texel 26kg, £99, I McNeice, Toomebridge 12 Texel 26.5kg, £99, P Martin, Dunloy 17 Texel 28.5kg, £98.50, C White, Larne 17 Texel 26kg, £98, local farmer 13 Texel 23.5kg, £98, R McConaghy, Bushmills 51 Suffolk 26kg, £98, Patrick McNeill, Ballycastle 1 Suffolk 28kg, £98, D A McWilliam, Ballyclare 14 Texel 23.5kg, £97.50, local farmer 12 Texel 28kg, £97.50.

Fat ewes (148)

(First quality)

Suffolk - £70-£90

Texel - £80-£103

Crossbred - £70-80

Blackface - £40-£60