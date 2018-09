Outstanding prices for suckled calves at Downpatrick Mart

The first seasonal sale of suckled calves was held on the night of Friday, September 21st with a fantastic entry of quality stock resulting in some outstanding prices.

On the night calves sold to a top of £2.99p per kg for a Belgium Blue bullock at 234kg with other calves to a top price per head of £915.00 for Charolais bullock at 392kg.

Leading prices as follows.

BULLOCKS

Ballykinlar farmer 234kg Belgian Blue £700 (2.99ppk), Ballyward farmer 290kg Limousin £810 (2.79ppk), Seaforde farmer 300kg Charolais £810 (2.70ppk), Ballydonnell farmer 260kg Charolais £660 (2.65ppk) and 298kg Charolais £790 (2.65ppk), Loughinsland farmer 298kg Limousin £790 (2.65ppk), Ballylucas farmer 260kg Charolais £680 (2.62ppk) and 242kg Limousin £615 (2.54ppk), Ballykinlar farmer 268kg Charolais £670 (2.52ppk), Ballynahinch farmer 272kg Charolais £680 (2.50ppk), Ballykinlar farmer 310kg Charolais £765 (2.48ppk) and 278kg Charolais £690 (2.48ppk), and 296kg Charolais £725 (2.45ppk), Ballynahinch farmer 268kg Charolais £655 (2.45ppk), Ballynahinch farmer 284kg Charolais £690 (2.43ppk), Ballydonnell farmer 324kg Charolais £770 (2.38ppk), Ballykinlar farmer 346kg Limousin £820 (2.37ppk), Ballynahinch farmer 280kg Charolais £900 (2.37ppk), Ballyward farmer 354kg Charolais £830 (2.35ppk), Strangford farmer 286kg SHB £830 (2.35ppk), Saintfield farmer 392kg Charolais £910 (2.33ppk), loughinisland farmer 262kg Aberdeen Angus £610 (2.33ppk) and 310kg Aberdeen Angus £720 (2.32ppk), Ballyward farmer 354kg Limousin £820 (2.32ppk) and Drumgooland farmer 392kg Charolais £900 (2.30ppk), Ballyward farmer 310kg Limousin £700 (2.29ppk), Ballylucas farmer 300kg Limousin £680 (2.27ppk) and 272kg Limousin £610 (2.26ppk), loughinisland farmer 288kg Aberdeen Angus £650 (2.26ppk), Ballylucas farmer 244kg Limousin £550 (2.25ppk), Ballydonnell farmer 278kg £625 (2.25ppk), Loughinisland farmer 290kg £650 (2.24ppk), Crossgar farmer 268kg Aberdeen Angus £600 (2.24ppk), Ballylucas farmer 276kg Limousin £610 (2.20ppk), Loughinisland farmer 256kg £580 (2.20ppk), Crossgar farmer 282kg Aberdeen Angus £610 (2.18ppk), Islandmoyle farmer 264kg Hereford £570 (2.16ppk) and 330kg Hereford £710 (2.15ppk), Crossgar farmer 258kg Aberdeen Angus £555 (2.15ppk), Loughinisland farmer 312kg Charolais £660 (2.13ppk) and Ballylucas farmer 364kg Limousin £760 (2.09ppk).

HEIFERS

Ballyward farmer 232kg Limousin £600 (2.59ppk), Ballynahinch farmer 276kg Limousin £660 (2.41ppk), Portaferry farmer 344kg Limousin £740 (2.36ppk), Strangford farmer 316kg Limousin £720 (2.28ppk), Ballynahinch farmer 286kg Limousin £645 (2.27ppk), Portaferry farmer 276kg Limousin £620 (2.26ppk), Saintfield farmer 274kg Charolais £620 (2.26ppk), Portaferry farmer 328kg Charolais £730 (2.24ppk), Raholp farmer 240kg £530 (2.21ppk), and Clough farmer 290kg Limousin £635 (2.19ppk) and 270kg Limousin £590 (2.19ppk) and 264kg Limousin £570 (2.16ppk) and 278kg Limousin £580 (2.10ppk) and 316kg £660 (2.09ppk) and 254kg Limousin £530 (2.09ppk) and 280kg Limousin £565 (2.02ppk) and 278kg Limousin £560 (2.01ppk) and 298kg Limousin £600 (2.01ppk), Downpatrick farmer 322kg Charolais £640 (2.00ppk), Ballyward farmer 318kg Limousin £635 (2.00ppk), Downpatrick farmer 282kg £560 (1.99ppk), Ballylucas farmer 314kg Limousin £600 (1.91ppk) and 346kg Limousin £660 (1.91ppk) and 336kg Limousin £640 (1.91ppk),Ardglass farmer 370kg Limousin £700 (1.89ppk), Kilclief farmer 326kg Aberdeen Angus £600 (1.84ppk) and Ardglass farmer 280kg Limousin £500 (1.79ppk).

At the Monday night cattle sale on September 24th 2018 there was a good entry of quality cattle.

In the heavy weight category bullocks peaked per kg at £2.27p for a 568kg Charolais with heifers to £1.96p for a 486kg Charolais.

Light weight stores sold to a top of £2.28ppk for a 390kg Limousin.

Leading prices in all categories as follows:

Bullocks 500kg plus

Ballydonnell farmer 568kg Charolais £1,290 (2.27ppk), and 560kg Charolais £1,255 (2.24ppk) and 600kg Charolais £1,340 (2.23ppk) and 542kg Charolais £1200 (2.21ppk) and 600kg Charolais £1,325 (2.21ppk) and 504kg Charolais £1,100 (2.18ppk) and 580kg Charolais £1,255 (2.16ppk) and 534kg Charolais £1,140 (2.14ppk) and 580kg Charolais £1,235 (2.13ppk), and 560kg Charolais £1,180 (2.11ppk) Ballygallum farmer 550kg Charolais £1,155 (2.10ppk) and 544kg Limousin £1,145 (2.10ppk), Raffery farmer 500kg Charolais £1,050 (2.10ppk), Raffrey farmer 576kg Charolais £1,190 (2.07ppk), Ardglass farmer 572kg Charolais £1,160 (2.03ppk) and 568kg Charolais £1,150 (2.03ppk).Ballydonnell farmer 506kg Charolais £1,020 (2.02ppk), Seaforde farmer 512kg Aberdeen Angus £1,120 (1.99ppk), Ballygowan farmer 550kg Charolais £1,075 (1.99ppk), Seaforde farmer 562kg Aberdeen Angus £1,110 (1.98ppk), Downpatrick farmer 560kg Charolais £1,100 (1.96ppk), Ballykinlar farmer 612kg Charolais £1200 (1.96ppk), Farrenfad farmer 582kg Aberdeen Angus £1,140 (1.96kg) and 552kg Aberdeen Angus (1.96ppk), Ballykinlar farmer 564kg Charolais £1,100 (1.95ppk), Ballygullam farmer 572kg Charolais £1,110 (1.94ppk) and 538kg Charolais £1,035 (1.92ppk) and 618kg Limousin £1,160 (1.88ppk).

Bullocks 200-499kg

Ardglass farmer 390kg Limousin £890 (2.28ppk). Ballykinlar farmer 472kg Charolais £1010 (2.14ppk), Newcastle farmer 374kg Charolais £740 (2.11ppk), Legamaddy farmer 422kg Charolais £890 (2.11ppk), Newcastle farmer 354kg Charolais £740 (2.09ppk) Dunsford farmer 412kg Aberdeen Angus £860kg (2.09ppk), Newcastle farmer 336kg Charolais £700 (2.08ppk),Ballydonnell farmer 456g Charolais £950 (2.08ppk), Kilclief farmer 490kg Charolais £1000 (2.04ppk), Legamaddy farmer 368kg Charolais £750 (2.04ppk), Newcastle farmer 430kg Charolais £865 (2.01ppk), Ballymartin farmer 434kg Aberdeen Angus £870 (2.01ppk), Newcastle farmer 386kg Charolais £870 (2.00ppk), Ballynahinch farmer 480kg Simmental £955 (1.99ppk), Ardglass farmer 396kg Saler £785 (1.98ppk), Ardglass farmer 418kg Limousin £825 (1.97ppk) and 434kg Hereford £835 (1.92ppk) Ballymartin farmer 418kg £800 (1.91ppk), Newcastle farmer 346kg Limousin £660 (1.91ppk), Ballymartin farmer 400kg Aberdeen Angus £645 (1.90ppk) and Ardglass farmer 392kg Hereford £735 (1.88ppk).

Heifers 500 plus

Ballynahinch farmer 512kg Shorthorn beef £900 (1.76ppk) and Ballynahinch farmer 530kg Shorthorn beef £740 (1.40ppk).

Heifers 200-499kg

Ballylucas farmer 486kg Charolais £950 (1.96ppk), Legamaddy farmer 420kg Charolais £820 (1.95ppk) and 412kg Charolais £770 (1.87ppk), Ballyward farmer 442kg Charolais £820 (1.86 and 422kg Charolais £770 (1.83ppk), Downpatrick farmer 340kg Charolais £605 (1.78ppk), Ballynahinch farmer 424kg Simmental £750 (1.77ppk) and 354kg Simmental £625 (1.77ppk) and 394kg Simmental £635 (1.76ppk), Ballynahinch farmer 330kg Simmental £580 (1.76ppk), Downpatrick farmer 416kg Charolais £730 (1.76ppk), Ballyward farmer 450kg Limousin £770 (1.71ppk) and Saintfield farmer 492kg Shorthorn beef £830 (1.69ppk), Downpatrick farmer 326kg Charolais £550 (1.69ppk) and 484kg Shorthorn £790 (1.63ppk).