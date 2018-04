Packed ringside at Pomeroy for cattle sale

There was a great show of stock at Pomeroy on Thursday which sold to a packed ringside.

BULLOCKS: Patrick Hughes £1170/510kg, Paul McNamee £1030/420kg, Patrick & Martin Mullin £1020/480kg, £1005/450kg, £1000/430kg, £950/410kg, £940/440kg, D McGurk £980/420kg, Colm McCluskey £960/500kg, Shane Daly £950/420kg, D Hughes £950/450kg, Colm McCluskey £920/450kg, Patrick Morris £920/420kg, Paul McNamee £920/420kg, Joh ONeill £915/380kg, P & M Rafferty £910/410kg, Vincent Daly £905/460kg, Dominic McGurk £885/370kg, Pearse Rafferty £885/370kg, £865/410kg, £815/350kg, Damien McElduff £850/360kg, £780/410kg, Joseph Heagney £780/260kg,£630/240kg, £600/230kg, Patrick Morris £770/400kg, John O’Neill £760/290kg, W Spence £730/280kg, Raymond Lagan £710/310kg, D McGurk £675/320kg.

HEIFERS: Patrick Hughes £1180/520kg, D Hughes £1150/500kg, Vincent Daly £1080/470kg, £1000/480kg, £970/470kg, £870/420kg, £865/430kg, Brian Fitzgerald £1040, Eoin Loughran £1020/460kg, John Rafferty £855/450kg, £800/400kg, Paul Girvan £815/390kg, P & M Rafferty £800/350kg,£700/310kg, W Spence £795/320kg, Eamon McKenna £785/350kg, Paul McNamee ££750/370kg, Adrian McAleer £740/460kg, Kieran McCarton £720/320kg, £650/300kg, £610/320kg, W Spence £700/280kg, £625/300kg, Gerard Haughey £670/250kg, £650/240kg, £625/260kg, Raymond Lagan £670/280kg, William Jeffers £665/300kg,