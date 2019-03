Pomeroy Mart: Bullocks sell to £1,020 for 560kg

A large entry of stock sold to a flying trade.

BULLOCKS

James Donaghy £1,020/560kg, £950/500kg, £935/440kg, Sarah and Michael Fee £935/470kg, £845/430kg, John McGuone £920/460kg, Philip Donaghy £840/450kg, Thomas Armstrong £840/410kg, Sarah and Michael Fee £830/380kg, John McGuone £815/330kg, Pearse and Matthew Rafferty £790/350kg, £780/350kg, £780/360kg, Thomas Armstrong £780/400kg, £775/400kg, Sarah and Michael Fee £770/300kg, Thomas Armstrong £765/380kg, Pearse and Matthew Rafferty £760/360kg, Shane Lagan £750/340kg, Dean Burton £730/380kg, Shane Lagan £725/370kg, Michael Meenagh £675/320kg, Michael Kerr £635/270kg and Christopher Meenagh £600/240kg, £590/270kg.

HEIFERS

Francis McCullagh £1,070/530kg, Joseph McKenna £1,050/510kg, £1,045/500kg, £1,000/480kg, Francis McCullagh £1,040/560kg, S Moore £995/480kg, £990/460kg, Damien Ferry £980/420kg, £940/470kg, £930/460kg, £910/380kg, £900/440kg, Sarah and Michael Fee £910/440kg, John McGuone £890/440kg, £850/390kg, £845/410kg, Philip Donaghy £890/410kg, £810/420kg, Adrian Lewis £800/390kg, Dean Burton £790/400kg, John McGuone £760/380kg, S Moore £760/320kg, £750/300kg, £740/300kg, Michael Meenagh £705/290kg, £600/260kg Christopher Meenagh £660/290kg, £640kg and Kieran Donnelly 625/270kg.