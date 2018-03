Pomeroy Mart: Bullocks sell to £1,060 for 440kg

A full yard of stock sold to a very firm trade.

Bullocks sell to £1,060/440kg and heifers to £1,150.

BULLOCKS

David Hempton £1,060/440kg, £950/380kg, Dermott McAleer £1,000/440kg, Aidan McDonagh £900/350kg, Dermott McAleer £870/420kg, £850/370kg, B Quinn £855/320kg Edward Ferry £850/430kg, Declan McGee £845/380kg, George Mitchell £840/360kg, John Rafferty £830/370kg, B Hempton £830/380kg, Plunkett McGarrity £820/370kg, Dermott McAleer £805/420kg, Declan McGee £800/380kg, George Mitchell £800/350kg, Plunkett McGarrity £790/340kg, Dermott McAleer £785/350kg, £770/320kg, Stephen McGurk £780/370kg, B Hempton £770/330kg, George Mitchell £760/330kg, £740/340kg, Plunkett McGarrity £740/310kg,Stephen McGurk £720/310kg, Dermott McAleer £715/320kg, Aidan McDonagh £700/300kg and Martin McAleer £695/290kg.

HEIFERS

Godfrey Irwin £1150, Altmore Farms £1,035/490kg, £905/440kg,David Hempton £900/380kg, Paul McGarrity £900/390kg, Altmore Farms £900/420kg, £895/410kg, £890/400kg, £860/390kg, B Hempton £890/390kg,£805/370kg, John Rafferty £845/350kg, Eugene Donaghy £800/420kg, David Hempton £800/370kg, John Rafferty £785/390kg, Plunkett McGarrity £780/320kg, £775/360kg, Alan Boyd £780/430kg, B Hempton £770/370kg, £765/380kg, George Mitchell £770/350kg, £760/360kg, John Raffer£750/340kg, £710/290kg, Dermott McAleer £740/380kg and W and R Boyd £700/280kg.