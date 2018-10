Pomeroy Mart: Bullocks sell to £1,080 for 500kg

A large entry of stock on Thursday (October 11th).

Prices as follows:

BULLOCKS

Norman McConnell £1,080/500kg, Francis O'Hagan £1,070/460kg, £1,060/470kg, £995/430kg, £990/440kg, Patrick and Martin Mullan £1,040/530kg, £1,000/490kg, Oliver Heagney £965/480kg, Malachy McGurk £940/490kg, Colm McCloskey £905/440kg, Seamus Brady £900/380kg, £875/400kg, £845/340kg, Oliver Heagney £900/470kg, £830/430kg, Declan McNally £875/470kg, £875/470kg, £865/490kg, Malachy McGurk £850//440kg, David McConnell £830/360kg, Gerard McCann £820/310kg, Patrick Morris £820/410kg, Peter Gillespie £815/320kg, Oliver Heagney £800/410kg, Declan McNally £800/440kg, Peter Gillespie £800/390kg, £790/380kg and G Ward £800/420kg.

HEIFERS

David Beattie £1,040, Philip Donaghy £955/450kg, £860/390kg, Christopher Speers £900, Trevor Rainey £860, P and M Mullan £835/420kg, Patrick Morris £815/350kg, G Ward £750/440kg, £750/430kg, T Donnelly £740/360kg, D Clarke £730/360kg, P Keenan £705/320kg, P and M Mullan £700/370kg, Peter Gillespie £690/270kg, T Donnelly £690/360kg, £615/360kg, P Keenan £680/330kg, Peter Gillespie £645/250kg, Gerard McCann £625/280kg, Colm McCluskey £610/340kg, Gerald McCann £590/270kg, £535/240kg, £535/290kg and Liam Nugent £520/230kg.