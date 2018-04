Pomeroy Mart: Bullocks sell to £1,105 for 560kg

An excellent show of cattle on Thursday sold to a packed ringside.

Bullocks sold to £1,105/560kg and heifers sold to £1,040.

BULLOCK

Brian Watt £1,105/560kg, £1,000/520kg, Dominic Nugent £1,050/500kg, Heather Johnston £930/430kg, £925/380kg, B Ward 3920/450kg, Sean Kelly £900/380kg, Glenn Wilson £900/380kg, Joseph Nugent £900/40kg, £860/330kg, £840/380kg, £790/370kg, Doninic Nugent £895/430kg, £880/420kg, P and M Rafferty £870/340kg, Heather Johnston £865/410kg, Patrick Connolly £830/350kg, £800/340kg, Brian Clarke £860/390kg, John Donnelly £790/400kg, Sean Kelly £780/340kg, Patrick Connelly £75/330kg, Heather Johnston £770/410kg, Rose Quinn £760/290kg, Alan Coyle £750/270kg, Glen Wilson £730/350kg, Brain Clarke £720/340kg, G Bradley £715/280kg, Christopher Meenagh £690/270kg, Rose Quinn £690/320kg, John Donnelly £680/300kg, Alan Coyle £660/270kg and Aidan O’Neill £650/260kg.

HEIFERS

W Lyttle £1040, Brian Watt £1,020/510kg, £1,000/490kg, Michael Loughran £990, B Quinn £860/370kg, John Donnelly £840/390kg, Sean Kelly £800/380kg, Martin Corrigan £795/380kg, B Quinn £790/360kg, John Donnelly £785/330kg, John Corrigan £75/420kg, Glenn Wilson £760/360kg, £750/340kg, Heather Johnston £740/400kg, £725/380kg, Glenn Wilson £720/330kg, Christopher Meenagh £710/290kg, Heather Johnston £700/350kg, Pearse and Matthew Rafferty £690/390kg, £660/370kg, David Scott £665/330kg, Sean Kelly £665/350kg, £660/290kg, Alan Coyle £645/280kg, £645/280kg, Aidan O’Neill £640/280kg, £620/280kg, David Scott £640/340kg, Sean Donnelly £630/290kg and Alan Coyle £600/250kg.