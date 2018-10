Pomeroy Mart: Bullocks sell to £1,190 for 610kg

A strong trade on Thursday for a full yard of stock.

Prices as follows:

BULLOCKS: Angela Paisley £1,190/610kg, £1,130/620kg, James Donaghy £990/460kg, Roger Gormley £990/480kg, Francis Corrigan £940/480kg, James Donaghy £935/430kg, £920/450kg, £865/410kg, Gerard Haughey £930/410kg, £870/400kg, Angela Paisley £890/530kg, Martin McNally £875/350kg, Robert Robinson £850/520kg, Seamus Brady £850/330kg, Charles McNabb £845/390kg, Peter Dobbs £845/500kg, James Donaghey £840/430kg, B Quinn £835/360kg, £825/370kg, Mary Donaghey £815/390kg, Roger Gormley £815/370kg, Gerard Haughey £810/380kg, Ian Brownlee £810/360kg, £800/380kg, £795/350kg, £770/350kg, Jerome Gormley £800/390kg, C Slane £800/340kg, £800/330kg, Patrick McGuigan £770/360kg, £770/320kg and Matthew Tracey £770/330kg.

HEIFERS: Gerard McGarrity £1,160/570kg, Altmore Farms £1,110/600kg, £1,055/500kg, £1,050/540kg, £985/490kg, Malachy McGurk £1030/490kg, £965/460kg, Gerard McGarrity £1,000/480kg, £980/490kg, £960/460kg, £930/490kg, Gerard Lagan £930/400kg, P Anderson £915/460kg, £835/430kg, £830/410kg, £820/420kg, £820/390kg, £815/420kg, A Paisley £900/540kg, Malachy McGurk £870/450kg, C McNabb £825/390kg, £755/400kg, Altmore Farms £800/440kg, Ian Brownlee £795/380kg, £730/380kg, S Steele £720/320kg and Martin Corrigan £700/250kg.