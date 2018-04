Prices from Omagh

Trade at Omagh on Monday was a similar show to last week, but with plainer cattle on offer. Forward cattle and quality grazing sorts in great demand.

Bullocks: P. McNulty, Mountfield 730k £1595; M. Ferris, Leglands 745k £1590; 635k £1325; W. L. Wilson, Corlea 685k £1545; 595k £1340; 650k £1445; E. Whittaker, Derrygonnelly 520k £1170; Geo. Harpur, Mountjoy 650k £1445; 630k £1375; 580k £1240; 730k £1445; R. J. Keys, Dromore 510k £1110; 530k £1090; G. McCrossan, Leglands 570k £1225; 580k £1245; 540k £1100; Dan Gormley, Plumbridge 520k £1115; B. Lynch, Clanabogan 675k £1445; 615k £1275; 660k £1315; D. McCullough, Cookstown 630k £1340; Jas. Anderson, Sixmilecross 640k £1335; Wm. Evans, Lack 640k £1315; H. McPhilemy, Newtownstewart 505k £1035; F. Daly, Carrickmore 545k £1095; 445k £995; S&L Alexander, Corlea 405k £970; 410k £975; 490k £1070; 570k £1195; E. Donnelly, Sixmilecross 490k £1135 and £1130; I. Jobb, Fintona 420k £870; 450k £885; Ed. McCaskie, Drumquin 315k £850; 410k £910; D. Gallagher, Mountfield 360k £935; 330k £875; 315k £795; A. Kee, Douglas Bridge 3656k £860; T. Sproule, Dromore 315k £700; 265k £635.

Heifers: Geo. Gallagher, Seskinore 505k £1080; 495k £1065; 480k £1005; M. Walker, Corlea 560k £1160; 520k £1080; 550k £1120; 595k £1200; C. Spence, Rock 535k £1105; 470k £1035; J. Sloan, Irvinestown 580k £1190; K. Doherty, Strabane 590k £1210; 600k £1225; 630k £1270; D. Gormley, Plumbridge 440k £1030; 420k £1000; 495k £1090; R. McBride, Fintona 405k £940; 365k £850; 395k £880; K. Teague, Dromore 415k £950; 435k £920; S. McGrath, Knockmoyle 455k £1000; 445k £970; 505k £1020; Ed. McCaskie, Drumquin 460k £1010; 480k £1020; D. Loane, Ballygawley 475k £1000; 415k £855; P. Coyle, Carrickmore 440k £925; S. McCann, Altamuskin 430k £890; D. Montgomery, Dromore 370k £855; 390k £900; 335k £765; G. R. Watson, Fivemiletown 360k £820; 280k £600; C. McQuaid, Trillick 290k £730.

Fat Cows: P. McNulty, Mountfield 480k £189; E. Coyle, Castlederg 540K £188; C. Orr, Drumquin 630k £184; 610k £181; 660k £180; N. McNulty, Dromore 720k £177; E. Lindsay, Strabane 590k £1777; 650k £169; J. B. Daly, Creggan 500k £175; J. Wauchope, Newtownstewart 460k £174; 450k £174; S. Kerr, Carrickmore 820k £170; S. Jefferson, Sixmilecross 640k £170; J. Cunningham, Kileeshil 620k £168; M. McCann, Altamuskin 540k £166; 580k £162; Patrick McCullagh, Mountfield 650k £166; M. McMenamin, Drumquin 610k £165; 590k £162; F. McAleer, Creggan 460k £165; 610k £159; M. Walker, Corlea 680k £164; G. McCrossan, Leglands 680k £162; 580k £159; M. O’Gara, Carrickmore 740k £160.

Dropped Calves: E. Tracey, Greencastle £440 Limousin bull; R. Wilson, Baranscourt £430 B. Blue bull; W. O’Neill, Artigarvan £400 Angus heifer; W. Campbell, Gortin £360; £350 and £345 Angus bulls; S. Gallen, Castlederg £360 Hereford bull; G. Hawkes, Omagh £360 Angus bull; Nigel Irwin, Enniskillen £360 and £325 Limousin bulls; £320 Limousin heifer; C. Crumley, Bready £340; Limousin bull; £310 Simmental bull; S. McFarland, Sion Mills £340 B. Blue bull; P. T. Loughran, Dunamore £350 Simmental heifer; A&S McFarland, Omagh £325 Saler bull; D. K. Crawford, Beragh £320 Hereford bull; D. McIllwaine, Newtownstewart £320 Charolais heifer.

S. Marshall, Ardstraw, recorded prices of £390; £355 and £340 for a batch of Friesian heifer calves.

Four hundred calves presented at Omagh on Wednesday sold to an average of 228 pence per kilo for bull/bullock calves and 215 pence per kilo for heifer calves.

Bull/Bullock Calves: T. McKinley, Botera 460k £1160; P. H. Kirk, Plumbridge 410k £1020; Peter Dobbs, Carrickmore 410k £1000; 450k £1065; S. McGurk, Drumlea 410k £980; D. Hall, Sixmilecross 415k £975; 405k £935; 435k £1005; 330k £850; S. McGirr, Ballygawley 425k £980; 400k £905; 355k £900; Mary Hackett, Augher 460k £1000; 470k £1055; L. Hamilton, Drumlea 380k £1035 (274p); Loane Partners, Kesh 325k £905; 350k £940; 300k £715; S&L Alexander, Corlea 315k £865 and £860; M. Donnelly, Dromore 325k £880; 285k £765; M. Brogan, Glenhull 360k £975; F. Dolan, Killeter 345k £930; 340k £900; A. Teague, Dromore 360k £900; G. Dolan, Ederney 305k £815; N. Graham, Deerpark 320k £790; C. Logue, Omagh 360k £890; 265k £760; Brain Moss, Scraghey 500k £1090; C. Kelly, Loughmacrory 280k £770; 215k £640; Wm. Brown, Glenhull 290k £740; M. Cassidy, Drumquin 265k £780; 235k £690; P. Monaghan, Cookstown 440k £940; E. McMenamin, Kesh 430k £915.

Heifer calves: B. McDonnell, Dromore 410k £950; 375k £890; N. McGarrigle, Irvinestown 425k £970; 415k £885; 350k £845; N. Graham, Deerpark 420k £940; 345k £780; M. Loughran, Dunamore 440k £975; 290k £755; 295k £735; R. Sproule, Castlederg 410k £880; 355k £895; 385k £890; B. McGurran, Trillick 425k £890; G. P. Kirk, Drumlea 305k £850; C. Cullinan, Fintona 305k £815; J. Donnelly, Altamuskin 325k £860; D. McHugh, Castlederg 320k £830; 280k £690; 295k £720; J. J. Muldoon, Cookstown 325k £840; S&L Alexander, Corlea 305k £755; 260k £750; 240k £690; 265k £740; Patrick McGinn, Augher 330k £775; B&J O’Kane, Drumquin 370k £840, J. Woods, Beragh 395k £875; 400k £875; 385k £840.