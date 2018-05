Prices remain steady at Omagh

The May bank holiday sale at Omagh attracted over a thousand head of stock in total with prices maintaining their current level.

Bullocks: D. Wade, Ballymagroarty 670k £1435; 580k £1235; 590k £1255; 625k £1300; O. Harpur, Castlederg 570k £1300; 645k £1340; M. Slane, Carrickmore 565k £1295; 490k £1040; S. Dobbs, Carrickmore 520k £1170; R. McCance, Mountfield 505k £1110; B. Lynch, Clanabogan 590k £1270; 655k £1320; F. McKenna, Augher 620k £1330; Geo. Harpur, Mountjoy 680k £1430; 610k £1280; 680k £1400; G. Skelton, Drumquin 550k £1160; T. Young, Killen 525k £1100; 550k £1120; T. McKenna, Beragh 600k £1240; W. J. Clements, Omagh 610k £1260; 455k £1110; B. Campbell, Coneywarren 695k £1420; S. McCullagh, Cranagh 620k £1260; 680k £1380; D. Loane, Ballygawley 630k £1275; Jas. Gormley, Belleek 405k £1020; 440k £1015; 365k £980; S. Bradley, Plumbridge 410k £995; 445k £1000; 335k £880; Geo. Earls, Roscor 410k £985; 480k £1080 and £1050; M. Begley, Creggan 440k £1075; 415k £970; S. Britton, Donemana 415k £970; 355k £875; D. O’Donnell, Killeter 470k £1120; 395k £965; 400k £980; M. Clarke, Greencastle 435k £1020; 400k £925; M. McCullagh, Plumbridge 390k £930; 365k £880.

Heifers: P. Haughey, Carrickmore 505k £1135; P. McNamee, Newtownstewart 525k £1100; Wm. Henderson, Trillick 645k £1350; N. Curly, Claudy 525k £1090; R. Riddles, Donemana 525k £1090; 540k £1120; 570k £1170; 590k £1200; R. Gallagher, Greencastle 535k £1100; W. J. Kee, Douglas Bridge 570k £1150; A. Hawkes, Omagh 535k £1070; M. Clarke, Greencastle 425k £970; R. Tait, Newtownstewart 450k £1025; K. McGrath, Knockmoyle 410k £925; 500k £1090; P. Gormley, Drumquin 460k £1030; E. A. Elliot, Drumlegagh 485k £1075; P. Farley, Sixmilecross 410k £900; T. McKinley, Botera 420k £920; 375k £860; 380k £840; Jas. Gormley, Belleek 495k £1045; 430k £925; 385k £835; D. O’Donnell, Killeter 450k £960; 410k £880; M. Begley, Creggan 360k £840, S. McGinn, Trillick 390k £825; M. Morris, Kesh 400k £835; R. Gormley, Drumquin 360k £750; 380k £790; 395k £820.

Fat cows: S. McCartney, Ballinamallard, 550k £204; 600k £195; 720k £174; Patk. Dolan, Castlederg 750k £189; 760k £173; A. Patterson, Newtownstewart 570k £178; J. Gormley, Belleek 680k £178; 600k £177; D. O’Donnell, Killeter 610k £177; S. Fox, Mountfield 590k £177; H&C Grugan, Seskinore 700k £176; 610k £172; 820k £171; S. Walmsley, Kesh 700k £174; B. McCullagh, Drumlea 610k £169; W. J. Clements, Omagh 660k £168; M. Moore, Kesh 770k £165.

Dropped calves: R. Fraser, Kesh £400 Simmental bull; A. Crumley, Strabane £395 Limousin bull; E. McFarland, Newtownstewart £390 Limousin bull; J. Maguire, Trillick £375 Limousin bull; Nigel Irwin, Enniskillen £370 Limousin bull; M. Beattie, Fintona £350 Simmental heifer; Ray Elkin, Omagh £350 Charolais heifer; C. Caldwell, Killen £340 B. Blue bull; Jas. McFarland, Omagh £335 Angus bull; L. McCarney, Seskinore £330 B. Blue heifer; A. Vance, Trillick £325 Simmental heifer; F. McGarvey, Dunmoyle £325 and £320 Angus bulls.