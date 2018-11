Prices top at £1545 at Dungannon

Once again a strong demand for first choice stock saw prices top at £1545 770kg Lim Steer (201.00); while Heifers cleared to £1220 590kg AA (207.00); Dropped Calves sold to £300 FKV Bull and Heifer Calves to £255 BB Hfr; Weanlings topped at £950 455kg Char Steer (208.00) and Heifers to 840 400kg Char (210.00).

STEERS (135)

Steer prices peaked at £1545 770kg Lim (201.00) presented by R McAllister, £1360 650kg Lim (209.00); B Hamill £1180 575kg Char (205.00), £1120 545kg Char (206.00), £930 410kg Char (227.00); E James £1150 560kg Char (205.00), £1085 500kg Char (217.00), £990 450kg Char (220.00); B McGahan £1135 500kg Lim (227.00), £860 405kg Lim (212.00); P Loughran £1090 465kg Lim (235.00); L McElroy £1050 500kg Lim (210.00); L McElroy £1050 500kg Lim (210.00); G McStay £1015 470kg Lim (216.00), £920 405kg Char (227.00); D Cush £990 445kg Lim (223.00); C Hutchinson £975 455kg Lim (214.00); M O’Hagan £925 430kg Lim (215.00), £920 405kg Lim (227.00), £835 370kg Lim (226.00); I Duff £875 410kg Daq (213.00); D Cuah £860 390kg Lim (221.00); P Loughran £835 370kg Lim (226.00).

HEIFERS (90)

Heifer prices remain strong to top at £1220 590kg AA (207.00) presented by A Harkness; O McElvogue £1140 540kg Char (211.00), £1090 545kg Lim (200.00), £1040 520kg Char (200.00), £920 460kg Lim (200.00); B Conlon £1050 515kg Daq (204.00), £940 445kg Char (211.00), £800 395kg Lim (203.00), £800 395kg Daq (203.00); J Holland £1020 490kg Char (208.00); J McQuaid £1010 505kg Char (200.00); F McKenna £980 455kg Char (215.00), £975 445kg Char (219.00), £920 425kg Char (217.00), £900 440kg Lim (205.00), £890 415kg Lim (215.00), £870 395kg Char (220.00); B Conlon £955 440kg Lim (217.00); S O’Neill £930 460kg Lim (202.00), £855 400kg Char (214.00); C McFarland £900 430kg Lim (209.00); P Grimley £850 415kg AA (205.00), £770 360kg Char (214.00); M O’Hagan £835 400kg Lim (209.00), £815 390kg Lim (209.00); W Patterson £790 390kg Char (203.00), £780 370kg Char (211.00); K Fox £780 375kg Lim (208.00); W Rolston £780 370kg Sim (211.00); P Mullan £720 350KG Char (206.00).

DROPPED CALVES

A small offering of Calves saw prices peak at £300 for a FKV Bull presented by D & W Trouton; M Robinson £255 SHB Bull; R Crawford £250 AA Bull; J Ewing £240 Lim Bull; I Clarke £225 BB Bull; W Mulligan £200 Lim Bull; Heifer Calves topped at £255 BB presented by Donmac Farms, £215 AA Hfr; W Mulligan £220 Char Hfr, £215 Her Hfr, £210 Her Hfr, £195 Her Hfr; W Smith £215 Her Hfr, £190 Her Hfr; J Ewing £200 Lim Hfr,

WEANLINGS (140)

Weanling prices continue to sell sharply to peak at £950 456kg Char steer (208.00) presented by A Ferguson; D Small £890 395kg Char (224.00), £820 340kg Char (240.00), £650 265kg Sim (243.00), £605 220kg Sim (276.00); M McNally £865 335kg Char (259.00), £800 340kg Char (236.00), £770 290kg Char (263.00), £690 270kg Char (253.00); V Anderson £860 345kg Char (249.00), £770 310kg Char (249.00), £740 275kg Char (266.00), £710 290kg Char (244.00), £620 240kg Char (258.00), £620 245kg Char (250.00); M McCrory £800 315kg Lim (255.00), £775 290kg Lim (265.00), £770 340kg Lim (228.00), £750 300kg Lim (250.00); T D Forbes £790 345kg Char (228.00), £770 305kg Char (253.00); P McKearney £705 290kg BB (243.00), £615 255kg Char (240.00); C Rafferty £675 295kg Lim (230.00); Meanwhile Weanling Heifers peaked at £840 400kg Char (210.00) presented by L Stinson; T D Forbes £800 360kg Lim (222.00); M McNally £715 320kg Char (223.00), £695 290kg Char (240.00), £650 245kg Char (266.00), £645 270kg Char (240.00); E Carson £690 305kg Char (226.00); P McKearney £590 270kg Char (216.00); I Lyttle £540 215kg Lim (251.00).