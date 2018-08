Steers hit £1580 at Dungannon

A larger entry of stock saw steers sell to £1580 for a 790kg Lim (200.00), while heifers topped at £1275 580kg Char (220.00). Dropped calves sold to £295 for a BRB Bull and heifer calves to £300 Lim. Suckled cows and calves peaked at £1490 Char Cow with a Lim Bull calf at foot. Weanling prices topped at £1140 590kg Daq Steer (195.00), while weanling heifers cleared to £745 370kg AA (201.00)

Steers (96): Steer trade remained strong to peak at £1580 790kg Lim (200.00) presented by G Allen; R Davidson £1465 735kg Char (200.00), £1455 685kg Char (212.00), £1380 685kg Char (202.00), £1320 615kg Char (215.00); R Williamson £1390 695kg Char (200.00), £1255 620kg Char (202.00), £1210 590kg Char (205.00), £1170 560kg Lim (209.00); D Quinn £1290 630kg AA (205.00); M Donaghy £1270 585kg Lim (217.00), £1180 525kg Lim (225.00), £1150 555kg Lim (207.00), £1140 515kg Lim (221.00), £1070 515kg Lim (208.00), £1050 490kg Lim (214.00), £1015 470kg Lim (218.00), £960 435kg Lim (221.00); P Greenaway £1240 590kg Char (210.00), £1160 515kg Char (225.00); G Hobson £1110 500kg Lim (222.00); S McGlinchey £1100 475kg Lim (232.00), £940 415kg Lim (227.00); J Turkington £900 420kg AA (214.00); J Ferguson £790 380kg AA (208.00), £765 350kg Sim (219.00); B Conlon £710 325kg Sim (219.00);

Heifers (98): Heifer trade remains strong and peaked at £1275 580kg Char (220.00) presented by H Montgomery, £1090 535kg Sim (204.00); R Williamson £1250 575kg Char (217.00), £1090 515kg Lim (212.00); G McAteer £1215 570kg Char (213.00), £1160 540kg Char (215.00), £1140 550kg Lim (207.00), £1090 520kg AA (210.00), £1030 500kg Char (206.00), £940 450kg Lim (209.00), £900 425kg Char (212.00), £895 405kg Char (221.00); G Litter £1140 550kg LBW (207.00); R Murphy £1120 540kg Lim (207.00), £1100 540kg Lim (204.00); J McGleenan £1110 525kg Lim (211.00); J Bell £1080 530kg Lim (204.00), £1065 525kg Lim (203.00); G Hobson £1070 515kg Char (208.00); C McAninley £1060 450kg Char (236.00), £1055 505kg Char (209.00), £1005 470kg Char (214.00); J McAninley £1040 495kg Char (210.00); J McGleenan £960 455kg Sim (211.00), £890 430kg Lim (207.00), £885 435kg Char (204.00); R Newport £930 440kg Lim (211.00), £900 410kg Char (220.00); E Murray £900 390kg Daq (231.00), £870 380kg Lim (229.00), £860 405kg Char (212.00), £840 360kg Lim (233.00), £810 370kg Lim (219.00); F Tiffney £860 395kg Char (223.00), £840 365kg Char (230.00), £760 355kg Lim (214.00).

Dropped calves (60): Dropped calves cleared to £295 BRB Bull presented by I Clarke, £270 BRB Bull; W Mulligan £290 x 3 Her Bulls, £265 x 3 Hers Bulls, £250 x 2 Her Bulls; A Rafferty £290 Lim Bull; O McElvogue £260 Sim Bull; P McGuire £250 Her Bull, £245 Her Bull, £200 Her Bull; W Wilson £250 Her Bull; M Robinson £240 Lim Bull; Meanwhile Heifer Calves peaked at £300 x 2 Lims presented by a S M X Farmer, £295 AA Hfr; A Donaghy £295 BB Hfr, £235 Her Hfr; W Mulligan £255 x 2 Her Hfrs; S Doran £250 x 2 AA Hfrs; F Oliver £230 Char Hfr, £225 Char Hfr, £205 Char Hfr; W Wilson £200 Lim Hfr.

Suckled cows and calves peaked at £1490 for a Char Hfr with a Lim Bull Calf at foot presented by K Mallon.

Weanlings: A similar entry of weanlings cleared to a height of £1140 590kg Daq Steer (195.00) presented by C Armstrong, £875 405kg Lim (216.00), £865 425kg AA (203.00), £840 355kg Lim (237.00), £830 390kg BB (212.00), £800 395kg AA (202.00); A Stewartstown farmer £845 390kg Lim (218.00), £830 350kg Char (235.00), £820 395kg Lim (208.00), £805 325kg Lim (248.00), £805 390kg Her (208.00), £800 390kg Char (206.00), £800 350kg Her (230.00); V Donnelly £800 370kg Sim (217.00), £605 270kg Lim (225.00).

Weanling heifers topped at £745 370kg AA (201.00) presented by C Graham, £655 340kg SHB (191.00); V Donnelly £560 245kg Lim (228.00); W Murphy £530 275kg Lim (191.00).