Steers prices peak at £1,435 at Dungannon Mart

A similar entry of stock saw steers prices peak at £1,435, 735kg Charolais (195.00).

Heifers topped at £1,240, 645kg Charolais (192.00); dropped calves cleared to £450 Simmental bull and heifer calves to £435 Simmental; while weanlings cleared to £930, 440kg Limousin steer (210.00), weanling heifers sold to £885 375kg Charolais (235.00).

STEERS (76)

Steer prices remain steady to peak at £1,435, 735kg Charolais (195.00) presented by J Todd, £1,415, 735kg Charolais (193.00); T Lagan £1,190, 555kg Charolais (214.00), £1,120, 545kg Charolais (206.00); P Hurson £1,165, 580kg Limousin (201.00), £1,135, 565kg Limousin (201.00); F Watson £1,070, 520kg Charolais (206.00), £1,025, 490kg Simmental (209.00), £1,020, 485kg Charolais (210.00); J McAleer £1,035, 490kg Limousin (211.00), £985, 475kg Simmental (207.00); I and A Agnew £970, 440kg Limousin (221.00), £935, 465kg Limousin (202.00); J Hogg £950, 375kg Limousin (253.00), £935, 330kg Limousin (283.00), £920, 330kg Limousin (279.00), £900, 320kg Limousin (281.00), £850, 305kg Simmental (279.00); B Meenagh £900, 355kg Limousin (254.00), £890, 345kg Limousin (258.00), £880, 340kg Charolais (259.00), £875, 345kg Limousin (254.00), £870, 325kg Saler (268.00), £870, 315kg Charolais (276.00), £860, 325kg Charolais (265.00), £845, 365kg Limousin (232.00), £845, 320kg Charolais (264.00), £840, 320kg Charolais (263.00), £770, 365kg Belgian Blue (211.00); S Erskine £870, 320kg Limousin (272.00), £825, 280kg Limousin (295.00), £770, 350kg Charolais (220.00), £760, 310kg Limousin (245.00), £730, 290kg Limousin (252.00), £730, 345kg Aberdeen Angus (212.00).

HEIFERS (57)

Heifer trade remains steady to peak at £1,240, 645kg Blonde d’Aquitaine (192.00) presented by B Kelly; L McElroy £1,190, 615kg Charolais (194.00), £1,020, 520kg Charolais (196.00); S Carberry £1,050, 510kg Charolais (206.00), £940, 495kg Charolais (190.00), £720, 380kg Limousin (190.00); J McAleer £930, 430kg Limousin (216.00); J Cooke £930, 440kg Limousin (211.00); E Jameson £930, 465kg Charolais (200.00) and W McCavish £810, 415kg Limousin (195.00), £800, 405kg Limousin (198.00), £700, 355kg Limousin (197.00).

DROPPED CALVES (80)

A brisk demand for all classes of calves saw a top price paid of £450 for a three week old Simmental bull presented by J Fields; I Swaile £370 Belgian Blue bull; J Moore £360 Belgian Blue bull, £285 Belgian Blue bull, £260 Belgian Blue bull, £230 Hereford bull; P Kelly £350 Limousin bull; D and W Trouton £320 Fleckvieh bull, £290 Fleckvieh bull, £255 Fleckvieh bull; P and T McCaughey £250 Limousin bull; B Doran £210 Simmental bull; S Glasgow £200 x 2 Limousin bulls and R McKenzie £200 Belgian Blue bull; Friesian bull calves sold from £50 to £142.

Meanwhile heifer calves peaked at £435 Simmental heifer presented by J Fields; R Miskimmons £365 Aberdeen Angus heifer, £365 Aberdeen Angus heifer, £355 Hereford heifer, £315 Aberdeen Angus heifer; K Wilkinson £355 Belgian Blue heifer, £225 Hereford heifer; P McKearney £350 Hereford heifer; I Swaile £350 Belgian Blue heifer, £350 Hereford heifer, £345 Hereford heifer, £340 Hereford heifer, £300 Hereford heifer; S Magennis £310 Limousin heifer; W Allen £290 x 2 Aberdeen Angus heifers, £220 Limousin heifer; K Hunter £275 Hereford heifer; W Sloan £250 Aberdeen Angus heifer; S Humphries £250 Fleckvieh heifer, £215 Fleckvieh heifer; R McKenzie £230 x 2 Belgian Blue heifers and V McReynolds £220 Aberdeen Angus heifer.

WEANLINGS (110)

Weanling prices remains buoyant with male calves selling to £930, 440kg Limousin (210.00) presented by S Morrison, £900, 435kg Limousin (206.00), £890, 415kg Limousin (214.00); J Doherty £900, 430kg Limousin (210.00), £815, 350kg Limousin (230.00), £730, 290kg Limousin (250.00); M Thompson £900 375kg Charolais (239.00); J J Donnelly £880, 390kg Charolais (226.00), £830, 365kg Charolais (227.00); S Carberry £880, 325kg Limousin (270.00), £845, 350kg Limousin (240.00), £835, 330kg Limousin (253.00), £835, 340kg Limousin (245.00), £835 350kg Limousin (238.00), £820, 320kg Limousin (254.00), £815, 350kg Limousin (234.00), £810, 320kg Limousin (254.00), £805, 310kg Limousin (258.00), £800, 335kg Limousin (240.00), £780, 315kg Limousin (248.00), £775, 315kg Limousin (246.00), £735, 285kg Limousin (256.00); A Bowden £740, 305kg Blonde d’Aquitaine (241.00), £670, 275kg Blonde d’Aquitaine (245.00); S Glasgow £720, 295kg Limousin (243.00); P McKearney £715, 285kg Limousin (252.00).

Meanwhile weanling heifers topped at £885, 375kg Charolais (235.00) presented by G Hill, £815, 345kg Charolais (236.00); B O’Hara £835, 375kg Simmental (223.00), £725, 335kg Charolais (216.00), £660, 310kg Simmental (212.00); W Conn £780, 350kg Limousin (221.00); I Brownlee £700, 305kg Limousin (228.00); P McKearney £700, 300kg Charolais (233.00); B McKeever £670, 300kg Limousin (222.00); W McCavish £660, 280kg Limousin (235.00), £655, 275kg Limousin (238.00), £640, 290kg Limousin (220.00), £620, 275kg Limousin (225.00), £560, 225kg Limousin (250.00), £525, 240kg Limousin (220.00).