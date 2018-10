Steers sell to £1,075 at Armoy Mart

The opening sale of suckled calves saw a smaller show of 150 head meet with a sharp trade.

A show and sale of Limousin calves saw Ivan Lynn and Sons, Armoy sweep the boards.

LEADING PRICES

STEERS

Ivan Lynn, Armoy, Limousin, 400kgs, £1,030, 430kgs, £1,075, 400kgs, £1,000, 300kgs, £820, 290kgs, £810, 260kgs, £740, 300kgs, £840. Colm McHenry, Ballycastle, Charolais, 400kgs, £950, 360kgs, £970, 350kgs, £925, 360kgs, £890, 300kgs, £800. Randalstown farmer, Charolais, 300kgs, £860, 330kgs, £890, 280kgs, £740, 360kgs, £845. Seamus McKeegan, Cushendall, Charolais, 350kgs, £830. Rob Chambers, Ballycastle, Limousin, 240kgs, £635, 310kgs, £740, 320kgs, £790, 300kgs, £775. John McAuley, Cushendall, Charolais, 290kgs, £830, 300kgs, £845. John Martin, Cushendall, Limousin, 320kgs, £830, 330kgs, £800. Robert McHenry, Torr, Charolais, 330kgs, £800, 370kgs, £885, 360kgs, £900. Colm McCloskey, Dunloy, Limousin, 350kgs, £890, 380kgs, £945. Ivan Lynn, Armoy, Limousin, 200kgs, £570, 250kgs, £640, 260kgs, £700, 400kgs, £990, 250kgs, £660, 440kgs, £980. William McAuley, Cushendall, Charolais, 270kgs, £690, 280kgs, £680, 250kgs, £655. S McDonnell, Ballyvoy, Charolais, 330kgs, £810. J and P McAuley, Cushendall, Charolais, 230kgs, £650, 240kgs, £660. R McBride, Ballycastle, Charolais, 480kgs, £1,020

HEIFER CALVES

Ivan Lynn, Armoy, 280kgs, £800, 260kgs, £670, 300kgs, £720, 300kgs, £745, 290kgs, £700. Randalstown farmer, Charolais, 360kgs, £890, 250kgs, £645, 260kgs, £680, 200kgs, £560, 215kgs, £680, 230kgs, £690. John Martin Cushendall, Limousin, 280kgs, £650, 280kgs, £640, 220kgs, £585. Robert McHenry, Torr, Charolais, 320kgs, £785, 330kgs, £710, 300kgs, £675, 300kgs, £700.

Sale each Thursday for next three weeks, special Entry of 30 Limousin calves from Rathlin Island for third sale on October 11th 2018.

Auctioneers: Daniel McAlister.