Steers sell to £1,245 for 600kgs at Armoy Mart

A super show of 418 head last Monday night met with a trade to match, with some outstanding prices on offer.

Steers sold to £1,245 for 600kgs and heifers sold to £1,140 for 500kgs.

STEERS

Armoy Glen producer, Charolais, 430kgs, £1,030, 370kgs, £925, 340kgs, £850, 400kgs, £1,030. Ballycastle Charolais, 400kgs, £1,005, 400kgs, £975. Cushendall producer, Charolais, 290kgs, £715, 460kgs, £1,040. Armoy Glen producer, Charolais, 400kgs, £940, 400kgs, £960. Cushendall producer, Charolais, 400kgs, £1,000, 500kgs, £1,125, 300kgs, £740, 400kgs, £890. Dervock producer, Blonde d’Aquitaine, 400kgs, £890, 370kgs, £795, 380kgs, £830. Glenann farmers, Charolais, 330kgs, £815, 300kgs, £785, 280kgs, £670, 360kgs, £845. Limavady farmer, Limousin, 300kgs, £750, 350kgs, £870, 320kgs, £790, 330kgs, £820, 300kgs, £770, 330kgs, £850, 380kgs, £870. Magheramore farmer, Charolais, 500kgs, £1,120, 580kgs, £1,245. Glenshesk farmer, Charolais, 280kgs, £660. Newtowncrommelin farmer, Charolais, 500kgs, £1,060, 480kgs, £1,030, 520kgs, £1,120. Ballyeamon farmer, Charolais, 350kgs, £740, 360kgs, £790, 390kgs, £845. Drumsurn farmer, Charolais, 310kgs, £765, 370kgs, £830, 320kgs, £760, 320kgs, £780. Cushendun farmer, Charolais, 300kgs, £730, 415kgs, £880, 300kgs, £755, 310kgs, £720. Cargan farmer, Charolais, 470kgs, £980, 410kgs, £910. Ballycastle farmer, Charolais, 460kgs, £1,000, 450kgs, £1,000, 420kgs, £935, 530kgs, £1,140, 410kgs, £925, 500kgs, £1,035 Kilraughts farmer, Charolais, 350kgs, £815, 400kgs, £830, 410kgs, £860. Armoy Glen farmer, Charolais, 410kgs, £935, 380kgs, £845. Ballintoy farmer, Limousin bulls, 600kgs, £1,200, 580kgs, £1,130, 630kgs, £1,235, 660kgs, £1,200, 660kgs, £1,225, 700kgs, £1,245. Cushendall farmer, Charolais, 500kgs, £1,070, 300kgs, £775, 400kgs, £900, 350kgs, £805. Bushmills farmer, Charolais, 470kgs, £1,100, 490kgs, £1,100, 550kgs, £1,095.

HEIFERS

Limavady farmer, Charolais, 300kgs, £850, 330kgs, £840, 310kgs, £770, 370kgs, £900, 290kgs, £855, 330kgs, £840, 340kgs, £840, 320kgs, £760. Ballyeamon farmer, Charolais, 380kgs, £870, 420kgs, £960, 370kgs, £820. Drumsurn farmer, Limousin, 330kgs, £825. Glenshesk farmer, Blonde d’Aquitaine, 300kgs, £720. Cushendun farmer, Charolais, 310kgs, £715, 300kgs, £775. Ballycastle farmer, Charolais, 400kgs, £935, 470kgs, £1,035, 440kgs, £1,000, 440kgs, £1,015, 420kgs, £965. Bushmills farmer, Charolais, 300kgs, £750, 340kgs, £910, 300kgs, £770, 360kgs, £860. Armoy Glen farmer, Charolais, 340kgs, £850, 350kgs, £890, 300kgs, £725. Cushendall, farmer, Charolais, 300kgs, £710, 340kgs, £820, 450kgs, £1,000. Ballybregagh farmer, Limousin, 500kgs, £1,020, 490kgs, £1,010. Glenbank farmer, Charolais, 430kgs, £1,080, 370kgs, £905, 375kgs, £905, 360kgs, £930. Glenann farmer, Charolais, 330kgs, £810, 340kgs, £775. Torr farmer, Charolais, 360kgs, £885. Newtowncrommelin farmer, Charolais, 510kgs, £1,140, 470kgs, £1,045, 480kgs, £1,125. Carnlough farmer, Limousin, 360kgs, £950, 320kgs, £745, 330kgs, £755.

Sale every Monday night at 6.30pm.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.