Steers sell to £1,305, 685kg Belgian Blue at Dungannon Mart

A larger entry of stock saw steers sell to £1,305, 685kg Belgian Blue (191.00), while heifers peaked at £1,280, 580kg Charolais (221.00); dropped calves topped at £335 Hereford bull and heifer calves to £315 Hererford heifer; weanlings sold to £1,200, 495kg Limousin steer (242.00), while weanling heifers peaked at £975, 335kg Limousin (290.00).

STEERS (90)

Steer prices remain firm to peak at £1,305, 685kg Belgian Blue (191.00) J Turkington; S Whittle £1,150, 535kg Aberdeen Angus (215.00), £1,100, 535kg Charolais (206.00), £1,075, 505kg Hereford (213.00); J Williamson £1,140, 495kg Charolais (230.00), £1,140, 520kg Saler (219.00); P Evans £1,140, 545kg Limousin (209.00); G Gibson £1,055, 505kg Aberdeen Angus (209.00); S Hessin £1,050, 455kg Charolais (231.00), £965, 430kg Charolais (225.00), £950, 395kg Simmental (241.00), £910, 405kg Simmental (225.00), £880, 390kg Limousin (226.00); Riverview Farms £980, 395kg Limousin (248.00), £910, 360kg Limousin (253.00), £860, 325kg Limousin (265.00), £725, 295kg Limousin (248.00); P Grimley £970, 480kg Limousin (202.00), £960, 475kg Aberdeen Angus (202.00), £885, 380kg Limousin (233.00); J Hogg £940, 335kg Limousin (281.00), £880, 370kg Limousin (238.00); S Molloy £935, 370kg Limousin (253.00), £890, 410kg Blonde d’Aquitaine (217.00), £850, 395kg Simmental (215.00), £780, 325kg Charolais (240.00); S and P Goodwin £875, 385kg Limousin (227.00); J Ferry £675, 280kg Belgian Blue (241.00).

Heifers (40)

Quality heifers continue to sell sharply to peak at £1,280, 580kg Charolais (221.00) presented by M McCall, £1,145, 565kg Charolais (203.00), £1,070, 505kg Charolais (212.00); J Bell £1,045, 525kg Limousin (199.00);S Stevenson £1,040, 515kg Charolais (202.00); E and S Boland £1,015, 440kg Limousin (231.00), £1,005, 485kg Limousin (207.00), £960, 475kg Charolais (202.00); M McGee £955, 460kg Charolais (208.00); R McMullan £870, 415kg Limousin (210.00); S Molloy £860, 385kg Limousin (223.00); D Parr £845, 405kg Aberdeen Angus (209.00); Mountview Farms £820, 390kg Charolais (210.00); M Courtney £660, 320kg Limousin (206.00).

DROPPED CALVES (110)

A large entry dropped calves prices peaked at £335 Hereford bull presented by V McReynolds, £295 Aberdeen Angus bull; D McCullagh £305 Belgian Blue bull, £295 Limousin bull, £200 Limousin bull; E McVeigh £255 Limousin bull, £245 Limousin Bull, £230 Limousin bull; T Watson £240 x 2 Aberdeen Angus bulls Crewehill Farms £250 x 2 Aberdeen Angus bulls; M Robinson £245 Limousin bull; H Cuddy £235 Aberdeen Angus bull; S Hessin £200 Belgian Blue bull; meanwhile Friesian bull calves sold exceptionally well from £82 to £160 for Friesian bull calf of milk; meanwhile heifer calves topped at £315 Hereford presented by D J Gray, £220 x 2 Hereford heifers; T Watson £295 Limousin heifer, £210 Limousin heifer; R Fields £270 Simmental heifer; J Ewing £245 Limousin heifer, £220 Limousin heifer, £215 Limousin heifer, £200 Limousin heifer; T Watson £240 x 2 Aberdeen Angus heifers, £205 x 2 Aberdeen Angus heifer; R Hughes £230 Aberdeen Angus heifer, £200 Aberdeen Angus heifer; V McReynolds £225 Aberdeen Angus heifer; A Irwin £200 Hereford heifer.

WEANLINGS (140)

Weanling trade continues to hold firm to peak at £1,200 for a 495kg Limousin steer (242.00) presented by T and M Harrison, £1,100, 470kg Limousin (233.00), £1,090, 435kg Limousin (250.00), £1,090, 425kg Limousin (256.00), £1,065, 440kg Limousin (241.00), £1,030, 425kg Limousin (242.00), £1,020, 455kg Limousin (225.00); K Watters £1,020, 385kg Charolais (266.00), £990, 455kg Charolais (218.00), £985, 380kg Charolais (260.00), £920, 340kg Charolais (270.00), £895, 330kg Charolais (270.00), £880, 340kg Charolais (258.00), £855, 330kg Charolais (260.00); T Lester £980, 380kg Limousin (256.00); P Donaghy £960, 385kg Limousin (248.00); Gorthill Farms £955, 345kg Charolais (275.00), £935, 360kg Charolais (258.00), £845, 320kg Limousin (264.00), £835, 300kg Charolais (280.00), £820, 295kg Charolais (278.00); D McKinstry £930, 390kg Limousin (240.00), £855, 340kg Limousin (251.00); M Courtney £900, 305kg Charolais (295.00); D Mahon £800, 305kg Limousin (260.00), £775, 295kg Limousin (261.00), £665, 245kg Limousin (270.00); J Emerson £790, 305kg Parthenais (260.00), £715, 290kg Simmental (245.00), £705, 285kg Parthenais (248.00), £620, 220kg Limousin (280.00); J Gervis £790, 320kg Charolais (245.00); W Conn £680, 265kg Aberdeen Angus (256.00); N Ellison £660, 250kg Simmental (265.00); S Sinnamon £660, 230kg Limousin (285.00); weanling heifers topped at £975, 335kg Limousin (290.00) presented by G Cheevers, £855, 360kg Limousin (237.00), £840, 365kg Saler (229.00); S Kelly £900, 445kg Aberdeen Angus (202.00), £835, 375kg Belgian Blue (223.00); K Watters £800, 355kg Charolais (225.00), £760, 330kg Charolais (230.00); D McKinstry £765, 385kg Limousin (200.00); T Singleton £750, 340kg Limousin (220.00), £730, 355kg Blonde d’Aquitaine (204.00), £710 325kg Limousin (218.00), £610, 270kg Limousin (225.00); W Conn £750, 305kg Limousin (246.00); D and J Kane £720, 335kg Simmental (213.00), £680, 315kg Limousin (214.00); M McNally £690, 325kg Limousin (213.00), £585, 260kg Limousin (223.00); J Kelly £590, 220kg Charolais (268.00), £575, 245kg Limousin (234.00), £575, 250kg Limousin (230.00).